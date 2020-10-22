Ми готуємось до найгіршого, – Садовий розповів про ситуацію з COVID-19 у Львові
У Львові медики поки справляються з лікуванням хворих на коронавірус. Проте міська влада вирішила збільшити резерв ліжок у лікарнях на 50% та докупити кисневі концентрати.
Ситуація у Львові за кількістю нових хворих на коронавірус стабільна. Проте у Львівській області динаміка все ще тривожна. Про це розповів мер міста Андрій Садовий в ефірі радіо "Люкс FM", повідомляє 24 канал.
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Яка ситуація з COVID-19 на Львівщині
У лабораторіях Львова 21 жовтня провели 2126 ПЛР-тестувань, з яких 318 виявились позитивними.
За кількістю хворих на COVID-19 по Львову пішов невеликий спад. Станом на сьогодні ми маємо 83 підтверджених випадки (у Львові – 24 канал), а це на 50 менше, ніж було вчора. Проте по області динаміка залишається тривожною: за останню добу є 318 позитивних ПЛР-тестів. У лікарнях спостерігаємо рівну ситуацію, але це не є глобальний показник,
– розповів Садовий.
Міський голова наголосив, що людям необхідно думати про безпеку, одягати маску та не перебувати у натовпі.
Садовий про канікули у львівських школах
Очільник міста додав, що те, що львівські школярі пішли на канікули, вже дало позитивний результат.
"Часто дитина може принести коронавірус додому і заразити всю родину, хоча сама цього не відчувати. Безпека в контактах є дуже важливою. І прогнозувати сьогодні, що буде за місяць – два, дуже складно", – заявив міський голова.
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Яка ситуація у лікарнях Львова
За словами Садового, з початку пандемії коронавірусу у міських лікарнях зарезервували 920 ліжок для хворих на COVID-19. Станом на 22 жовтня лікарні заповнені на 50%. Проте лише частина пацієнтів у стаціонарах хворі на коронавірус, а усі інші — мають запалення легень.
У лікарні на вулиці Топольній сьогодні (22 жовтня – 24 канал) є 216 осіб із запаленням, але тільки у половини з них є COVID-19. Ми прийняли рішення ще на 50% збільшити резерв ліжок в лікарнях, на крайній випадок. Також ми збільшуємо кількість точок підключення кисню, докупляємо кисневі концентрати. Ми готуємось до найгірших варіантів, бо люди мають бути в безпеці,
– розповів мер міста.
За словами Садового, те, що у Львові проводили велику кількість тестувань, дало позитивний результат.