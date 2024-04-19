Врач Андрей Кондратенко рассказал, насколько безопасен оральный секс и стоит ли глотать сперму.

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Если коротко – можно.

"Прямой угрозы нет. Глотать или не глотать сперму – это личное решение каждого", – отметил врач.

Непереносимость спермы

При этом, по словам медика, стоит учитывать особенности организма. Поскольку, бывает непереносимость спермы. Правда, – это бывает редко и речь не об эякуляте непосредственно, а о конкретном человеке.

Как понять, что у человека непереносимость спермы Она проявляется жжением и зудом в ротовой полости и на губах через 20 – 30 минут после орального секса.

Также врач отметил, что не менее важен в этом вопросе является психологический комфорт. Если партнер или партнерша не хочет глотать сперму – другой не может к этому заставлять.

"Должно быть взаимное согласие", – отмечает Андрей.

А безопасно ли глотать сперму

Риски от глотания спермы есть. И самый главный, по словам врача, – это инфекции, которые передаются половым путем (ИППП).

Особенно внимательным следует быть, если вы занимаетесь оральным сексом с новым половым партнером. Перед контактом лучше напрямую спросить о состоянии здоровья,

– советует эксперт.

Важно! Во время орального секса можно подхватить герпес, сифилис, хламидиоз и другие инфекционные болезни. Риск одинаков как при глотании спермы, так и при ее сплевывании.

В то же время относительно ВИЧ-инфекции волноваться не стоит, потому что заразиться ею во время орального секса практически невозможно.

Используйте презерватив

Чтобы защититься от ИППП во время орального секса, следует использовать презерватив, обычный или специальный.

В общем, как отметил врач, глотать сперму абсолютно безопасно, ориентироваться стоит на психологические ощущения и особенности организма.