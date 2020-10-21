Новини про коронавірус 21 жовтня: рекордна кількість заражених, експеримент в Британії
В Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом – 6 719. У світі інфікувалася 40 837 751 людина. У Великій Британії почнуть заражати добровольців коронавірусом для експерименту. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 21 жовтня
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу COVID-19 виявили у 6 719 людей. Ще 141 хворий помер. Натомість виписали 2 686 пацієнтів. До лікарень госпіталізували 1 009 інфікованих коронавірусом та людей з підозрою на наявність захворювання. Станом на ранок 21 жовтня у лікарнях країни перебували 22 977 таких пацієнтів.
Від початку пандемії в Україні зареєстрували 315 826 хворих на коронавірус, 5 927 з яких померли. Натомість одужали 132 219 пацієнтів. Станом на 20 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 177 680 людей.
- Київ – 627 (+23);
- Харківська область – 462 (+10);
- Чернівецька область – 417 (+2);
- Івано-Франківська область – 395 (+4);
- Закарпатська область – 339 (+1);
- Одеська область – 300 (+5);
- Київська область – 295 (+5);
- Дніпропетровська область – 267 (+17);
- Тернопільська область – 232 (+2);
- Волинська область – 228 (+1);
- Рівненська область – 204 (+1);
- Хмельницька область – 189 (+4);
- Житомирська область – 179 (+5);
- Вінницька область – 152 (+4);
- Сумська область – 141 (+7);
- Миколаївська область – 121 (+3);
- Полтавська область – 132 (+21);
- Запорізька область – 95;
- Чернігівська область – 87;
- Донецька область – 80 (+3);
- Кіровоградська область – 74 (+2);
- Черкаська область – 73 (+2);
- Херсонська область – 58 (+4);
- Луганська область – 49 (+4).
Коронавірус серед українських медиків
За минулу добу кількість хворих медичних працівників в Україні збільшилася на 365. Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 20 174 медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять понад 6%.
Заражені у ЗСУ
Протягом 20 жовтня в лавах Збройних сил України коронавірус діагностували у ще 131 людини. Загалом за час пандемії одужали 3 433 особи, летальних випадків зафіксовано 14. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 394 особи.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу
Померла 21-річна волонтерка Інна Волкова
Від ускладнень, що викликав COVID-19, у київській лікарні 20 жовтня померла волонтерка Інна Волкова, яка боролась за життя два тижні.
Про це повідомили у фейсбуці ГО "Фундація регіональних ініціатив", де працювала волонтерка. Через COVID-19 і його наслідки організм жінки не витримав. Коронавірус спровокував у неї пневмонію і рідкісне захворювання – синдром Гієна – Барре. Імунна система людини при цьому синдромі сама вражає власні периферійні нерви й призводить до повного паралічу.
У жодній області не можна послабити карантин
Вже вкотре поспіль жоден регіон України не відповідає критеріям МОЗ для послаблення карантинних обмежень
Все тому, що в усіх регіонах перевищений показник захворюваності. В Україні він становить 200,8 при нормі 40. Лише напередодні цей показник був менший – 195,7. Найвищий рівень динаміки захворюваності на Сумщині – 340,9 та на Хмельниччині – 326,8, а найнижчий – на Кіровоградщині – 51,9, а також у Вінницькій області – 102.
Яка ситуація з динамікою захворюваності в Україні / Інфографіка МОЗ
Новини про коронавірус у світі 21 жовтня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалася 40 837 751 людина, з них 27 934 237 одужали, але, на жаль, 1 125 585 хворих померли.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 8 275 066;
- Індія – 7 651 107;
- Бразилія – 5 273 954;
- Росія – 1 438 219;
- Аргентина – 1 018 999.
У Великій Британії хочуть навмисно заражати добровольців
У Великій Британії уряд інвестує 33,6 мільйона фунтів в дослідження коронавірусу за участю заражених добровольців. Людям будуть вводити мінімальні дози вірусу, щоб перевірити ефективність вакцин і ліків.
Так, у результаті, у молодих людей 18-30 років з високою ймовірністю розвинеться COVID-19. На перших етапах програми може бути залучено до 90 добровольців.
На думку фахівців, експеримент допоможе поліпшити розуміння як самого вірусу, так і розвиток захворювання COVID-19, і це прискорить розробку нових методів лікування та профілактики.