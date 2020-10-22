Владимир Зеленский анонсировал создание украинской вакцины от COVID-19. Президент подчеркнул, что она является уникальной. Кто занимается ее разработкой и как будут проводить испытания – читайте далее.

Консорциум, созданный совместно украинской и американской компаниями, работал над созданием вакцины около 6 месяцев. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Сергей Комисаренко, председатель комиссии по биобезопасности СНБО.

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Он также пояснил, что президент назвал эту вакцину уникальной, ведь для ее создания используют антигены, которые еще не использовала ни одна компания в мире. Насколько она эффективна – покажут клинические испытания хотя бы первой или второй фаз.

Но теоретически первый эксперимент, проведенный на животных и в культуре клеток, говорит, что эта вакцина очень интересна и может сработать,

- подчеркнул Комиссаренко.

Кроме этого, председатель комиссии по биобезопасности СНБО отметил, что в Украине пока нет достаточных мощностей, чтобы самостоятельно производить вакцины. Однако в случае необходимости их можно будет срочно оборудовать.

"Зачем нам нужно производство? Чтобы начать клинические испытания. Для этого надо хотя бы несколько тысяч образцов. Когда будет третья фаза, понадобится несколько десятков тысяч. Если она покажет, что вакцина является перспективной, нужно будет уже десятки миллионов", – добавил он.

По словам Комиссаренко, проверка действий антител, полученных против вируса, возможна только в культуре клеток, зараженных вирусом. Ее можно провести в лабораториях по меньшей мере третьего уровня биобезопасности. В Украине таких нет, поэтому проверку взяла на себя американская сторона.

Как проводят испытания

Клинические испытания вакцины происходят на добровольцах. Первая и вторая фазы – на здоровых людях молодого возраста, похожих чем-то между собой. Это нужно, чтобы проверить, вызывает ли вакцина у них иммунный ответ, отметил председатель комиссии по биобезопасности СНБО.

"Если так, тогда начинаются массовые испытания третьей фазы. Туда берут людей разного возраста, разного пола, с различными заболеваниями, хроническими и острыми. Так проверяют, как вакцина работает при различных условиях и предусматривают возможность возникновения побочных эффектов", – сказал он.

Вакцина должна иметь 2 главных свойства. Она должна вызвать иммунный ответ именно на тот патоген, против которого выработана. А также не должна вызывать побочных эффектов,

- подчеркнул Комиссаренко.

Он отметил, о том, как стать добровольцем для испытания украинской вакцины, объявят позже. А также рассказал, что сейчас Минздрав организует клинические испытания для вакцины, сделанной в одной из европейских стран. Набирают 4 200 человек.



Готовы ли украинцы бесплатно вакцинироваться от COVID-19/ Инфографика 24 канала