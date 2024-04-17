Согласно научным исследованиям, женщины во время секса реже достигают оргазма по сравнению с мужчинами. Это феномен, известный как разрыв в оргазме, он был впервые описан в научной сфере более двух десятилетий назад.

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Разница между мужским и женским оргазмом

Одно из исследований, в котором участвовали более 50000 человек, показало, что 95% гетеросексуальных мужчин заявили о том, что обычно или всегда испытывают оргазм в процессе интимной близости, тогда как лишь 65% гетеросексуальных женщин подтвердили аналогичный опыт.

Некоторые результаты исследований указывают на то, что этот разрыв связан с биологической загадочностью женских оргазмов. Однако, если бы это было так, то частота оргазмов среди женщин была бы одинаковой в разных обстоятельствах. Как показывают многие исследования, женщины чаще испытывают оргазм во время мастурбации, чем с партнером.

По меньшей мере 92% женщин достигают оргазма, когда занимаются самоудовлетворением. Женщины также вероятнее испытывают оргазм во время секса в отношениях, чем во время случайного секса. В опросе, проведенном среди более 12000 студентов, выяснилось, что только 10% женщин испытывают оргазм при первых интимных встречах и 68% подтвердили, что они испытывают оргазм во время секса в стабильных отношениях.

Почему так происходит

Во всех вышеупомянутых ситуациях, когда вероятность женского оргазма увеличивается, существенное внимание уделяется стимуляции клитора. Для большинства женщин стимуляция клитора является необходимым условием для достижения оргазма, что вполне объяснимо, учитывая, что клитор и половой член развиваются из однотипной ткани. Как клитор, так и пенис заполнены чувствительными к прикосновению нервными окончаниями и эректильной тканью.

Только 4% опрошенных девушек сообщили, что проникновение является ключевым фактором для достижения оргазма. А 96% указали на ключевую роль стимуляции клитора - либо отдельно, либо в комбинации с проникновением.