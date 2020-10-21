В Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом – 6 719. У світі інфікувалася 40 837 751 людина. У Великій Британії почнуть заражати добровольців коронавірусом для експерименту. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 21 жовтня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу COVID-19 виявили у 6 719 людей. Ще 141 хворий помер. Натомість виписали 2 686 пацієнтів. До лікарень госпіталізували 1 009 інфікованих коронавірусом та людей з підозрою на наявність захворювання. Станом на ранок 21 жовтня у лікарнях країни перебували 22 977 таких пацієнтів.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 315 826 хворих на коронавірус, 5 927 з яких померли. Натомість одужали 132 219 пацієнтів. Станом на 20 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 177 680 людей.

Коронавірус в областях України 21 жовтня Вінницька область – 8644 (+121);

Волинська область – 11367 (+203);

Дніпропетровська область – 11705 (+312);

Донецька область – 7629 (+240);

Житомирська область – 10634 (+163);

Закарпатська область – 12112 (+156);

Запорізька область – 6784 (+168);

Івано-Франківська область – 17214 (+227);

Кіровоградська область – 1697 (+55);

Київ – 31869 (+559);

Київська область – 13419 (+253);

Львівська область – 25702 (+310);

Луганська область – 2686 (+110);

Миколаївська область – 6256 (+203);

Одеська область – 19957 (+614);

Полтавська область – 6880 (+580);

Рівненська область – 16428 (+244);

Сумська область – 9509 (+188);

Тернопільська область – 17970 (+232);

Харківська область – 30272 (+713);

Херсонська область – 2739 (+110);

Хмельницька область – 11561 (+322);

Чернівецька область – 18314 (+233);

Черкаська область – 7314 (+219);

Чернігівська область – 7164 (+184).

Львівська область – 731 (+14); Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Київ – 627 (+23);

Харківська область – 462 (+10);

Чернівецька область – 417 (+2);

Івано-Франківська область – 395 (+4);

Закарпатська область – 339 (+1);

Одеська область – 300 (+5);

Київська область – 295 (+5);

Дніпропетровська область – 267 (+17);

Тернопільська область – 232 (+2);

Волинська область – 228 (+1);

Рівненська область – 204 (+1);

Хмельницька область – 189 (+4);

Житомирська область – 179 (+5);

Вінницька область – 152 (+4);

Сумська область – 141 (+7);

Миколаївська область – 121 (+3);

Полтавська область – 132 (+21);

Запорізька область – 95;

Чернігівська область – 87;

Донецька область – 80 (+3);

Кіровоградська область – 74 (+2);

Черкаська область – 73 (+2);

Херсонська область – 58 (+4);

Луганська область – 49 (+4).

Коронавірус серед українських медиків

За минулу добу кількість хворих медичних працівників в Україні збільшилася на 365. Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 20 174 медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять понад 6%.

Заражені у ЗСУ

Протягом 20 жовтня в лавах Збройних сил України коронавірус діагностували у ще 131 людини. Загалом за час пандемії одужали 3 433 особи, летальних випадків зафіксовано 14. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 394 особи.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу

Померла 21-річна волонтерка Інна Волкова

Від ускладнень, що викликав COVID-19, у київській лікарні 20 жовтня померла волонтерка Інна Волкова, яка боролась за життя два тижні.

Про це повідомили у фейсбуці ГО "Фундація регіональних ініціатив", де працювала волонтерка. Через COVID-19 і його наслідки організм жінки не витримав. Коронавірус спровокував у неї пневмонію і рідкісне захворювання – синдром Гієна – Барре. Імунна система людини при цьому синдромі сама вражає власні периферійні нерви й призводить до повного паралічу.

У жодній області не можна послабити карантин

Вже вкотре поспіль жоден регіон України не відповідає критеріям МОЗ для послаблення карантинних обмежень

Все тому, що в усіх регіонах перевищений показник захворюваності. В Україні він становить 200,8 при нормі 40. Лише напередодні цей показник був менший – 195,7. Найвищий рівень динаміки захворюваності на Сумщині – 340,9 та на Хмельниччині – 326,8, а найнижчий – на Кіровоградщині – 51,9, а також у Вінницькій області – 102.



Яка ситуація з динамікою захворюваності в Україні / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 21 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалася 40 837 751 людина, з них 27 934 237 одужали, але, на жаль, 1 125 585 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 8 275 066; Індія – 7 651 107; Бразилія – 5 273 954; Росія – 1 438 219; Аргентина – 1 018 999.

У Великій Британії хочуть навмисно заражати добровольців

У Великій Британії уряд інвестує 33,6 мільйона фунтів в дослідження коронавірусу за участю заражених добровольців. Людям будуть вводити мінімальні дози вірусу, щоб перевірити ефективність вакцин і ліків.

Так, у результаті, у молодих людей 18-30 років з високою ймовірністю розвинеться COVID-19. На перших етапах програми може бути залучено до 90 добровольців.

На думку фахівців, експеримент допоможе поліпшити розуміння як самого вірусу, так і розвиток захворювання COVID-19, і це прискорить розробку нових методів лікування та профілактики.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу