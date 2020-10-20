С начала 2020 года в Украине обнаружили 309 107 больных коронавирусом. К ослаблению карантина не готова ни одна область Украины. Минздрав представил 4 сценария реагирования на COVID-19. Первая страна в ЕС уже ввела повторный жесткий карантин. 14-летняя девушка из США нашла способ уничтожения COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 20 октября

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 5 469 украинцев, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 19 октября: Польша развернула госпитали на стадионах, в Украине нехватка врачей

Известно, что за этот же период от осложненного течения COVID-19 умерли еще 113 пациентов. Зато более 3 тысяч больных выздоровели.

Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 309 107 жителей Украины. Известно, что 129 533 из них уже выздоровели, зато не смогли побороть болезнь и умерли от осложнений, причиной которых был коронавирус 5 786 человек. По состоянию на 20 октября в Украине продолжают болеть 173 788 инфицированных.

Статистика распространения коронавируса в областях

Киев – 31 310 (+462)

Харьковская область – 29 559 (+446)

Львовская область – 25 392 (+289)

Одесская область – 19 343 (+264)

Черновицкая область – 18 081 (+215)

Тернопольская область – 17 738 (+235)

Ивано-Франковская область – 16 987 (+221)

Ровненская область – 16 184 (+150)

Киевская область – 13 166 (+242)

Закарпатская область – 11 956 (+131)

Днепропетровская область – 11 393 (+285)

Хмельницкая область – 11 239 (+204)

Волынская область – 11 164 (+178)

Житомирская область – 10 471 (+376)

Сумская область – 9 321 (+217)

Винницкая область – 8 523 (+105)

Донецкая область – 7 389 (+256)

Черкасская область – 7 095 (+203)

Черниговская область – 6 980 (+201)

Запорожская область – 6 616 (+133)

Полтавская область – 6 300 (+249)

Николаевская область – 6 053 (+188)

Херсонская область – 2 629 (+59)

Луганская область – 2 576 (+109)

Кировоградская область – 1 642 (+51).

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 717 (+13)

Киев – 604 (+17)

Харьковская область – 452 (+7)

Черновицкая область – 415 (+4)

Ивано-Франковская область – 391 (+4)

Закарпатская область – 338 (+5);

Одесская область – 295 (+7)

Киевская область – 290 (+4)

Днепропетровская область – 250 (+11);

Тернопольская область – 230 (+2)

Волынская область – 227 (+5);

Ровненская область – 203 (+2)

Хмельницкая область – 1851 (+4)

Житомирская область – 174 (+3)

Винницкая область – 148;

Сумская область – 134 (+6);

Николаевская область – 118;

Полтавская область – 111 (+10);

Запорожская область – 95;

Черниговская область – 87;

Донецкая область – 80 (+3)

Кировоградская область – 72;

Черкасская область – 71 (+1);

Херсонская область – 54 (+3)

Луганская область – 45 (+2).

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Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: со вчера SARS-CoV-2 заразились 214 медицинских работников. С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 19 809 медиков. Нет данных о том, сколько медиков выздоровели и умерли в результате коронавируса, ведь Минздрав лишь периодически сообщает эти показатели.

со вчера SARS-CoV-2 заразились 214 медицинских работников. С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 19 809 медиков. Нет данных о том, сколько медиков выздоровели и умерли в результате коронавируса, ведь Минздрав лишь периодически сообщает эти показатели. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки заболели еще 79 военных. Сейчас в ВСУ от коронавируса лечатся 1 116 человек. Всего с начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 3 293 военнослужащих, умерли – 14 инфицированных.

К ослаблению карантина не готова ни одна область Украины

Ранее к ослаблению карантина была готова Кировоградская область, однако теперь на всей территории Украины смягчать ограничения нельзя.

Все потому, что во всех регионах превышен показатель заболеваемости. В Украине он составляет 195,7 при норме 40. Самый высокий уровень динамики заболеваемости на Сумщине – 342,9, достаточно высокий на Хмельнитчине – 317,9, а самый низкий – на Кировоградщине – 48,3.

Минздрав объяснил, каким образом планируют сократить сроки проведения теста на COVID-19

Министерство здравоохранения планирует сократить срок осуществления тестирования на коронавирус, это возможно за счет частных лабораторий. На их привлечение правительство уже выделило 100 миллионов гривен. По его словам образцы анализов будут отправлять из городов, где есть проблемы с тестированием, в другие регионы, где таких проблем нет. По словам главы Минздрава Максима Степанова, сейчас проблемы с тестированием наблюдаются в Киеве, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. При этом есть регионы, такие как Закарпатская и Кировоградская области, где лаборатории обрабатывают все тестирования.

Когда будут разворачивать временные коронавирусные госпитали: объяснение Минздрава

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что разворачивать временные коронавирусные госпитали вне медицинских учреждений в Украине планируют при ориентировочном ежедневном количестве больных с COVID-19 на уровне 11-15 тысяч или при резком скачке болезни в определенном городе или регионе. По словам Ляшко, пока запас койкомест в Украине еще есть. Также Минздрав обязал областные государственные администрации определить больницы, которые до конца этой недели будут полностью перепрофилированы для госпитализации пациентов с коронавирусой болезнью.

Минздрав представил 4 сценария реагирования на COVID-19

В Министерстве здравоохранения Украины разработали четыре уровня опасности из-за коронавируса. Сейчас Украина на первом уровне, но при наихудшем сценарии, Украине придется прибегнуть к протоколу медицинской сортировки.

Первый уровень , в котором украинцы сейчас, предусматривает ежедневное количество случаев COVID-19 в пределах 5-7 тысяч.

, в котором украинцы сейчас, предусматривает ежедневное количество случаев COVID-19 в пределах 5-7 тысяч. Второй уровень – заполнение кроватей будет составлять около 70% в целом по стране. Также ориентировочное количество больных с подтвержденными случаями по стране составляет 8 – 10 тысяч (Степанов предупредил, что очевидно Украина перейдет на второй уровень в ближайшие недели).

– заполнение кроватей будет составлять около 70% в целом по стране. Также ориентировочное количество больных с подтвержденными случаями по стране составляет 8 – 10 тысяч (Степанов предупредил, что очевидно Украина перейдет на второй уровень в ближайшие недели). Третий уровень – количество больных с подтвержденными случаями коронавируса составляет от 11 до 15 тысяч в сутки, а загруженность коек по всей стране будет составлять не менее 85%. Именно на этом уровне предусматривают введение жестких карантинных ограничений в стране с применением полного перечня ограничений красного уровня эпидемической опасности. В частности мобилизуют всех медработников и других категорий работников, организуют работу ведомственных учреждений для гражданского населения, а также развернут полевые госпитали.

– количество больных с подтвержденными случаями коронавируса составляет от 11 до 15 тысяч в сутки, а загруженность коек по всей стране будет составлять не менее 85%. Именно на этом уровне предусматривают введение жестких карантинных ограничений в стране с применением полного перечня ограничений красного уровня эпидемической опасности. В частности мобилизуют всех медработников и других категорий работников, организуют работу ведомственных учреждений для гражданского населения, а также развернут полевые госпитали. Четвертый уровень – самый худший сценарий, когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, а ежедневное количество случаев будет около 20 тысяч больных. По такому сценарию предусмотрена вынужденная активация протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.

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Новости о коронавирусе в мире 20 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразился 40 455 901 человек, из них 27 773 137 выздоровели, но, к сожалению, 1 119 206 заболевших умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 8 215 605; Индия – 7 597 063; Бразилия – 5 250 727; Россия – 1 42 2775; Аргентина – 1 002 662.

Первая страна в ЕС уже ввела повторный жесткий карантин

Ирландия стала первой страной в Европейском Союзе, которая вводит повторный жесткий карантин из-за ситуации с коронавирусом. Повторный "локдаун" начнет действовать с полуночи 21 октября как минимум до 1 декабря 2020 года. Музеи, галереи и учреждения культуры не будут работать. Жителям страны запретят удаляться от своих домов дальше чем на 5 километров. Исключениями могут быть только поездки по важным обстоятельствам – на работу или к врачу. Магазины будут работать только для продажи товаров первой необходимости. Нормально функционировать будут только школы и садики, количество общественного транспорта сократят на 75%. Заведения питания будут работать только на вынос или доставку.

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