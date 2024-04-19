Лікар Андрій Кондратенко розповів, наскільки безпечний оральний секс і чи варто ковтати сперму.

Дивіться також Чому люди не досягають оргазму одночасно

Якщо коротко – можна.

"Прямої загрози немає. Ковтати чи не ковтати сперму – це особисте рішення кожного", – зазначив лікар.

Непереносимість сперми

При цьому, за словами медика, варто враховувати особливості організму. Оскільки, буває непереносимість сперми. Щоправда, – це буває рідко і мова не про еякулят безпосередньо, а про конкретну людину.

Як зрозуміти, що в людини непереносимість сперми Вона проявляється печінням і свербінням у ротовій порожнині та на губах через 20 – 30 хвилин після орального сексу.

Також лікар наголосив, що не менш важливий у цьому питанні є психологічний комфорт. Якщо партнер чи партнерка не хоче ковтати сперму – інший не може до цього змушувати.

"Має бути взаємна згода", – наголошує Андрій.

А чи безпечно ковтати сперму

Ризики від ковтання сперми є. І найголовніший, за словами лікаря, – це інфекції, які передаються статевим шляхом (ІПСШ).

Особливо уважним слід бути, якщо ви займаєтесь оральним сексом з новим статевим партнером. Перед контактом краще напряму запитати про стан здоров'я,

– радить експерт.

Важливо! Під час орального сексу можна підхопити герпес, сифіліс, хламідіоз та інші інфекційні хвороби. Ризик однаковий як при ковтанні сперми, так і при її спльовуванні.

Водночас щодо ВІЛ-інфекції хвилюватися не варто, бо заразитися нею під час орального сексу практично неможливо.

Використовуйте презерватив

Аби захиститися від ІПСШ під час орального сексу, слід використовувати презерватив, звичайний або ж спеціальний.

Загалом, як наголосив лікар, ковтати сперму абсолютно безпечно, орієнтуватися варто на психологічні відчуття та особливості організму.