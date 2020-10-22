Новини про коронавірус 22 жовтня: рекорд інфікованих, як часто ПЛР-тести помиляються
В Україні другу добу поспіль фіксують рекордні показники захворюваності на COVID-19. За вчора захворіли більш ніж 7 тисяч українців, високою є й смертність внаслідок перебігу коронавірусної хвороби. Втім, МОЗ запевнило, що потреби в мобільних госпіталях наразі немає. В Італії скасували відомі різдвяні ярмарки. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 22 жовтня
За минулу добу на COVID-19 захворіли рекордні 7 053 мешканці України, також відомо, що 116 хворих померли від ускладнень коронавірусної недуги, кількість жертв епідемії таким чином перевищила 6 тисяч.
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Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилося 322 879 осіб. Нині хворіють 184 733 людини – вони перебувають в лікарнях або на ізоляції вдома.
Натомість побороти коронавірусну хворобу вже вдалось 134 898 хворим, з яких 2 679 пацієнтів отримали негативний тест на COVID-19 впродовж минулої доби.
Кількість хворих на коронавірус в областях:
- Київ – 32 500 (+631)
- Харківська область – 30 899 (+627)
- Львівська область – 26 021 (+319)
- Одеська область – 20 557 (+600)
- Чернівецька область – 18 562 (+248)
- Тернопільська область – 18 283 (+313)
- Івано-Франківська область – 17 447 (+233)
- Рівненська область – 16 691 (+263)
- Київська область – 13 688 (+269)
- Закарпатська область – 12 285 (+173)
- Дніпропетровська область – 12 068 (+363)
- Хмельницька область – 11 942 (+381)
- Волинська область – 11 574 (+207)
- Житомирська область – 10 838 (+204)
- Сумська область – 9730 (+221)
- Вінницька область – 8782 (+138)
- Донецька область – 7896 (+267)
- Черкаська область – 7541 (+227)
- Чернігівська область – 7367 (+203)
- Полтавська область – 7216 (+336)
- Запорізька область – 7093 (+309)
- Миколаївська область – 6428 (+172)
- Херсонська область – 2844 (+105)
- Луганська область – 2841 (+155)
- Кіровоградська область – 1786 (+89)
Скільки українців померли від коронавірусу
- Львівська область – 740 (+9)
- Київ – 642 (+15)
- Харківська область – 472 (+10)
- Чернівецька область – 419 (+2)
- Івано-Франківська область – 399 (+4)
- Закарпатська область – 343 (+4)
- Одеська область – 311 (+11)
- Київська область – 303 (+8)
- Дніпропетровська область – 285 (+18)
- Тернопільська область – 234 (+2)
- Волинська область – 233 (+5)
- Рівненська область – 206 (+2)
- Хмельницька область – 191 (+2)
- Житомирська область – 183 (+4)
- Вінницька область – 153 (+1)
- Сумська область – 142 (+1)
- Полтавська область – 134 (+2)
- Миколаївська область – 121
- Запорізька область – 97 (+2)
- Чернігівська область – 87
- Донецька область – 84 (+4)
- Черкаська область – 76 (+3)
- Кіровоградська область – 75 (+1)
- Херсонська область – 60 (+2)
- Луганська область – 53 (+4)
- Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: за минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 354 медпрацівників, від початку пандемії захворіли 20 528 медиків.
- Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: впродовж минулої доби коронавірус діагностували ще 129 військовим. Наразі у ЗСУ хворіють 1 190 військових. Одужали 3 479 військовослужбовців, померли – 14 інфікованих.
Головні новини про коронавірус в Україні
До послаблення карантину знову не готова жодна з областей України
Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 грудня. Станом на 22 жовтня до послаблення обмежень знову не готовий жоден український регіон, через перевищений показник захворюваності – він становить 205,2 при нормі 40.
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Хмельницькій – 336,6 випадків на 100 тисяч осіб, Сумській – 332,4, Тернопільській – 319,0 та Харківській – 309,0 областях.
До теми Ми готуємось до найгіршого, – Садовий розповів про ситуацію з COVID-19 у Львові
Київ найдовше боротиметься з коронавірусом
Причини цього очевидні – це найбільше місто в Україні, де найвища захворюваність на COVID-19. Свій прогноз щодо того, який регіон найдовше боротиметься з пандемією коронавірусу, озвучив голова Державної служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Олег Рубан.
У 40% хворих на COVID-19 хибний ПЛР-тест
Тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) здатне підтвердити наявність коронавірусу у носія лише в 60% випадків. Це пов'язано з тим, в тому місці, де брали біоматеріали для аналізу не було патогену.
Саме тому, Міністерство охорони здоров'я вже почало діагностувати коронавірус шляхом клініко-лабораторних досліджень. Зокрема, очільник відомства Максим Степанов зазначив, що госпіталізацію і подальший процес лікування починають за наявності клінічних ознак захворювання.
Через рік Україна отримає вакцину проти COVID-19 власного виробництва
Один з розробників препарату президент компанії DiaPrep System Inc. Михайло Федоров заявив, Україна отримає свою вакцину від коронавірусу власного виробництва через рік. На сьогодні у компанії ще шукають партнерів для того, щоб розпочати виробництво.
Україна вже 6 місяців працює над розробкою власної вакцини проти коронавірусу. Федоров зазначив, що вакциною буде ампула з препаратом.
Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 22 жовтня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися 41 282 476 людей, з них 28 147 197 одужали, але, на жаль, 1 132 150 хворих померли.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 8 338 387;
- Індія – 7 706 946;
- Бразилія – 5 298 772;
- Росія – 1 453 923;
- Аргентина – 1 037 325.
В Італії скасували знамениті ярмарки в Трентіно
Через епідемію коронавірусу в 2020 році в Італії не відбудуться одні з найпопулярніших різдвяних заходів – масштабні різдвяні ярмарки в альпійському регіоні Трентіно-Альто-Адідже. Річ у тім, що місцева влада скасувала їх через карантинні обмеження.
Станом на ранок 22 жовтня в Італії від початку пандемії на коронавірус захворіли 449 648 людей.
У Бразилії помер учасник випробування вакцини від коронавірусу
У Бразилії від ускладнень COVID-19 помер 28-річний лікар, який брав участь у випробуванні вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.
Медик отримав дозу вакцини наприкінці липня, а у вересні захворів на COVID-19, після чого його стан погіршився. Втім начебто померлий отримував не вакцину від COVID-19, а плацебо. Офіційно цю інформацію не коментують.