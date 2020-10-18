Министерство здравоохранения призывает украинские фармкомпании рассмотреть возможность производства в Украине иностранных вакцин, которые сейчас проходят клинические испытания, ведь разработка украинской вакцины от коронавируса является дорогим удовольствием, которое государство не может себе позволить.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко эфире канала "Украина 24".

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Мы должны понимать, что разработка вакцины – это весьма недешевое удовольствие. 10 миллионов на первой стадии – это разработка поиска технологий. Далее, есть технология, надо ее адаптировать и посмотреть на те технологии, которыми обладают наши фармацевтические производители. И дальше совмещать заказ государства, готовность и способность наших фармацевтических производителей,

– пояснил Ляшко.

Поскольку разработка отечественной вакцины дело не из дешевых и не известно сколько времени может занять, пока Минздрав просит отечественных фармацевтических производителей, чтобы они подумали над возможностью производства в Украине иностранных вакцин, испытание которых уже завершается.

Без разницы, какой страны-производителя – европейского, американского, индийского. Если вакцина докажет свою эффективность и есть возможность производить, то лучше, чтобы на отечественных площадях это было разработано и обеспечено украинцев,

– добавил главный санврач.

Что известно о кандидатах-вакцинах против COVID-19

В ВОЗ надеются, что к 2021 году будет по крайней мере одна эффективная вакцина, но она будет доступна только в "ограниченных количествах".

В мире уже 10 вакцин находятся на последнем этапе клинических испытаний. Вакцинами-кандидатами стали около 40 препаратов, несколько из них могут получить регистрацию от ВОЗ уже в конце 2020 года.



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