Во Львове медики пока справляются с лечением больных коронавирусом. Однако городские власти решили увеличить резерв коек в больницах на 50% и докупить кислородные концентраты.

Ситуация во Львове по количеству новых больных коронавирусом стабильна. Однако во Львовской области динамика все еще тревожная. Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый в эфире радио "Люкс FM", сообщает 24 канал.

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Какова ситуация с COVID-19 на Львовщине

В лабораториях Львове 21 октября провели 2126 ПЦР-тестов, из которых 318 оказались положительными.

По количеству больных COVID-19 по Львову пошел небольшой спад. На сегодня мы имеем 83 подтвержденных случая (во Львове – 24 канал), а это на 50 меньше, чем было вчера. Однако по области динамика остается тревожной: за последние сутки есть 318 положительных ПЦР-тестов. В больницах наблюдаем равную ситуацию, но это не глобальный показатель,

– рассказал Садовый.

Городской голова отметил, что людям необходимо думать о безопасности, одевать маску и не находиться в толпе.

Садовый о каникулах во львовских школах

Глава города отметил, что то, что львовские школьники ушли на каникулы, уже дало положительный результат.

"Часто ребенок может принести коронавирус домой и заразить всю семью, хотя сам этого не почувствует. Безопасность в контактах очень важна. И прогнозировать сегодня, что будет через месяц – два, очень сложно", – заявил городской голова.

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Какова ситуация в больницах Львова

По словам Садового, с начала пандемии коронавируса в городских больницах зарезервировали 920 коек для больных COVID-19. По состоянию на 22 октября больнице заполнены на 50%. Однако только часть пациентов в стационарах больны коронавирусом, а остальные – имеют воспаление легких.

В больнице на улице Топольной сегодня (22 октября – 24 канал) есть 216 человек с воспалением, но только у половины из них есть COVID-19. Мы приняли решение еще на 50% увеличить резерв коек в больницах, на крайний случай. Также мы увеличиваем количество точек подключения кислорода, докупаем кислородные концентраты. Мы готовимся к худшим вариантам, потому что люди должны быть в безопасности,

– рассказал мэр города.

Садовый добавил, что то, что во Львове проводили большое количество тестирований, дало положительный результат.

Обратите внимание! По состоянию на утро 22 октября во Львове и области на COVID-19 уже заболели более 26 тысяч человек. У 319 – диагноз подтвердили вчера. Более 10 тысяч больных уже выздоровели, а 740 – умерли. Вчера от осложнений коронавирусной инфекции умерли 9 человек.