Володимир Зеленський анонсував створення української вакцини від COVID-19. Президент наголосив, що вона є унікальною. Хто займається її розробкою та як проводитимуть випробування – читайте далі.

Консорціум, створений спільно українською та американською компаніями, працював над розробкою вакцини близько 6 місяців. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів Сергій Комісаренко, голова комісії з біобезпеки РНБО.

Зверніть увагу Готовий випробувати її на собі, – Зеленський про українську вакцину проти коронавірусу

Він також пояснив, що президент назвав цю вакцину унікальною, адже для її створення використовують антигени, які ще не використовувала жодна компанія у світі. Наскільки вона є ефективною – покажуть клінічні випробування хоча б першої або другої фаз.

Але теоретично перший експеримент, проведений на тваринах та у культурі клітин, говорить, що ця вакцина є дуже цікавою та може спрацювати,

– наголосив Комісаренко.

Крім цього, голова комісії з біобезпеки РНБО зауважив, що в Україні наразі немає достатніх потужностей, аби самотужки виробляти вакцини. Проте у разі необхідності їх можна буде терміново обладнати.

"Навіщо нам потрібно виробництво? Аби розпочати клінічні випробування. Для цього треба хоч би кілька тисяч зразків. Коли буде третя фаза, знадобиться кілька десятків тисяч. Якщо вона покаже, що вакцина є перспективною, потрібно буде вже десятки мільйонів", – додав він.

За словами Комісаренка, перевірка дій антитіл, отриманих проти вірусу, можлива тільки у культурі клітин, що заражені вірусом. Її можна провести у лабораторіях щонайменше третього рівня біобезпеки. В Україні таких немає, тож перевірку взяла на себе американська сторона.

Як проводять випробування

Клінічні випробування вакцини відбуваються на добровольцях. Перша та друга фази – на здорових людях молодого віку, схожих чимось між собою. Це потрібно, аби перевірити, чи викликає вакцина у них імунну відповідь, зазначив голова комісії з біобезпеки РНБО.

"Якщо так, тоді починаються масові випробування третьої фази. Туди беруть людей різного віку, різної статі, з різними захворюваннями, хронічними та гострими. Так перевіряють, як вакцина працює за різних умов, та передбачають можливість виникнення побічних ефектів", – сказав він.

Вакцина має мати 2 головні властивості. Вона повинна викликати імунну відповідь саме на той патоген, проти якого вироблена. А також не повинна викликати побічних ефектів,

– підкреслив Комісаренко.

Він зазначив, про те, як стати добровольцем для випробування української вакцини, оголосять згодом. А також розповів, що зараз МОЗ організовує клінічні випробування для вакцини, зробленої в одній з європейських країн. Набирають 4 200 людей.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від COVID-19/ Інфографіка 24 каналу