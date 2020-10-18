Міністерство охорони здоров’я закликає українські фармкомпанії розглянути можливість виробництва в Україні іноземних вакцин, які зараз проходять клінічні випробовування, адже розробка української вакцини від коронавірусу є дорогим задоволенням, яке держава не може собі дозволити.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко ефірі каналу "Україна 24".

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Ми повинні розуміти, що розробка вакцини – це досить недешеве задоволення. 10 мільйонів на першій стадії – це розробка пошуку технологій. Далі, коли є технологія, треба її адаптувати та подивитися на ті технології, якими володіють наші фармацевтичні виробники. І далі поєднувати замовлення держави, готовність і спроможність наших фармацевтичних виробників,

– пояснив Ляшко.

Оскільки розробка вітчизняної вакцини справа з недешевих і не відомо скільки може зайняти часу, наразі МОЗ просить вітчизняних фармацевтичних виробників, щоб вони подумали над можливістю виробництва в України іноземних вакцин, випробування яких уже завершується.

Без різниці, якої країни-виробника – європейського, американського, індійського. Якщо вакцина доведе свою ефективність і є можливість виробляти, то краще, щоб на вітчизняних площах це було розроблено і забезпечено українців,

– додав головний санлікар.

Що відомо про кандидати-вакцини проти COVID-19

У ВООЗ сподіваються, що до 2021 року буде принаймні одна ефективна вакцина, але вона буде доступна тільки в "обмежених кількостях".

У світі вже 10 вакцин перебувають на останньому етапі клінічних випробувань. Вакцинами-кандидатами стали близько 40 препаратів, декілька з них можуть отримати реєстрацію від ВООЗ вже наприкінці 2020 року.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу