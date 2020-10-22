Через брак патологоанатомів та збільшення навантаження на медичну систему, у підвалі однієї з лікарень Барнаула накопичилися тіла померлих від коронавірусу пацієнтів.

У підвалі медичної установи обладнали кімнату для тимчасового зберігання тіл. За словами адміністрації Алтайського краю, там "дотримується необхідний температурний режим".

До теми Коронавірус в Росії: померло понад 25 тисяч людей

Влада пояснила, що черга з померлих виникає, бо патологоанатоми не встигають вчасно робити розтин. Натомість в будівлі недостатньо холодильних камер для такої кількості тіл, тому їх вимушено зберігають у підвалі.

Окрім навантаження на медичну систему та брак необхідних фахівців, деякі родичі не завжди можуть своєчасно отримати тіла. Річ у тім, що деякі з них перебувають на самоізоляції через контакт з інфікованими.

У мережі з'явився ролик з підвалу лікарні, на якому показують мішки з тілами померлих від коронавірусу. Місцева влада не повідомляла про проблеми з розміщенням трупів до того, як з'явився цей відеозапис.

Переповнений померлими від COVID-19 підвал у медзакладі Барнаула: відео 18+

Варто зазначити, що офіційні дані про летальність від хвороби в РФ досі залишаються значно нижчими, ніж в інших країнах зі схожою епідеміологічною ситуацією. Декілька іноземних інформаційних агенцій провели своє розслідування та з'ясували, що показники смертності від коронавірусу в країні є заниженими.