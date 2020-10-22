Скільки буде коштувати розробка української вакцини
Розробка української вакцини буде коштувати приблизно 100-150 мільйонів гривень. Вона буде готова у кращому випадку через 9 місяців.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.
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Також він зазначив, що українська вакцина відрізняється від усіх інших, які проходять випробування у всьому світі.
За його словами, це приблизно коштуватиме 100-150 мільйонів гривень.
Степанов також зазначив, що через застарілість українських лабораторій застосувалися й турецькі, американські та французькі.
Що відомо про українську вакцину
Майже нічого. Її розроблять "генно-інженерними методами". В офісі президента сказали, що "про деталі й подальші кроки в проходженні фаз дослідження вакцини буде повідомлятися відповідно до можливостей розкриття інформації".
Розробка препарати займається група вчених, але поки називають ім'я тільки міжнародного експерта в галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайла Фаворова.
Він заявив, що вона може бути готова до використання через 9-12 місяці.