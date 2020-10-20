Від початку 2020 року в Україні виявили 309 107 хворих на коронавірус. До послаблення карантину не готова жодна область України. МОЗ представило 4 сценарії реагування на COVID-19. Перша країна в ЄС вже ввела повторний жорсткий карантин. 14-річна дівчина із США знайшла спосіб знищення COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 20 жовтня

За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 5 469 українців, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 19 жовтня: Польща розгорнула лікарні на стадіонах, в Україні брак лікарів

Відомо, що за цей самий період від ускладненого перебігу COVID-19 померли ще 113 пацієнтів. Натомість понад 3 тисячі хворих одужали.

Загалом від початку епідемії на COVID-19 захворіли 309 107 мешканців України. Відомо, що 129 533 з них уже видужали, натомість не змогли побороти недугу та померли від ускладнень, які спричинив коронавірус 5 786 людей. Станом на 20 жовтня в Україні продовжують хворіти 173 788 інфікованих.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Київ – 31 310 (+462);

Харківська область – 29 559 (+446);

Львівська область – 25 392 (+289);

Одеська область – 19 343 (+264);

Чернівецька область – 18 081 (+215);

Тернопільська область – 17 738 (+235);

Івано-Франківська область – 16 987 (+221);

Рівненська область – 16 184 (+150);

Київська область – 13 166 (+242);

Закарпатська область – 11 956 (+131);

Дніпропетровська область – 11 393 (+285);

Хмельницька область – 11 239 (+204);

Волинська область – 11 164 (+178);

Житомирська область – 10 471 (+376);

Сумська область – 9 321 (+217);

Вінницька область – 8 523 (+105);

Донецька область – 7 389 (+256);

Черкаська область – 7 095 (+203);

Чернігівська область – 6 980 (+201);

Запорізька область – 6 616 (+133);

Полтавська область – 6 300 (+249);

Миколаївська область – 6 053 (+188);

Херсонська область – 2 629 (+59);

Луганська область – 2 576 (+109);

Кіровоградська область – 1 642 (+51).

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 717 (+13);

Київ – 604 (+17);

Харківська область – 452 (+7);

Чернівецька область – 415 (+4);

Івано-Франківська область – 391 (+4);

Закарпатська область – 338 (+5);

Одеська область – 295 (+7);

Київська область – 290 (+4);

Дніпропетровська область – 250 (+11);

Тернопільська область – 230 (+2);

Волинська область – 227 (+5);

Рівненська область – 203 (+2);

Хмельницька область – 1851 (+4);

Житомирська область – 174 (+3);

Вінницька область – 148;

Сумська область – 134 (+6);

Миколаївська область – 118;

Полтавська область – 111 (+10);

Запорізька область – 95;

Чернігівська область – 87;

Донецька область – 80 (+3);

Кіровоградська область – 72;

Черкаська область – 71 (+1);

Херсонська область – 54 (+3);

Луганська область – 45 (+2).

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Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: від учора SARS-CoV-2 інфікувалися 214 медичних працівників. Від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 19 809​ медиків. Немає даних про те, скільки медиків одужали та померли внаслідок коронавірусу, адже МОЗ лише періодично повідомляє ці показники.

від учора SARS-CoV-2 інфікувалися 214 медичних працівників. Від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 19 809​ медиків. Немає даних про те, скільки медиків одужали та померли внаслідок коронавірусу, адже МОЗ лише періодично повідомляє ці показники. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: за минулу добу захворіли ще 79 військових. Наразі в ЗСУ від коронавірусу лікуються 1 116 людей. Усього від початку пандемії у лавах ЗСУ одужали 3293 військовослужбовців, померло – 14 інфікованих.

До послаблення карантину не готова жодна область України

Раніше до послаблення карантину була готова Кіровоградська область, проте тепер на усій території України пом'якшувати обмеження не можна.

Все тому, що в усіх регіонах перевищений показник захворюваності. В Україні він становить 195,7 при нормі 40. Найвищий рівень динаміки захворюваності на Сумщині – 342,9, досить високий на Хмельниччині – 317,9, а найнижчий – на Кіровоградщині – 48,3.

МОЗ пояснило, яким чином планують скоротити терміни проведення тесту на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я планує скоротити термін здійснення тестування на коронавірус, це можливо з допомогою приватних лабораторій. На їх залучення уряд вже виділив 100 мільйонів гривень. За його словами зразки аналізів відправлятимуть з міст, де є проблеми з тестуванням, в інші регіони, де таких проблем немає. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, зараз проблеми з тестуванням спостерігаються в Києві, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. При цьому є регіони, такі як Закарпатська і Кіровоградська області, де лабораторії обробляють всі тестування.

Коли будуть розгортати тимчасові коронавірусні шпиталі: пояснення МОЗ

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив, що розгортати тимчасові коронавірусні шпиталі поза медичними закладами в Україні планують при орієнтовній щоденній кількості хворих з COVID-19 на рівні 11-15 тисяч або при різкому стрибку хвороби в певному місті чи регіоні. За словами Ляшка, поки що запас ліжкомісць в Україні ще є. Також МОЗ зобов'язало обласні державні адміністрації визначити лікарні, які до кінця цього тижня будуть повністю перепрофільовані для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою.

МОЗ представило 4 сценарії реагування на COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я України розробили чотири рівні небезпеки через коронавірус. Зараз Україна на першому рівні, але за найгіршого сценарію, Україні доведеться вдатися до протоколу медичного сортування.

Перший рівень , в якому українці зараз, передбачає щоденну кількість випадків COVID-19 в межах 5-7 тисяч.

, в якому українці зараз, передбачає щоденну кількість випадків COVID-19 в межах 5-7 тисяч. Другий рівень – заповнення ліжок складатиме близько 70% в цілому по країні. Також орієнтовна кількість хворих з підтвердженими випадками по країні складає 8-10 тисяч (Степанов попередив, що очевидно Україна перейде на другий рівень в найближчі тижні).

– заповнення ліжок складатиме близько 70% в цілому по країні. Також орієнтовна кількість хворих з підтвердженими випадками по країні складає 8-10 тисяч (Степанов попередив, що очевидно Україна перейде на другий рівень в найближчі тижні). Третій рівень – кількість хворих з підтвердженими випадками коронавірусу складає від 11 до 15 тисяч на добу, а завантаженість ліжок по всій країні буде складати не менше 85%. Саме на цьому рівні передбачають введення жорстких карантинних обмежень в країні з застосуванням повного переліку обмежень червоного рівня епідемічної небезпеки. Зокрема мобілізують всіх медпрацівників та інших категорій працівників, організують роботу відомчих закладів для цивільного населення, а також розгорнуть польові госпіталі.

– кількість хворих з підтвердженими випадками коронавірусу складає від 11 до 15 тисяч на добу, а завантаженість ліжок по всій країні буде складати не менше 85%. Саме на цьому рівні передбачають введення жорстких карантинних обмежень в країні з застосуванням повного переліку обмежень червоного рівня епідемічної небезпеки. Зокрема мобілізують всіх медпрацівників та інших категорій працівників, організують роботу відомчих закладів для цивільного населення, а також розгорнуть польові госпіталі. Четвертий рівень – найгірший сценарій, коли ресурси системи охорони здоров’я вичерпані, а щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих. За таким сценарієм передбачена вимушена активація протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги.

До теми Зеленський в Раді відзвітував про боротьбу з коронавірусом

Новини про коронавірус у світі 20 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалася 40 455 901 людина, з них 27 773 137 одужали, але, на жаль, 1 119 206 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 8 215 605; Індія – 7 597 063; Бразилія – 5 250 727; Росія – 1 422 775; Аргентина – 1 002 662.

Перша країна в ЄС вже ввела повторний жорсткий карантин

Ірландія стала першою країною в Європейському Союзі, яка вводить повторний жорсткий карантин через ситуацію з коронавірусом. Повторний "локдаун" почне діяти з півночі 21 жовтня щонайменше до 1 грудня 2020 року. Музеї, галереї та заклади культури не працюватимуть. Жителям країни заборонять віддалятися від своїх домівок далі як на 5 кілометрів. Винятками можуть бути лише поїздки за важливих обставин – на роботу або до лікаря. Магазини працюватимуть лише для продажу товарів першої необхідності. Нормально функціонуватимуть лише школи та садочки, кількість громадського транспорту скоротять на 75%. Заклади харчування працюватимуть лише на виніс або доставку.

До теми Чи будуть закривати школи в Європі через другу хвилю коронавірусу

США викинули апарати ШВЛ, які "з любов'ю" дарував Путін

У США повідомили про утилізацію апаратів штучної вентиляції легень, які у травні передав Володимир Путін. Тоді апарати розподілили по лікарнях, але фактично не використовували, бо вони були несправними.

14-річна дівчина із США знайшла спосіб знищення COVID-19

Поки найкращі науковці світу змагаються у дослідженні природи коронавірусу та займаються пошуком вакцини проти хвороби, 14-річна Аніка Чебролу з Техасу знайшла ефективну терапію проти COVID-19. Дівчина використала метод in-silico (детальний комп'ютерний скринінг молекул) та виявила молекулу свинцю, яка може вибірково поєднуватись із білком вірусу SARS-CoV-2. Як виявилось, таке поєднання нейтралізує здатність вірусу проникати в організм людини.