В Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 6 719. В мире заразился 40 837 751 человек. В Великобритании начнут заражать добровольцев коронавирусом для эксперимента. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 21 октября

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Статистика распространения COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 6 719 человек. Еще 141 больной умер. Зато выписали 2 686 пациентов. В больницы были госпитализированы 1 009 инфицированных коронавирусом и людей с подозрением на наличие заболевания. По состоянию на утро 21 октября в больницах страны находились 22 977 таких пациентов.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 315 826 больных коронавирусом, 5 927 из которых умерли. Между тем выздоровели 132 219 пациентов. По состоянию на 20 октября от COVID-19 продолжают лечиться 177 680 человек.

Коронавирус в областях Украины 21 октября

Винницкая область – 8 644 (+121)

Волынская область – 11 367 (+203)

Днепропетровская область – 11 705 (+312)

Донецкая область – 7 629 (+240)

Житомирская область – 10 634 (+163)

Закарпатская область – 12 112 (+156)

Запорожская область – 6 784 (+168)

Ивано-Франковская область – 17 214 (+227)

Кировоградская область – 1 697 (+55)

Киев – 31 869 (+559)

Киевская область – 13 419 (+253)

Львовская область – 25 702 (+310)

Луганская область – 2 686 (+110)

Николаевская область – 6 256 (+203)

Одесская область – 19 957 (+614)

Полтавская область – 6 880 (+580)

Ровненская область – 16 428 (+244)

Сумская область – 9 509 (+188)

Тернопольская область – 17 970 (+232)

Харьковская область – 30 272 (+713)

Херсонская область – 2 739 (+110)

Хмельницкая область – 11 561 (+322)

Черновицкая область – 18 314 (+233)

Черкасская область – 7 314 (+219)

Черниговская область – 7 164 (+184).

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 731 (+14)

Киев – 627 (+23)

Харьковская область – 462 (+10);

Черновицкая область – 417 (+2)

Ивано-Франковская область – 395 (+4)

Закарпатская область – 339 (+1)

Одесская область – 300 (+5);

Киевская область – 295 (+5);

Днепропетровская область – 267 (+17)

Тернопольская область – 232 (+2)

Волынская область – 228 (+1)

Ровненская область – 204 (+1)

Хмельницкая область – 189 (+4)

Житомирская область – 179 (+5);

Винницкая область – 152 (+4)

Сумская область – 141 (+7)

Николаевская область – 121 (+3)

Полтавская область – 132 (+21)

Запорожская область – 95;

Черниговская область – 87;

Донецкая область – 80 (+3)

Кировоградская область – 74 (+2)

Черкасская область – 73 (+2)

Херсонская область – 58 (+4)

Луганская область – 49 (+4).

Коронавирус среди украинских медиков

За минувшие сутки количество больных медицинских работников в Украине увеличилось на 365. В целом, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 20 174 медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют более 6%.

Зараженные в ВСУ

В течение 20 октября в рядах Вооруженных сил Украины коронавирус диагностировали у еще 131 человека. В общем за время пандемии выздоровели 3 433 человека, летальных случаев зафиксировано 14. На изоляции (в частности самоизоляции) находятся 394 человека.



Пациенты в группе риска, которые нуждаются в госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала

Умерла 21-летняя волонтерка Инна Волкова

От осложнений, вызванных COVID-19, в киевской больнице 20 октябре умерла волонтерка Инна Волкова, которая боролась за жизнь две недели.

Об этом сообщили в фейсбуке ОО "Фонд региональных инициатив", где работала волонтерка. Из-за COVID-19 и его последствий организм женщины не выдержал. Коронавирус спровоцировал у нее пневмонию и редкое заболевание – синдром Гийена-Барре. Иммунная система человека при этом синдроме сама поражает собственные периферийные нервы и приводит к полному параличу.

Ни в одной области нельзя ослабить карантин

В очередной раз подряд ни один регион Украины не отвечает критериям Минздрава для ослабления карантина

Все потому, что во всех регионах превышен показатель заболеваемости. В Украине он составляет 200,8 при норме 40. Только накануне этот показатель был меньше – 195,7. Самый высокий уровень динамики заболеваемости на Сумщине – 340,9 и в Хмельницкой области – 326,8, а самый низкий – в Кировоградской - 51,9, а также в Винницкой области – 102.



Какая ситуация с динамикой заболеваемости в Украине / Инфографика Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 21 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразился 40 837 751 человек, из них 27 934 237 выздоровели, но, к сожалению, 1 125 585 заболевших умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 8 275 066;

Индия – 7 651 107;

Бразилия – 5 273 954;

Россия – 1 438 219;

Аргентина – 1 018 999.

В Великобритании хотят намеренно заражать добровольцев

В Великобритании правительство инвестирует 33,6 миллиона фунтов в исследования коронавируса с участием зараженных добровольцев. Людям будут вводить минимальные дозы вируса, чтобы проверить эффективность вакцин и лекарств.

Так, в результате, у молодых людей 18-30 лет с высокой вероятностью разовьется COVID-19. На первых этапах программы могут быть привлечены около 90 добровольцев.

По мнению специалистов, эксперимент поможет улучшить понимание как самого вируса, так и развития заболевания COVID-19, и это ускорит разработку новых методов лечения и профилактики.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала