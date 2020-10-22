Розробка української вакцини буде коштувати приблизно 100-150 мільйонів гривень. Вона буде готова у кращому випадку через 9 місяців.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

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Також він зазначив, що українська вакцина відрізняється від усіх інших, які проходять випробування у всьому світі.

Максим Степанов “Держава зацікавлена у відновленні виробництва українських вакцин. Дуже добре, що у нас є такі можливості. Тому фінансування буде зроблене в повному обсязі коштом держави, коли зроблять розрахунки. Про це наполягає президент Зеленський”.

За його словами, це приблизно коштуватиме 100-150 мільйонів гривень.

Степанов також зазначив, що через застарілість українських лабораторій застосувалися й турецькі, американські та французькі.

Що відомо про українську вакцину

Майже нічого. Її розроблять "генно-інженерними методами". В офісі президента сказали, що "про деталі й подальші кроки в проходженні фаз дослідження вакцини буде повідомлятися відповідно до можливостей розкриття інформації".

Розробка препарати займається група вчених, але поки називають ім'я тільки міжнародного експерта в галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайла Фаворова.

Він заявив, що вона може бути готова до використання через 9-12 місяці.