Готовий випробувати її на собі, – Зеленський про українську вакцину проти коронавірусу
Президент Володимир Зеленський готовий випробувати на собі українську вакцину від COVID-19 в разі її успішного створення.
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю кільком українським телеканалам, повідомляє 24 канал.
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Президент сказав, що якщо вакцина проти коронавірусу успішно пройде випробовування – він готовий випробувати її на собі.
Але, додав, що у випаду, якщо "у когось підтверджена вакцина буде раніше, Україна закупить її".
Президент підкреслив, що у МОЗ не чекатимуть власної вакцини, але згодом її теж додадуть.
З COVID-19 ми будемо боротись не один рік. Вакцина буде працювати багато років,
– зауважив Президент.
Зеленський зауважив, що в Україні ще з радянських часів ніхто не займався розробкою вакцин.
Що відомо про українську вакцину проти COVID-19Її розроблять "генно-інженерними методами". Розробкою препарату займається група вчених, але поки відомо про ім'я лише одного з них – це міжнародний експерт в галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук – Михайло Фаворов. За його оцінками, вакцина може бути готова через 9-12 місяців.
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До слова, в Україні другу добу поспіль фіксують рекордні показники захворюваності на COVID-19. За вчора захворіли більш ніж 7 тисяч українців.
Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу