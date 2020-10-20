Украинские ученые показали Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследования потенциальной вакцины против коронавируса.

Под председательством Зеленского состоялось совещание с украинскими учеными, которые занимаются разработкой украинской потенциальной вакцины против COVID-19, сообщает Офис Президента.

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Эти исследования продолжались шесть месяцев. В сообщении говорится, что ученым даже удалось нейтрализовать COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

Этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода,

– сообщает пресс-служба ОП.

Одним из разработчиков украинской вакцины против COVID-19 является международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов. По его словам, нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.

На совещании также обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз. Кроме этого, участники собрания определяли логистику будущего сотрудничества всех причастных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использования в случае успеха.

Зеленский пообещал, что государство будет поддерживать выработку этой вакцины. А глава Минздрава Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам ученых в прохождении всех последующих фаз исследований.

В офисе Президента добавили, что "о деталях и дальнейших шагах в прохождении фаз исследования вакцины будет сообщаться в соответствии с возможностями раскрытия информации".