В конце мая целое отделение Каменец-Подольской городской больницы закрыли из-за вспышки там COVID-19. На сегодня медики, которые переболели еще весной, не получили даже больничных. О дополнительных выплатах за работу с пациентами с коронавирусом речь не идет вообще.

Работница больницы рассказала сайту 24 канала о нынешней ситуации в заведении, как в "неспециализированном" госпитале оказываются больные COVID-19 и почему медперсоналу за работу с этими пациентами не собираются доплачивать.

Читайте также К ослаблению карантина не готова ни одна область Украины

Что происходило в больнице в мае?

Мария (имя изменено по просьбе героини) – одна из более 10 работников Каменец-Подольской городской больницы, переболевших COVID-19 в конце мая. Тогда эта ситуация получила огласку в СМИ, поскольку массово заразились не только пациенты, но и медперсонал терапевтического отделения, которое тогда пришлось временно закрыть.

Мария рассказывает, что в Хмельницкой инфекционной больнице тогда лежали 7 – 8 человек из медперсонала. Еще три врача, санитарка и медсестра были на домашнем лечении. Последние покупали лекарства за свой счет – из бюджета города разово выделили только по 1500 грн каждому. Лечение, конечно, обошлось дороже.

Здесь стоит отметить, что речь идет о заведении, куда больные попадают на госпитализацию по направлению семейного врача или "по скорой". То есть официально с COVID-19 больница не работает.

Как в заведение попадают больные COVID-19?

В терапевтическое отделение привозят пациентов с различными недугами. Если у них проявляются симптомы COVID-19, их либо переправляют в инфекционное отделение, либо же они находятся здесь, пока не придет результат ПЦР-теста.

В идеале пациенты с симптомами должны находиться в отдельных палатах до получения результата теста и переводиться в общую, только если он отрицательный. Однако на практике такую норму выполнить не всегда удается – выделить отдельные палаты для всех невозможно, к тому же симптомы COVID-19 часто проявляются не в первый день госпитализации.

Какова ситуация в больнице сейчас?

По словам Марии, когда отделение только открывали после массовой вспышки весной, говорилось, что в палате должно быть не более 1 – 2 пациентов. Сейчас же их количество может достигать 4 – 5.

Сейчас на неделю среди наших пациентов обнаруживаем один-два положительных ПЦР-теста точно. И они при этом могут находиться в общих палатах, то есть с другими людьми. Потому что это нереально – на каждого отдельную палату выделить,

– рассказывает работница больницы.

Более того, сейчас сюда переводят и пациентов из инфекционной больницы, если те получили отрицательный ПЦР-тест, однако нуждаются в лечении. Поэтому много свободных мест в учреждении просто быть не может.

Ситуации, когда человек пролежал в общей палате до результата ПЦР-теста, а он приходит положительный, – не редкость. Один результат в последнее время ожидают около недели.

Мария рассказывает о недавнем таком случае: кроме пациентки, которая получила положительный результат теста, в палате было еще три человека. Им уже тесты никто не делал, как и врачам, и медсестрам, которые контактировали с больным. Когда этот вопрос подняли, медикам рекомендовали записываться в общую очередь и ждать, или же делать тест в частной лаборатории за свой счет.



Результаты тестов нужно ожидать около недели / Фото Getty Images

После весенней вспышки в терапевтическом отделении среди персонала случаев болезни не было. Однако Мария отмечает: медики по сути постоянно контактируют с больными COVID-19, поэтому новые заболевания исключать нельзя

Основными защитными средствами – масками, перчатками и щитками – медперсонал обеспечен. При необходимости, с этим помогают и сами пациенты. Однако что касается более серьезной защиты, ситуация не такая приятная: больнице выделили только два многоразовых медицинских костюма, и то только после того, как массово заболел персонал. До этого, по словам работницы заведения, комбинезоны просто держали на складе:

Когда у нас был один этаж, то было по две медсестры на смену: одна надевает комбинезон, идет к больному, у которого подозрение. Второй костюм – для врача. В общем эта защита – на людей 10.

Что с больничными и компенсацией?

Мария заболела в конце мая и до середины июня была на больничном с COVID-19. Больничные выплаты не получила до сих пор – велось служебное расследование.

Нам обещают, что когда-то больничные выплатят, но когда это должно быть – ждем. Я в июне отдала больничный (письмо – 24) и до сих пор не получила деньги. Нам объясняли, что это связано с тем, что шло расследование несчастного случая. То есть то, что мы заболели, считают как несчастный случай,

– объясняет женщина.

Буквально неделю назад медики все же получили акты по результатам этого расследования – случаи классифицировали как "производственная травма". Однако деньги получить не так просто. Более того, пока неизвестна и точная сумма выплат.

Теперь медработников направляют в социальный фонд. Однако Мария рассказывает: здесь есть много нюансов. Например, в чеках не должно быть указано ничего, кроме лекарств, которые назначали. Если медикаменты другие, есть дополнительные покупки – "ничего из этого не выйдет".

К теме В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским: что это такое

Женщина рассказывает это со слов коллег, поскольку сама в фонд еще не дошла – опять приболела и ушла на больничный. Отмечает: хотя последствия COVID-19 для здоровья установить трудно, стала замечать, что появилась одышка, чего раньше не было.

У одного из коллег после болезни начались проблемы со зрением – с мая он до сих пор не вышел на работу и перенес сложную операцию, поскольку началось полное отслоение сетчатки глаза.

При этом работникам больницы, переболевшим COVID-19, объяснили: дополнительная компенсация или любые другие выплаты для них не предусмотрены, поскольку заведение официально не является "коронагоспиталем".

Чиновники очень трезвонят, что врачам выдают выплаты дополнительные в больших суммах. Нам же руководство сказало, что их получают только те отделения и стационары, в которые официально направляют пациентов с COVID-19 – специализированные больницы, наше учреждение таковым не является,

– добавляет Мария.

Далее медики никуда не обращались, однако думают о консультации со специалистом, который с юридической точки зрения объяснил бы, что стоит делать в такой ситуации: "Хотим, чтобы нас как-то защищали. Хоть немного. А не настолько мы никому были не нужны".