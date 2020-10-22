В Україні за минулу добу зафіксовано 7 053 випадки зараження коронавірусною інфекцією, загалом з початку епідемії захворіло 322 879 людей.

Нові дані опублікував Апарат РНБО України. Вперше за добу зафіксовано зараження понад 7 тисяч українців на COVID-19. Ця кількість стала рекордною.

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Найбільше нових захворювань підтвердили в Києві (+631), Харківській (+627), Одеської (+600), Хмельницькій (+381) і Дніпропетровській (+363) областях.

Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилося 322 879 осіб. Нині хворіють 184 733 особи.

За добу, на жаль, 116 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загалом в Україні зафіксовано 6 043 летальних випадки від COVID-19.

З позитивних новин – ще 2 679 пацієнтів змогли одужати, загалом 134 898.

Статистика поширення COVID-19 в областях