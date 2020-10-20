Нещодавно стало відомо, що різні віруси можуть заражати одну людину одночасно, тобто вірусні інфекції "нашаровуються" одна на одну. Це погано впливає на хворобу та ще більше ускладнює її перебіг.

За прогнозами вчених, восени у 2020 році існує висока ймовірність, що захворюваність на ГРВІ та грип зійдуться в часі з другою хвилею COVID-19.

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Коронавірус та одночасне інфікування

Звичайні коронавіруси

Часто, спалахи ГРВІ, які викликають сезонні коронавіруси, збігаються в часі з епідеміями грипу. Захворюваність припадає на холодну пору року, коли звичайні коронавіруси інфікують людей одночасно з іншими респіраторними вірусами в 11-41 випадках. Вчені стурбовані тим, що така поведінка може бути характерна і для нового коронавірусу SARS-CoV-2, збудника COVID-19.

SARS та MERS

Вчені досліджували паралельне зараження коронавірусами та іншими патогенами під час попередніх спалахів, які викликали "близькі родичі" SARS-CoV-2. В Гонконгу під час спалаху гострого респіраторного синдрому (атипової пневмонії, SARS) вчені виявляли подвійну інфекцію: коронавірус доповнювався метапневмовірусом. Коли був спалах близькосхідного респіраторного синдрому, який був викликаний коронавірусом MERS-CoV, була описана мікст-інфекція з вірусом грипу А. Але дослідники не змогли визначити, як це впливає на перебіг хвороби.

SARS-COV-2 ТА ІНШІ ВІРУСИ

Коінфекція можлива

Новий тип коронавірусу SARS-CoV-2 одночасно може жити в організмі людини з іншими респіраторними вірусами, в одних і тих же клітинах. Дослідження, які було проведено в Китаї, показало що вірус грипу А виявлявся разом з новим коронавірусом в 10% випадках, вірус грипу В – у 5%. Віруси були знайдені у 85 осіб, які померли від COVID-19.

Також аналогічні дані отримали вчені з Ірану: COVID-19 часто супроводжується інфікуванням вірусами грипу, парагрипу, аденовірусами. У дітей була виявлена коінфекція тільки з метапневмовірусом. Але вченні так і не дали відповідь, чи перебіг хвороби був важчим чи ні.

Коінфекція може впливати на перебіг хвороби

Китайські дослідники провели наукову роботу, яка показала, що пацієнти з COVID-19 і його "міксом" з грипом вмирали приблизно з однаковою ймовірністю. Але інші дослідження дали зрозуміти, що коінфекція може дуже впливати на перебіг хвороби. Дані, які були отримані в Ухані, в інфікованих одночасно новим коронавірусом і вірусом грипу В, хвороба протікала важче, ніж в середньому у пацієнтів COVID-19 і при коінфекції COVID-19 з грипом А.

ПРОФІЛАКТИКА НЕОБХІДНА, ХОЧА ДАНИХ МАЛО

Зараз наукові дані говорять про те, що спільне зараження можливе. Воно може впливати на перебіг хвороби та збільшувати ризик смерті. Проте, варто зазначити, що дані дослідження були переважно невеликими, в них не враховувалися пацієнти, які були щеплені від грипу, крім того, деякі дані не узгоджувалися між собою.

Тому в цьому році потрібно звернути особливу увагу на профілактику грипу, в першу чергу – вакцинацію, оскільки перебіг хвороб спричинених вірусами може призвести до тяжких наслідків. Бразильські вчені дослідили, що у пацієнтів, які були щеплені від грипу, важкі симптоми COVID-19 з'являлися не так часто, відповідно рідше виникала потреба у лікування в палаті інтенсивної терапії.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал