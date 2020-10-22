Президент Владимир Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19 в случае ее успешного создания.

Об этом Зеленский сказал в интервью нескольким украинским телеканалам, сообщает 24 канал.

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Президент сказал, что если вакцина против коронавируса успешно пройдет испытание – он готов испытать ее на себе.

Но, добавил, что в случае, если "у кого-то подтвержденная вакцина будет раньше, Украина закупит ее".

Президент подчеркнул, что в Минздраве не будут ждать собственной вакцины, но впоследствии ее тоже добавят.

С COVID-19 мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет,

– отметил Президент.

Зеленский отметил, что в Украине еще с советских времен никто не занимался разработкой вакцин.

Что известно об украинской вакцине против COVID-19

Ее разработают "генно-инженерными методами". Разработкой препарата занимается группа ученых, но пока известно об имени лишь одного из них – это международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук – Михаил Фаворов. По его оценкам, вакцина может быть готова через 9-12 месяцев.

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К слову, в Украине вторые сутки фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19. За вчера заболели более 7 тысяч украинцев.



Готовы ли украинцы бесплатно вакцинироваться от коронавируса / инфографика 24 канала