В Украине снова вырос показатель заболеваемости, за прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 1 022 человек. В Италии из-за пандемии продолжили режим чрезвычайного положения до 15 октября. Предок COVID-19 появился в Китае еще 40-70 лет назад. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 29 июля

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Статистика распространения COVID-19

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 67 597 человек. Из них – 37 394 выздоровели. К сожалению, 1 650 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. На сегодня болеют 28 533 человека.

В течение последних суток зарегистрировали 1 022 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Сколько больных COVID-19 обнаружили в Украине

Львовская область – 9 248 (+149)

Киев – 7 932 (+132)

Ровненская область – 5 837 (+53)

Черновицкая область – 5 751 (+59)

Закарпатская область – 5 008 (+58)

Ивано-Франковская область – 4 342 (+118)

Волынская область – 3 694 (+46)

Киевская область – 3 629 (+39)

Харьковская область – 3 556 (+78)

Одесская область – 3 104 (+73)

Тернопольская область – 2 852 (+30)

Винницкая область – 2 660 (+33)

Житомирская область – 1 764 (+20)

Днепропетровская область – 1 364 (+30)

Хмельницкая область – 1 086 (+17)

Черкасская область – 910 (+4)

Донецкая область – 861 (+9)

Запорожская область – 767 (+14)

Черниговская область – 745 (+19)

Кировоградская область – 697

Николаевская область – 563 (+1)

Сумская область – 467 (+13)

Полтавская область – 414 (+13)

Херсонская область – 224 (+3)

Луганская область – 122 (+1)

Сколько летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19, зафиксировано в Украине

Львовская область – 249 (+4)

Черновицкая область – 216 (+1)

Закарпатская область – 176 (+4)

Ивано-Франковская область – 136 (+1)

Киев – 132 (+2)

Харьковская область – 124 (+2)

Ровненская область – 92

Волынская область – 84 (+1)

Киевская область – 60

Винницкая область – 49 (+2)

Одесская область – 44

Тернопольская область – 39

Черкасская область – 37 (+1)

Житомирская область – 36 (+1)

Кировоградская область – 34

Днепропетровская область – 27

Хмельницкая область – 24 (+1)

Запорожская область – 21

Черниговская область – 18

Полтавская область – 15 (+1)

Николаевская область – 14 (+1)

Донецкая область – 12

Сумская область – 7

Херсонская область – 3

Луганская область – 1

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 29 июля 10 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина. У половины из областей не соответствуют нормам сразу два показателя.

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковска,

Одесская область;

Ровненская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Минздрав раз в неделю будет обновлять перечень стран, входящих в "зеленую" и "красную" зоны. Глава Минздрава Максим Степанов призвал украинцев перед планированием путешествия в другие страны, учитывать эту информацию.

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Коронавирус в ВСУ

В ВСУ растет количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 12 военнослужащих. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 150 человек.

Сколько медиков заразились COVID-19

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 74 медиков. По состоянию на 29 июля в Украине зарегистрировали 8 508 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников, более 6 076 из них уже выздоровели

Новости о коронавирусе в мире 29 июля

Статистика распространения COVID-19

По данным Worldometers, в мире обнаружили 16 922 232 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. 664 172 человека умерли от осложнений. 10 485 634 лица выздоровели.

На сегодня в мире остаются активными 5 772 426 случаев COVID-19.

Антирейтинг стран по количеству подтвержденных случаев коронавируса

США Бразилия Индия Россия Южная Африка Мексика Перу Чили Испания Великобритания

Предок коронавируса появился в Китае еще 40-70 лет назад

Ученые провели сравнительный анализ геномов ближайших родственников коронавируса SARS-CoV-2 и выяснили, что его предок отделился от общего древа эволюции вирусов летучих мышей примерно 40-70 лет назад.

Ученые отмечают, что среди подковоносых летучих мышей в течение нескольких десятилетий циркулируют вирусы, родственные SARS-CoV-2. Однако они отличаются большой универсальностью.

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Вирусы, скорее всего, приобрели способность инфицировать вид людей в процессе своей эволюции, а не через "скрещивание" (обмен генами) с вирусами панголина или других животных.

В Европу пришла вторая волна пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Европу пришла вторая волна пандемии коронавируса. Кроме того, Джонсон поддержал решение правительства об обязательном двухнедельном карантине для всех туристов из Испании.

"Давайте полностью объясним то, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Боюсь, что в некоторых местах вы начинаете видеть признаки второй волны пандемии COVID-19", – заявил политик.

В Италии продолжили чрезвычайное положение

Правительство Италии планировало продолжить чрезвычайное положение в стране до конца октября, однако сенаторы проголосовали за продление до 15 октября.

По состоянию на утро 29 июля в Италии зафиксировано более 246 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 35 тысяч – летальные.

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