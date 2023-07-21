Польза секса во время месячных

Некоторые женщины отмечают, что секс облегчает менструальную боль. Это объясняется: окситоцин, который производится во время секса, в целом улучшает физическое и эмоциональное состояние.

Также на тему Нашли самую эффективную позу для достижения женского оргазма

Секс при менструации способен сократить ее продолжительность. Больших исследований, подтверждающих это, нет, однако такой эффект отмечают гинекологи и их пациентки. А вот мнение, что секс во время месячных может спровоцировать развитие эндометриоза – миф, не подтвержденный исследованиями совсем.

Болезненная менструация по-научному называется дисменореей. По разным данным, боли во время месячных испытывают от 45 до 95% женщин. Заниматься сексом или нет во время болезненной менструации зависит от типа боли. Если в первые дни боль мешает вести привычный образ жизни, секс надо отложить.

Сколько пар практикуют секс во время месячных

Секс во время месячных практикуют 48% опрошенных женщин, при этом 51% предпочитают влагалищное проникновение. Минет или хенджоб выбирают 40%, и только 5% – куннилингус или фингеринг. Интересно, что практики в сторону женщин идут с огромным отрывом от аналогичных ласк в сторону мужчины.

Это связано со стыдом: запах и текстура естественных выделений смущают женщин, и они не подпускают мужчин к вульве. 46% гетеросексуальных женщин признались, что секс во время месячных вызывает у них чувство стыда, в то время как 64% гетеросексуальных мужчин не видят причин отказываться от близости из-за менструации.

Техническая сторона секса во время месячных пугает многих. Кажется, единственное оптимальное место действия – душ, но это не так. Как и в любое другое время, во время месячных в сексе важен взаимный комфорт. Не беспокоиться о загрязненных простынях помогут современные средства гигиены sex-friendly.

Что касается эстетики и чистоты: мягкие губки для проникающего секса во время месячных используют всего 11% опрошенных женщин. 58% женщин предпочитают подкладывать полотенце или используют непромокаемый наматрасник.