Президент Володимир Зеленський готовий випробувати на собі українську вакцину від COVID-19 в разі її успішного створення.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю кільком українським телеканалам, повідомляє 24 канал.

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Президент сказав, що якщо вакцина проти коронавірусу успішно пройде випробовування – він готовий випробувати її на собі.

Але, додав, що у випаду, якщо "у когось підтверджена вакцина буде раніше, Україна закупить її".

Президент підкреслив, що у МОЗ не чекатимуть власної вакцини, але згодом її теж додадуть.

З COVID-19 ми будемо боротись не один рік. Вакцина буде працювати багато років,

– зауважив Президент.

Зеленський зауважив, що в Україні ще з радянських часів ніхто не займався розробкою вакцин.

Що відомо про українську вакцину проти COVID-19 Її розроблять "генно-інженерними методами". Розробкою препарату займається група вчених, але поки відомо про ім'я лише одного з них – це міжнародний експерт в галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук – Михайло Фаворов. За його оцінками, вакцина може бути готова через 9-12 місяців.

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До слова, в Україні другу добу поспіль фіксують рекордні показники захворюваності на COVID-19. За вчора захворіли більш ніж 7 тисяч українців.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу