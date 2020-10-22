Количество больных COVID-19 в Украине перевалило за 7 тысяч в сутки: статистика
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7053 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии заболели 322 879 человек.
Новые данные опубликовал Аппарат СНБО Украины. Впервые за сутки зафиксировано заражение более 7 тысяч украинцев на COVID-19. Это количество стало рекордным.
Читайте также Новости о коронавирусе 21 октября: рекордное количество зараженных, эксперимент в Британии
Больше всего новых заболеваний подтвердили в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 322 879 человек. Сейчас болеют 184 733 человека.
В сутки, к сожалению, 116 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 6043 летальных случая от COVID-19.
Из положительных новостей – еще 2679 пациентов смогли выздороветь, в общем 134 898.
Статистика распространения COVID-19 в областях
- Киев – 32 500 (+631)
- Харьковская область – 30 899 (+627)
- Львовская область – 26 021 (+319)
- Одесская область – 20 557 (+600)
- Черновицкая область – 18 562 (+248)
- Тернопольская область – 18 283 (+313)
- Ивано-Франковская область – 17 447 (+233)
- Ровненская область – 16 691 (+263)
- Киевская область – 13 688 (+269)
- Закарпатская область – 12 285 (+173)
- Днепропетровская область – 12 068 (+363)
- Хмельницкая область – 11 942 (+381)
- Волынская область – 11 574 (+207)
- Житомирская область – 10 838 (+204)
- Сумская область – 9 730 (+221)
- Винницкая область – 8 782 (+138)
- Донецкая область – 7 896 (+267)
- Черкасская область – 7 541 (+227)
- Черниговская область – 7 367 (+203)
- Полтавская область – 7 216 (+336)
- Запорожская область – 7 093 (+309)
- Николаевская область – 6 428 (+172)
- Херсонская область – 2 844 (+105)
- Луганская область – 2 841 (+155)
- Кировоградская область – 1 786 (+89)