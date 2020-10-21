У кінці травня ціле відділення Кам'янець-Подільської міської лікарні закрили через спалах там COVID-19. Станом на сьогодні медики, які перехворіли ще навесні, не отримали навіть лікарняних. Про додаткові виплати за роботу з пацієнтами з коронавірусом не йдеться взагалі.

Працівниця лікарні розповіла сайту 24 каналу про нинішню ситуацію у закладі, як у "неспеціалізованому" госпіталі опиняються хворі на COVID-19 і чому медперсоналу за роботу з цими пацієнтами не збираються доплачувати.

Читайте також До послаблення карантину не готова жодна область України

Що відбувалося у лікарні в травні?

Марія (ім'я змінено на прохання героїні) – одна із понад 10 працівників Кам'янець-Подільської міської лікарні, які перехворіли на COVID-19 у кінці травня. Тоді ця ситуація набула розголосу у ЗМІ, оскільки масово інфікувалися не лише пацієнти, а й медперсонал терапевтичного відділення, яке тоді довелося тимчасово закрити.

Марія розповідає, що всього у Хмельницькій інфекційній лікарні тоді лежали 7-8 осіб з медперсоналу. Ще три лікарі, санітарка і медсестра були на домашньому лікуванні. Останні купували ліки за власний рахунок – з бюджету міста разово виділили лише по 1500 грн кожному. Лікування, звісно, обійшлося дорожче.

Тут варто наголосити, що йдеться про заклад, куди хворі потрапляють на госпіталізацію за направленням сімейного лікаря або ж "по швидкій". Тобто офіційно з COVID-19 лікарня не працює.

Як до закладу потрапляють хворі на COVID-19?

До терапевтичного відділення привозять пацієнтів з різними недугами. Якщо у них проявляються симптоми COVID-19, їх або переправляють на інфекційне відділення, або ж вони перебувають тут, поки не прийде результат ПЛР-тесту.

В ідеалі пацієнти з симптомами повинні перебувати в окремих палатах до отримання результату тесту і переводитися в загальну лише якщо він негативний. Однак на практиці таку норму виконати не завжди вдається – виділити окремі палати для всіх неможливо, до того ж симптоми COVID-19 часто проявляються не в перший день госпіталізації.

Яка ситуація в лікарні зараз?

За словами Марії, коли відділення лише відкривали після масового спалаху навесні, йшлося про те, що в палаті має бути не більше 1-2 пацієнтів. Нині ж їх кількість може сягати 4-5.

Зараз на тиждень серед наших пацієнтів виявляємо один-два позитивні ПЛР-тести точно. І вони при цьому можуть перебувати в загальних палатах, тобто з іншими людьми. Тому що це нереально – на кожного окрему палату виділити,

– розповідає працівниця лікарні.

Більш того, зараз сюди переводять і пацієнтів з інфекційної лікарні, якщо ті отримали негативний ПЛР-тест, однак потребують долікування. Тому багато вільних місць у закладі просто бути не може.

Ситуації, коли людина пролежала у загальній палаті до результату ПЛР-тесту, а він приходить позитивний – не рідкість. На сам результат останнім часом очікують близько тижня.

Марія розповідає про нещодавній такий випадок: крім пацієнтки, яка отримала позитивний результат тесту, у палаті було ще троє осіб. Їм вже тести ніхто не робив, як і лікарям та медсестрам, які контактували з хворою. Коли це питання порушили, медикам рекомендували записуватися в загальну чергу і чекати, або ж робити тест у приватній лабораторії власним коштом.



На результати тестів потрібно очікувати близько тижня / Фото Getty Images

Після весняного спалаху, у терапевтичному відділенні серед персоналу випадків хвороби не було. Однак Марія зазначає: медики по суті постійно контактують з хворими на COVID-19, тому нових захворювань виключати не можна

Основними захисними засобами – масками, рукавичками та щитками – медперсонал забезпечений. За потреби, з цим допомагають і самі пацієнти. Однак щодо більш серйозного захисту, ситуація не така приємна: лікарні виділили лише два багаторазові медичні костюми і то лише після того, як масово захворів персонал. До цього, за словами працівниці закладу, комбінезони просто тримали на складі:

Коли у нас був один поверх, то було по дві медсестри на зміну: одна вдягає комбінезон, іде до хворого, в якого підозра. Другий костюм – для лікаря. Всього на цей захист – на людей 10.

Що з лікарняними та компенсацією?

Марія захворіла у кінці травня і до середини червня була на лікарняному з COVID-19. Лікарняних виплат не отримала до цих пір – велося службове розслідування.

Нам обіцяють, що колись лікарняні виплатять, але коли то має бути – чекаємо. Я у червні віддала лікарняний (лист, – 24) і досі не отримала гроші. Нам пояснювали, що це пов'язано з тим, що йшло розслідування нещасного випадку. Тобто те, що ми захворіли, рахують як нещасний випадок,

– пояснює жінка.

Буквально тиждень тому медики все ж отримали акти з результатами цього розслідування – випадки класифікували як "виробнича травма". Проте гроші отримати не так просто. Більш того, наразі невідома і точна сума виплат.

Тепер медпрацівників направляють у соціальний фонд. Однак Марія розповідає: тут є багато нюансів. Наприклад, у чеках не має бути вказано нічого, крім тих ліків, які призначали. Якщо медикаменти інші, чи є додаткові покупки – "нічого з того не вийде".

До теми В Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі із Зеленським: що це таке

Жінка переповідає це зі слів колег, оскільки сама до фонду ще не дійшла – знову прихворіла і пішла на лікарняний. Зазначає: хоча наслідки COVID-19 для здоров'я встановити важко, стала помічати, що з'явилася задишка, чого раніше не було.

У одного з колег після хвороби почалися проблеми з зором – з травня він досі не вийшов на роботу та переніс складну операцію, оскільки почалося повне відшарування сітківки ока.

При цьому працівникам лікарні, які перехворіли на COVID-19, пояснили: додаткової компенсації чи будь-яких інших виплат для них не передбачено, оскільки заклад офіційно не є "коронагоспіталем".

Чиновники дуже тридзвонять, що лікарям видають виплати додаткові у великих сумах. Нам же керівництво сказало, що їх отримують тільки ті відділення і стаціонари, до яких офіційно направляють пацієнтів з COVID-19 – спеціалізовані лікарні, наш заклад таким не є,

– додає Марія.

Далі медики нікуди не зверталися, однак думають про консультацію з фахівцем, який з юридичної точки зору пояснив би, що варто робити у такій ситуації: "Хочемо, щоб нас якось захищали. Хоч трохи. А не настільки ми нікому були непотрібні".