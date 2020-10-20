Українська вакцина проти COVID-19: вчені повідомили про успіх під час доклінічних досліджень
Українські вчені показали Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження потенційної вітчизняної вакцини проти коронавірусу.
Під головуванням Зеленського відбулася нарада з українськими вченими, які займаються розробкою української потенційної вакцини проти COVID-19, повідомляє Офіс Президента.
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Ці дослідження тривали шість місяців. У повідомленні йдеться, що вченим навіть вдалося нейтралізувати COVID-19 в культурі інфікованих клітин людини.
Цей кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу,
– повідомляє пресслужба ОП.
Одним з розробників української вакцини проти COVID-19 є міжнародний експерт в галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов. За його словами, нинішня розробка дозволяє припустити, що майбутній препарат допоможе боротися з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.
На нараді також обговорили, хто, коли та в які терміни забезпечить проходження клінічних фаз. Окрім цього, учасники зібрання визначали логістику майбутньої співпраці всіх причетних відомств для забезпечення виготовлення вакцини і її використання у випадку успіху.
Зеленський пообіцяв, що держава буде підтримувати вироблення цієї вакцини. Натомість очільник МОЗ Максим Степанов пообіцяв всіляко сприяти подальшим крокам вчених у проходженні всіх наступних фаз досліджень.
В Офісі Президента додали, що "про деталі й подальші кроки в проходженні фаз дослідження вакцини буде повідомлятися відповідно до можливостей розкриття інформації".