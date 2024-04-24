Преимущества секса во время менструации

По словам сексолога и основательницы этического порносайта Энджи Раунтри, секс во время менструации может помочь облегчить менструальные боли и спазмы, поскольку оргазм усиливает сокращения матки. Более того, он может усилить эмоциональную связь между партнерами.

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Марла Рене Стюарт, сексолога и эксперта журнала Lovers, также говорит о преимуществах секса во время менструации. Она отмечает, что менструальная кровь может служить смазкой, а оргазм может облегчить боли и спазмы. Она также подчеркивает, что в это время важно соблюдать все стандартные меры безопасности, поскольку влагалище становится более уязвимым к бактериям и вирусам из-за изменения баланса pH.

Менструальная кровь является частью опыта и ее не нужно стесняться. Но, если партнеру неудобно, его границы следует уважать. Не забывайте, что если вы можете что-то делать, это необязательно означает, что вы должны это делать. Поговорите друг с другом и продолжайте только в том случае, если вы оба возбуждены и чувствуете себя комфортно.

Как заниматься сексом во время менструации

Правила менструального секса не сложнее, чем правила элементарной гигиены. Например, чтобы пятна крови не испачкали постельное белье, положите полотенца темного цвета на кровать или диван или просто занимайтесь сексом в ванной.

Вопрос, какие позы лучше во время менструации, зависит от ваших предпочтений. Можно попробовать разные позы, исходя из уровня вашего комфорта и чувствительности. Первым делом стоит попробовать позы, которые позволяют телу расслабиться, потому что в это время вы более чувствительны. Перенапрягаться не стоит, так что подумайте о классических и простых позах.

Не стоит забывать о безопасности, включая использование барьерных методов контрацепции. И, наконец, если вы все еще сомневаетесь относительно секса во время менструации, помните, что это нормально.