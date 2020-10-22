В Україні другу добу поспіль фіксують рекордні показники захворюваності на COVID-19. За вчора захворіли більш ніж 7 тисяч українців, високою є й смертність внаслідок перебігу коронавірусної хвороби. Втім, МОЗ запевнило, що потреби в мобільних госпіталях наразі немає. В Італії скасували відомі різдвяні ярмарки. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 22 жовтня

За минулу добу на COVID-19 захворіли рекордні 7 053 мешканці України, також відомо, що 116 хворих померли від ускладнень коронавірусної недуги, кількість жертв епідемії таким чином перевищила 6 тисяч.

Читайте також Новини про коронавірус 21 жовтня: рекордна кількість заражених, експеримент в Британії

Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилося 322 879 осіб. Нині хворіють 184 733 людини – вони перебувають в лікарнях або на ізоляції вдома.

Натомість побороти коронавірусну хворобу вже вдалось 134 898 хворим, з яких 2 679 пацієнтів отримали негативний тест на COVID-19 впродовж минулої доби.

Кількість хворих на коронавірус в областях:

Київ – 32 500 (+631)

Харківська область – 30 899 (+627)

Львівська область – 26 021 (+319)

Одеська область – 20 557 (+600)

Чернівецька область – 18 562 (+248)

Тернопільська область – 18 283 (+313)

Івано-Франківська область – 17 447 (+233)

Рівненська область – 16 691 (+263)

Київська область – 13 688 (+269)

Закарпатська область – 12 285 (+173)

Дніпропетровська область – 12 068 (+363)

Хмельницька область – 11 942 (+381)

Волинська область – 11 574 (+207)

Житомирська область – 10 838 (+204)

Сумська область – 9730 (+221)

Вінницька область – 8782 (+138)

Донецька область – 7896 (+267)

Черкаська область – 7541 (+227)

Чернігівська область – 7367 (+203)

Полтавська область – 7216 (+336)

Запорізька область – 7093 (+309)

Миколаївська область – 6428 (+172)

Херсонська область – 2844 (+105)

Луганська область – 2841 (+155)

Кіровоградська область – 1786 (+89)

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 740 (+9)

Київ – 642 (+15)

Харківська область – 472 (+10)

Чернівецька область – 419 (+2)

Івано-Франківська область – 399 (+4)

Закарпатська область – 343 (+4)

Одеська область – 311 (+11)

Київська область – 303 (+8)

Дніпропетровська область – 285 (+18)

Тернопільська область – 234 (+2)

Волинська область – 233 (+5)

Рівненська область – 206 (+2)

Хмельницька область – 191 (+2)

Житомирська область – 183 (+4)

Вінницька область – 153 (+1)

Сумська область – 142 (+1)

Полтавська область – 134 (+2)

Миколаївська область – 121

Запорізька область – 97 (+2)

Чернігівська область – 87

Донецька область – 84 (+4)

Черкаська область – 76 (+3)

Кіровоградська область – 75 (+1)

Херсонська область – 60 (+2)

Луганська область – 53 (+4)

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: за минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 354 медпрацівників, від початку пандемії захворіли 20 528 медиків.

за минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 354 медпрацівників, від початку пандемії захворіли 20 528 медиків. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: впродовж минулої доби коронавірус діагностували ще 129 військовим. Наразі у ЗСУ хворіють 1 190 військових. Одужали 3 479 військовослужбовців, померли – 14 інфікованих.

Головні новини про коронавірус в Україні

До послаблення карантину знову не готова жодна з областей України

Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 грудня. Станом на 22 жовтня до послаблення обмежень знову не готовий жоден український регіон, через перевищений показник захворюваності – він становить 205,2 при нормі 40.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Хмельницькій – 336,6 випадків на 100 тисяч осіб, Сумській – 332,4, Тернопільській – 319,0 та Харківській – 309,0 областях.

До теми Ми готуємось до найгіршого, – Садовий розповів про ситуацію з COVID-19 у Львові

Київ найдовше боротиметься з коронавірусом

Причини цього очевидні – це найбільше місто в Україні, де найвища захворюваність на COVID-19. Свій прогноз щодо того, який регіон найдовше боротиметься з пандемією коронавірусу, озвучив голова Державної служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Олег Рубан.

У 40% хворих на COVID-19 хибний ПЛР-тест

Тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) здатне підтвердити наявність коронавірусу у носія лише в 60% випадків. Це пов'язано з тим, в тому місці, де брали біоматеріали для аналізу не було патогену.

Саме тому, Міністерство охорони здоров'я вже почало діагностувати коронавірус шляхом клініко-лабораторних досліджень. Зокрема, очільник відомства Максим Степанов зазначив, що госпіталізацію і подальший процес лікування починають за наявності клінічних ознак захворювання.

Через рік Україна отримає вакцину проти COVID-19 власного виробництва

Один з розробників препарату президент компанії DiaPrep System Inc. Михайло Федоров заявив, Україна отримає свою вакцину від коронавірусу власного виробництва через рік. На сьогодні у компанії ще шукають партнерів для того, щоб розпочати виробництво.

Україна вже 6 місяців працює над розробкою власної вакцини проти коронавірусу. Федоров зазначив, що вакциною буде ампула з препаратом.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 22 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися 41 282 476 людей, з них 28 147 197 одужали, але, на жаль, 1 132 150 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 8 338 387; Індія – 7 706 946; Бразилія – 5 298 772; Росія – 1 453 923; Аргентина – 1 037 325.

В Італії скасували знамениті ярмарки в Трентіно

Через епідемію коронавірусу в 2020 році в Італії не відбудуться одні з найпопулярніших різдвяних заходів – масштабні різдвяні ярмарки в альпійському регіоні Трентіно-Альто-Адідже. Річ у тім, що місцева влада скасувала їх через карантинні обмеження.

Станом на ранок 22 жовтня в Італії від початку пандемії на коронавірус захворіли 449 648 людей.

У Бразилії помер учасник випробування вакцини від коронавірусу

У Бразилії від ускладнень COVID-19 помер 28-річний лікар, який брав участь у випробуванні вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.

Медик отримав дозу вакцини наприкінці липня, а у вересні захворів на COVID-19, після чого його стан погіршився. Втім начебто померлий отримував не вакцину від COVID-19, а плацебо. Офіційно цю інформацію не коментують.