Новости о коронавирусе 29 июля: более тысячи больных, чрезвычайное положение в Италии
В Украине снова вырос показатель заболеваемости, за прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 1 022 человек. В Италии из-за пандемии продолжили режим чрезвычайного положения до 15 октября. Предок COVID-19 появился в Китае еще 40-70 лет назад. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 29 июля
Читайте также Новости о коронавирусе 28 июля: открытие детских лагерей в Украине, COVID-19 вредит экологии
Статистика распространения COVID-19
Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 67 597 человек. Из них – 37 394 выздоровели. К сожалению, 1 650 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. На сегодня болеют 28 533 человека.
В течение последних суток зарегистрировали 1 022 случая инфицирования SARS-CoV-2.
Сколько больных COVID-19 обнаружили в Украине
- Львовская область – 9 248 (+149)
- Киев – 7 932 (+132)
- Ровненская область – 5 837 (+53)
- Черновицкая область – 5 751 (+59)
- Закарпатская область – 5 008 (+58)
- Ивано-Франковская область – 4 342 (+118)
- Волынская область – 3 694 (+46)
- Киевская область – 3 629 (+39)
- Харьковская область – 3 556 (+78)
- Одесская область – 3 104 (+73)
- Тернопольская область – 2 852 (+30)
- Винницкая область – 2 660 (+33)
- Житомирская область – 1 764 (+20)
- Днепропетровская область – 1 364 (+30)
- Хмельницкая область – 1 086 (+17)
- Черкасская область – 910 (+4)
- Донецкая область – 861 (+9)
- Запорожская область – 767 (+14)
- Черниговская область – 745 (+19)
- Кировоградская область – 697
- Николаевская область – 563 (+1)
- Сумская область – 467 (+13)
- Полтавская область – 414 (+13)
- Херсонская область – 224 (+3)
- Луганская область – 122 (+1)
Сколько летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19, зафиксировано в Украине
- Львовская область – 249 (+4)
- Черновицкая область – 216 (+1)
- Закарпатская область – 176 (+4)
- Ивано-Франковская область – 136 (+1)
- Киев – 132 (+2)
- Харьковская область – 124 (+2)
- Ровненская область – 92
- Волынская область – 84 (+1)
- Киевская область – 60
- Винницкая область – 49 (+2)
- Одесская область – 44
- Тернопольская область – 39
- Черкасская область – 37 (+1)
- Житомирская область – 36 (+1)
- Кировоградская область – 34
- Днепропетровская область – 27
- Хмельницкая область – 24 (+1)
- Запорожская область – 21
- Черниговская область – 18
- Полтавская область – 15 (+1)
- Николаевская область – 14 (+1)
- Донецкая область – 12
- Сумская область – 7
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 1
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 29 июля 10 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина. У половины из областей не соответствуют нормам сразу два показателя.
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковска,
- Одесская область;
- Ровненская область;
- Тернопольская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Минздрав раз в неделю будет обновлять перечень стран, входящих в "зеленую" и "красную" зоны. Глава Минздрава Максим Степанов призвал украинцев перед планированием путешествия в другие страны, учитывать эту информацию.
Карантин в Украине продолжили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава
Коронавирус в ВСУ
В ВСУ растет количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 12 военнослужащих. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 150 человек.
Сколько медиков заразились COVID-19
За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 74 медиков. По состоянию на 29 июля в Украине зарегистрировали 8 508 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников, более 6 076 из них уже выздоровели
Новости о коронавирусе в мире 29 июля
Статистика распространения COVID-19
По данным Worldometers, в мире обнаружили 16 922 232 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. 664 172 человека умерли от осложнений. 10 485 634 лица выздоровели.
На сегодня в мире остаются активными 5 772 426 случаев COVID-19.
Антирейтинг стран по количеству подтвержденных случаев коронавируса
- США
- Бразилия
- Индия
- Россия
- Южная Африка
- Мексика
- Перу
- Чили
- Испания
- Великобритания
Предок коронавируса появился в Китае еще 40-70 лет назад
Ученые провели сравнительный анализ геномов ближайших родственников коронавируса SARS-CoV-2 и выяснили, что его предок отделился от общего древа эволюции вирусов летучих мышей примерно 40-70 лет назад.
Ученые отмечают, что среди подковоносых летучих мышей в течение нескольких десятилетий циркулируют вирусы, родственные SARS-CoV-2. Однако они отличаются большой универсальностью.
Интересно Почему исчезают антитела к коронавирусу и существует ли риск повторного заражения
Вирусы, скорее всего, приобрели способность инфицировать вид людей в процессе своей эволюции, а не через "скрещивание" (обмен генами) с вирусами панголина или других животных.
В Европу пришла вторая волна пандемии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Европу пришла вторая волна пандемии коронавируса. Кроме того, Джонсон поддержал решение правительства об обязательном двухнедельном карантине для всех туристов из Испании.
"Давайте полностью объясним то, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Боюсь, что в некоторых местах вы начинаете видеть признаки второй волны пандемии COVID-19", – заявил политик.
В Италии продолжили чрезвычайное положение
Правительство Италии планировало продолжить чрезвычайное положение в стране до конца октября, однако сенаторы проголосовали за продление до 15 октября.
По состоянию на утро 29 июля в Италии зафиксировано более 246 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 35 тысяч – летальные.
Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала