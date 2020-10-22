Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевалила за 7 тисяч на добу: статистика
В Україні за минулу добу зафіксовано 7 053 випадки зараження коронавірусною інфекцією, загалом з початку епідемії захворіло 322 879 людей.
Нові дані опублікував Апарат РНБО України. Вперше за добу зафіксовано зараження понад 7 тисяч українців на COVID-19. Ця кількість стала рекордною.
Читайте також Новини про коронавірус 21 жовтня: рекордна кількість заражених, експеримент в Британії
Найбільше нових захворювань підтвердили в Києві (+631), Харківській (+627), Одеської (+600), Хмельницькій (+381) і Дніпропетровській (+363) областях.
Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилося 322 879 осіб. Нині хворіють 184 733 особи.
За добу, на жаль, 116 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загалом в Україні зафіксовано 6 043 летальних випадки від COVID-19.
З позитивних новин – ще 2 679 пацієнтів змогли одужати, загалом 134 898.
Статистика поширення COVID-19 в областях
- Київ – 32 500 (+631)
- Харківська область – 30 899 (+627)
- Львівська область – 26 021 (+319)
- Одеська область – 20 557 (+600)
- Чернівецька область – 18 562 (+248)
- Тернопільська область – 18 283 (+313)
- Івано-Франківська область – 17 447 (+233)
- Рівненська область – 16 691 (+263)
- Київська область – 13 688 (+269)
- Закарпатська область – 12 285 (+173)
- Дніпропетровська область – 12 068 (+363)
- Хмельницька область – 11 942 (+381)
- Волинська область – 11 574 (+207)
- Житомирська область – 10 838 (+204)
- Сумська область – 9730 (+221)
- Вінницька область – 8782 (+138)
- Донецька область – 7896 (+267)
- Черкаська область – 7541 (+227)
- Чернігівська область – 7367 (+203)
- Полтавська область – 7216 (+336)
- Запорізька область – 7093 (+309)
- Миколаївська область – 6428 (+172)
- Херсонська область – 2844 (+105)
- Луганська область – 2841 (+155)
- Кіровоградська область – 1786 (+89)