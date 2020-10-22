Сколько будет стоить разработка украинской вакцины
Разработка украинской вакцины будет стоить примерно 100-150 миллионов гривен. Она будет готова в лучшем случае через 9 месяцев.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.
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Также он отметил, что украинская вакцина отличается от всех других, которые проходят испытания во всем мире.
По его словам, это примерно будет стоить 100-150 миллионов гривен.
Степанов также отметил, что из-за изношенности украинских лабораторий применялись и турецкие, американские и французские.
Что известно об украинской вакцине
Почти ничего. Ее разработают "генно-инженерными методами". В офисе президента сказали, что "о деталях и дальнейших шагах в прохождении фаз исследования вакцины будет сообщаться в соответствии с возможностями раскрытия информации".
Разработкой препарата занимается группа ученых, но пока называют имя только международного эксперта в области здравоохранения и эпидемиологии, доктора медицинских наук Михаила Фаворова.
Он заявил, что она может быть готова к использованию через 9-12 месяцев.