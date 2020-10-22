Из-за нехватки патологоанатомов и увеличения нагрузки на медицинскую систему, в подвале одной из больниц Барнаула накопились тела умерших от коронавируса пациентов.

В подвале медицинского учреждения оборудовали комнату для временного хранения тел. По словам администрации Алтайского края, там "соблюдается необходимый температурный режим".

К теме Коронавирус в России: умерло более 25 тысяч человек

Власти объяснили, что очередь из умерших возникает, потому что патологоанатомы не успевают вовремя делать вскрытие. Зато в здании недостаточно холодильных камер для такого количества тел, поэтому их вынужденно хранят в подвале.

Помимо нагрузки на медицинскую систему и нехватки необходимых специалистов, некоторые родственники не всегда могут своевременно получить тела. Дело в том, что некоторые из них находятся на самоизоляции из-за контакта с инфицированными.

В сети появился ролик из подвала больницы, на котором показывают мешки с телами умерших от коронавируса. Местные власти не сообщали о проблемах с размещением трупов до того, как появилась эта видеозапись.

Переполнен умершими от COVID-19 подвал в медучреждении Барнаула: видео 18+

Стоит отметить, что официальные данные о летальности от болезни в РФ до сих пор остаются значительно ниже, чем в других странах со схожей эпидемиологической ситуацией. Несколько иностранных информационных агентств провели свое расследование и выяснили, что показатели смертности от коронавируса в стране являются заниженными.