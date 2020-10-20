Недавно стало известно, что различные вирусы могут заражать одного человека одновременно, то есть вирусные инфекции "наслаиваются" друг на друга. Это плохо влияет на болезнь и еще больше осложняет ее течение.

По прогнозам ученых, осенью в 2020 года существует высокая вероятность, что заболеваемость ОРВИ и гриппом сойдутся во времени со второй волной COVID-19.

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Коронавирус и одновременное инфицирование

Обычные коронавирусы

Часто, вспышки ОРВИ, которые вызывают сезонные коронавирусы, совпадают во времени с эпидемиями гриппа. Заболеваемость приходится на холодное время года, когда обычные коронавирусы инфицируют людей одновременно с другими респираторными вирусами в 11-41 случаях. Ученые обеспокоены тем, что такое поведение может быть характерно и для нового коронавируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19.

SARS и MERS

Ученые исследовали параллельное заражение коронавирусами и другими патогенами во время предыдущих вспышек, которые вызвали "близкие родственники" SARS-CoV-2. В Гонконге во время вспышки острого респираторного синдрома (атипичной пневмонии, SARS) ученые выявляли двойную инфекцию: коронавирус дополнялся метапневмовирусом. Когда была вспышка ближневосточного респираторного синдрома, который был вызван коронавирусом MERS-CoV, была описана микст-инфекция с вирусом гриппа А. Но исследователи не смогли определить, как это влияет на течение болезни.

SARS-COV-2 И ДРУГИЕ ВИРУСЫ

Возможна коинфекция

Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 одновременно может жить в организме человека с другими респираторными вирусами, в одних и тех же клетках. Исследование, которое было проведено в Китае, показало что вирус гриппа А проявлялся вместе с новым коронавирусом в 10% случаях, вирус гриппа В – в 5%. Вирусы были найдены у 85 человек, умерших от COVID-19.

Также аналогичные данные получили ученые из Ирана: COVID-19 часто сопровождается инфицированием вирусами гриппа, парагриппа, аденовирусами. У детей была обнаружена коинфекция только с метапневмовирусом. Но ученые так и не дали ответ, течение болезни было более тяжелым или нет.

Коинфекция может влиять на течение болезни

Китайские исследователи провели научную работу, которая показала, что пациенты с COVID-19 и его "миксом" с гриппом умирали примерно с одинаковой вероятностью. Но другие исследования дали понять, что коинфекция может очень сильно влиять на течение болезни. Данные, которые были получены в Ухане, в инфицированных одновременно новым коронавирусом и вирусом гриппа В, болезнь протекала тяжелее, чем в среднем у пациентов COVID-19 и при коинфекции COVID-19 с гриппом А.

ПРОФИЛАКТИКА НЕОБХОДИМА, ХОТЯ ДАННЫХ МАЛО

Сейчас научные данные говорят о том, что совместное заражение возможно. Оно может влиять на течение болезни и увеличивать риск смерти. Однако, стоит отметить, что данные исследования были преимущественно небольшими, в них не учитывались пациенты, которые были привиты от гриппа, кроме того, некоторые данные не согласовывались между собой.

Поэтому в этом году нужно обратить особое внимание на профилактику гриппа, в первую очередь – вакцинацию, поскольку течение болезней вызванных вирусами может привести к тяжелым последствиям. Бразильские ученые исследовали, что у пациентов, которые были привиты от гриппа, тяжелые симптомы COVID-19 появлялись не так часто, соответственно реже возникала потребность в лечении в палате интенсивной терапии.



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