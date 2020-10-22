В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7053 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии заболели 322 879 человек.

Новые данные опубликовал Аппарат СНБО Украины. Впервые за сутки зафиксировано заражение более 7 тысяч украинцев на COVID-19. Это количество стало рекордным.

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Больше всего новых заболеваний подтвердили в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 322 879 человек. Сейчас болеют 184 733 человека.

В сутки, к сожалению, 116 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 6043 летальных случая от COVID-19.

Из положительных новостей – еще 2679 пациентов смогли выздороветь, в общем 134 898.

Статистика распространения COVID-19 в областях