У Львові медики поки справляються з лікуванням хворих на коронавірус. Проте міська влада вирішила збільшити резерв ліжок у лікарнях на 50% та докупити кисневі концентрати.

Ситуація у Львові за кількістю нових хворих на коронавірус стабільна. Проте у Львівській області динаміка все ще тривожна. Про це розповів мер міста Андрій Садовий в ефірі радіо "Люкс FM", повідомляє 24 канал.

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Яка ситуація з COVID-19 на Львівщині

У лабораторіях Львова 21 жовтня провели 2126 ПЛР-тестувань, з яких 318 виявились позитивними.

За кількістю хворих на COVID-19 по Львову пішов невеликий спад. Станом на сьогодні ми маємо 83 підтверджених випадки (у Львові – 24 канал), а це на 50 менше, ніж було вчора. Проте по області динаміка залишається тривожною: за останню добу є 318 позитивних ПЛР-тестів. У лікарнях спостерігаємо рівну ситуацію, але це не є глобальний показник,

– розповів Садовий.

Міський голова наголосив, що людям необхідно думати про безпеку, одягати маску та не перебувати у натовпі.

Садовий про канікули у львівських школах

Очільник міста додав, що те, що львівські школярі пішли на канікули, вже дало позитивний результат.

"Часто дитина може принести коронавірус додому і заразити всю родину, хоча сама цього не відчувати. Безпека в контактах є дуже важливою. І прогнозувати сьогодні, що буде за місяць – два, дуже складно", – заявив міський голова.

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Яка ситуація у лікарнях Львова

За словами Садового, з початку пандемії коронавірусу у міських лікарнях зарезервували 920 ліжок для хворих на COVID-19. Станом на 22 жовтня лікарні заповнені на 50%. Проте лише частина пацієнтів у стаціонарах хворі на коронавірус, а усі інші — мають запалення легень.

У лікарні на вулиці Топольній сьогодні (22 жовтня – 24 канал) є 216 осіб із запаленням, але тільки у половини з них є COVID-19. Ми прийняли рішення ще на 50% збільшити резерв ліжок в лікарнях, на крайній випадок. Також ми збільшуємо кількість точок підключення кисню, докупляємо кисневі концентрати. Ми готуємось до найгірших варіантів, бо люди мають бути в безпеці,

– розповів мер міста.

За словами Садового, те, що у Львові проводили велику кількість тестувань, дало позитивний результат.

Зверніть увагу! Станом на ранок 22 жовтня у Львові та області на COVID-19 вже захворіли понад 26 тисяч людей. У 319 – діагноз підтвердили вчора. Понад 10 тисяч хворих вже одужали, а 740 – померли. Вчора від ускладнень коронавірусної інфекції померли 9 людей.