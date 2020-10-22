Президент Владимир Зеленский считает, что если в Украине будут фиксировать 15 000 больных коронавирусом в сутки, локдаун становится вполне возможным.

Об этом Зеленский сказал в интервью нескольким украинским телеканалам, сообщает 24 канал.

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Касательно локдауна я хочу всех успокоить. Мы все понимаем, что любой локдаун полностью остановит нашу экономику – это страшно, это опасно и на сегодняшний день, я считаю, невозможно и нецелесообразно,

– заявил Владимир Зеленский.

Он вспомнил, что в начале эпидемии правительство рассматривало вариант введения жесткого карантина при 5000 новых зараженных COVID-19 в сутки.

"Где-то месяц назад мы считали, что при 9500 больных в день наша медицина остановится – не будет хватать коек в инфекционных больницах, и не будет хватать медиков. И Степанов (министр здравоохранения, – ред.) здесь прав, что на сегодня при 15 000 (больных в сутки) мы можем ввести локдаун, но это не про койко-места", – рассказал Зеленский.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 322 879 больных коронавирусом, 6 043 из которых умерли. Зато выздоровели 134 898 пациентов. По состоянию на 22 октября от COVID-19 продолжают лечиться 184 733 человека.