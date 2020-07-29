Проблемы с доступом к пище, воде, медицинской помощи фактически всегда сопровождают жизнь бездомных, однако во время карантина ситуация значительно ухудшилась. Кроме того, не все бездомные имеют доступ к информации о COVID-19 и не понимают, как действовать и куда идти.

Бездомные являются одними из самых незащищенных слоев населения в Украине, а помощь им очень мизерная. Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун со ссылкой на исследование мониторинговой миссии ООН.

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По ее словам, общество и правительства в развитых странах гораздо лучше готовы помогать бездомным людям в кризисных ситуациях, чем в Украине.

Основные проблемы, которые здесь охвачены, касаются прав и их нарушения. На самом деле это происходит постоянно, но во время пандемии и карантина это стало основной причиной того, что бездомные люди буквально оказались за гранью выживания,

– написала Супрун.

Кроме того, в Украине не ведется никакой учет бездомных людей, поэтому точно неизвестно, сколько их живет в стране.

С какими проблемами сталкиваются бездомные во время пандемии COVID-19

Право на здоровье

У большинства бездомных людей нет документов, поэтому не могут пройти тестирование на выявление вируса SARS-CoV-2 и в целом имеют худший доступ к медицинским услугам.

Бездомные часто имеют много сложных проблем со здоровьем, которые могут сочетаться с проблемой с ментальным здоровьем или с зависимостью.

Из-за слабого иммунитета, неполноценное питание, сложности с соблюдением гигиены и длительное проживание в приютах или на улице, они имеют более высокие риски заболеть фактически на любую болезнь... Во время пандемии они стали особенно уязвимой группой, в частности, для инфицирования вирусом SARS-CoV-2,

– отметила Супрун

Бездомные – одна из самых уязвимых групп населения / Фото: Unsplash

Для помощи следует обеспечить бездомным людям должное лечение и тестирование, а также доступ к медицинской помощи, которая не связана с COVID-19.

Доступ к приютам и временному жилью

Места, где бездомные люди могли заночевать, во время карантина были закрыты. Также финансирование многих приютов уменьшили в контексте карантина в стране и необходимости обеспечить медицинскую сферу всем необходимым.

Если у людей вообще нет ни одного убежища, где они могут самоизолироваться?

– написала экс-министр.

Кроме того, количество бездомных людей увеличилось, ведь многие потеряли работу и не смогли вернуться домой из-за прекращения движения транспортных средств.

Чтобы помочь людям стоит заключить четкие инструкции по работе с бездомными людьми во время пандемии, опираясь на рекомендации ведущих организаций в охране здоровья.

"В частности позаботиться, чтобы люди, которые попадают в трудные жизненные ситуации (домашнее насилие, потеря работы и жилья), не рисковали оказаться на улице. Для этого нужно создавать учреждения социальной защиты в городах, где их нет, и выделить достаточно средств на их содержание", – отметила Ульяна Супрун.

Интересно то, что с начала пандемии во многих странах временным решением было переоборудование конференц-залов, гостиниц, других административных зданий или даже стоянок для авто и стадионов на места для пристанища бездомных людей.

Право на воду и гигиену

Проблема с доступом к воде (для питья или просто для того, чтобы умыться) среди бездомных людей всегда существовала.

После закрытия заведений питания и вокзалов они не имели возможности воспользоваться уборными, а отсутствие подработки во время карантина сделало недоступной и обычную питьевую воду. Нехватка доступа к чистой воде прямо влияет на показатели здоровья и в частности повышает риск инфицироваться вирусом,

– объяснила экс-глава Минздрава.

Для помощи следует создать пункты свободного и беспрепятственного доступа к воде, мыла и предметов гигиены.

Доступ к питанию и средствам существования

Бездомные почти всегда имели подработку, которую они потеряли с наступлением карантина. Поэтому они остались вообще без средств к существованию и стали полностью зависимыми от общественных и волонтерских организаций.