Зеленский заявил, что в Украине могут ввести локдаун при 15 000 больных в сутки
Президент Владимир Зеленский считает, что если в Украине будут фиксировать 15 000 больных коронавирусом в сутки, локдаун становится вполне возможным.
Об этом Зеленский сказал в интервью нескольким украинским телеканалам, сообщает 24 канал.
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Касательно локдауна я хочу всех успокоить. Мы все понимаем, что любой локдаун полностью остановит нашу экономику – это страшно, это опасно и на сегодняшний день, я считаю, невозможно и нецелесообразно,
– заявил Владимир Зеленский.
Он вспомнил, что в начале эпидемии правительство рассматривало вариант введения жесткого карантина при 5000 новых зараженных COVID-19 в сутки.
"Где-то месяц назад мы считали, что при 9500 больных в день наша медицина остановится – не будет хватать коек в инфекционных больницах, и не будет хватать медиков. И Степанов (министр здравоохранения, – ред.) здесь прав, что на сегодня при 15 000 (больных в сутки) мы можем ввести локдаун, но это не про койко-места", – рассказал Зеленский.