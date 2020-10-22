Новости о коронавирусе 22 октября: рекорд инфицированных, как часто ПЦР-тесты ошибаются
В Украине вторые сутки фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19. За вчера заболели более 7 тысяч украинцев, высока и смертность вследствие протекания коронавирусной болезни. Впрочем, Минздрав заверил, что потребности в мобильных госпиталях пока нет. В Италии отменили известные рождественские ярмарки. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 22 октября
За минувшие сутки на COVID-19 заболели рекордные 7 053 жителя Украины, также известно, что 116 больных умерли от осложнений коронавирусной болезни, количество жертв эпидемии таким образом превысило 6 тысяч.
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В целом с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 322 879 человек. Сейчас болеют 184 733 человека – они находятся в больницах или на изоляции дома.
Зато побороть коронавирусную болезнь уже удалось 134 898 больным, из которых 2 679 пациентов получили отрицательный тест на COVID-19 в течение прошлых суток.
Количество больных коронавирусом в областях:
- Киев – 32 500 (+631)
- Харьковская область – 30 899 (+627)
- Львовская область – 26 021 (+319)
- Одесская область – 20557 (+600)
- Черновицкая область – 18562 (+248)
- Тернопольская область – 18 283 (+313)
- Ивано-Франковская область – 17 447 (+233)
- Ровненская область – 16 691 (+263)
- Киевская область – 13688 (+269)
- Закарпатская область – 12 285 (+173)
- Днепропетровская область – 12068 (+363)
- Хмельницкая область – 11942 (+381)
- Волынская область – 11 574 (+207)
- Житомирская область – 10 838 (+204)
- Сумская область – 9730 (+221)
- Винницкая область – 8782 (+138)
- Донецкая область – 7896 (+267)
- Черкасская область – 7541 (+227)
- Черниговская область – 7367 (+203)
- Полтавская область – 7216 (+336)
- Запорожская область – 7093 (+309)
- Николаевская область – 6428 (+172)
- Херсонская область – 2844 (+105)
- Луганская область – 2841 (+155)
- Кировоградская область – 1786 (+89)
Сколько украинцев умерли от коронавируса
- Львовская область – 740 (+9)
- Киев – 642 (+15)
- Харьковская область – 472 (+10)
- Черновицкая область – 419 (+2)
- Ивано-Франковская область – 399 (+4)
- Закарпатская область – 343 (+4)
- Одесская область – 311 (+11)
- Киевская область – 303 (+8)
- Днепропетровская область – 285 (+18)
- Тернопольская область – 234 (+2)
- Волынская область – 233 (+5)
- Ровненская область – 206 (+2)
- Хмельницкая область – 191 (+2)
- Житомирская область – 183 (+4)
- Винницкая область – 153 (+1)
- Сумская область – 142 (+1)
- Полтавская область – 134 (+2)
- Николаевская область – 121
- Запорожская область – 97 (+2)
- Черниговская область – 87
- Донецкая область – 84 (+4)
- Черкасская область – 76 (+3)
- Кировоградская область – 75 (+1)
- Херсонская область – 60 (+2)
- Луганская область – 53 (+4)
- Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили в 354 медработников, с начала пандемии заболели 20 528 медиков.
- Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: на протяжении прошлых суток коронавирус диагностировали еще 129 военным. Сейчас в ВСУ болеют 1 190 военных. Выздоровели 3 479 военнослужащих, умерли – 14 инфицированных.
Главные новости о коронавирусе в Украине
К ослаблению карантина снова не готова ни одна из областей Украины
Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 декабря. По состоянию на 22 октября к ослаблению ограничений снова не готов ни один украинский регион, из-за превышеного показателя заболеваемости – он составляет 205,2 при норме 40.
Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Хмельницкой – 336,6 случаев на 100 тысяч Сумской – 332,4, Тернопольской – 319,0, и Харьковской – 309,0 областях.
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Киев дольше всего будет бороться с коронавирусом
Причины этого очевидны – это самый большой город в Украине, где самая высокая заболеваемость COVID-19. Свой прогноз относительно того, какой регион дольше всего будет бороться с пандемией коронавируса, озвучил председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан.
В 40% больных COVID-19 ошибочный ПЦР-тест
Тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) способно подтвердить наличие коронавируса у носителя только в 60% случаев. Это связано с тем, в том месте, где брали биоматериалы для анализа не было патогена.
Именно поэтому, Министерство здравоохранения уже начало диагностировать коронавирус путем клинико-лабораторных исследований. В частности, глава ведомства Максим Степанов отметил, что госпитализацию и дальнейший процесс лечения начинают при наличии клинических признаков заболевания.
Через год Украина получит вакцину против COVID-19 собственного производства
Один из разработчиков препарата президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Федоров заявил, что Украина получит свою вакцину от коронавируса собственного производства через год. На сегодня в компании еще ищут партнеров для того, чтобы начать производство.
Украина уже 6 месяцев работает над разработкой собственной вакцины против коронавируса. Федоров отметил, что вакциной будет ампула с препаратом.
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Новости о коронавирусе в мире 22 октября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились 41 282 476 человек, из них 28 147 197 выздоровели, но, к сожалению, 1 132 150 заболевших скончались.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 8 338 387;
- Индия – 7 706 946;
- Бразилия – 5 298 772;
- Россия – 1 453 923;
- Аргентина – 1 037 325.
В Италии отменили знаменитые ярмарки в Трентино
Из-за эпидемии коронавируса в 2020 году в Италии не состоятся одни из самых популярных рождественских мероприятий – масштабные рождественские ярмарки в альпийском регионе Трентино-Альто-Адидже. Дело в том, что местные власти отменили их из-за карантинных ограничений.
По состоянию на утро 22 октября в Италии с начала пандемии на коронавирус заболели 449 648 человек.
В Бразилии умер участник испытания вакцины от коронавируса
В Бразилии от осложнений COVID-19 умер 28-летний врач, который принимал участие в испытании вакцины против коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
Медик получил дозу вакцины в конце июля, а в сентябре заболел COVID-19, после чего его состояние ухудшилось. Впрочем якобы умерший получал не вакцину от COVID-19, а плацебо. Официально эту информацию не комментируют.