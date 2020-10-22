Президент Володимир Зеленський вважає, якщо в Україні фіксуватимуть 15 000 хворих на коронавірус на добу, локдаун стає цілком можливим.

Про це український президент сказав в інтерв'ю кільком українським телеканалам, повідомляє 24 канал.

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Відносно локдауна я хочу всіх заспокоїти. Ми всі розуміємо, що будь-який локдаун повністю зупинить нашу економіку – це страшно, це небезпечно і на сьогодні, я вважаю, неможливо і недоцільно,

– заявив Володимир Зеленський.

Він згадав, що на початку епідемії уряд розглядав варіант введення жорсткого карантину при 5000 нових заражених на COVID-19 на добу.

"Десь місяць тому ми вважали, що при 9500 хворих в день наша медицина зупиниться – не вистачатиме ліжок в інфекційних лікарнях, і не буде вистачати медиків. І Степанов (міністр охорони здоров'я, – ред. ) тут правий, що на сьогодні при 15 000 (хворих на добу) ми можемо ввести локдаун, але це не про ліжко-місця ", – розповів Зеленський.