В Украине вторые сутки фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19. За вчера заболели более 7 тысяч украинцев, высока и смертность вследствие протекания коронавирусной болезни. Впрочем, Минздрав заверил, что потребности в мобильных госпиталях пока нет. В Италии отменили известные рождественские ярмарки. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 22 октября

За минувшие сутки на COVID-19 заболели рекордные 7 053 жителя Украины, также известно, что 116 больных умерли от осложнений коронавирусной болезни, количество жертв эпидемии таким образом превысило 6 тысяч.

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В целом с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 322 879 человек. Сейчас болеют 184 733 человека – они находятся в больницах или на изоляции дома.

Зато побороть коронавирусную болезнь уже удалось 134 898 больным, из которых 2 679 пациентов получили отрицательный тест на COVID-19 в течение прошлых суток.

Количество больных коронавирусом в областях:

Киев – 32 500 (+631)

Харьковская область – 30 899 (+627)

Львовская область – 26 021 (+319)

Одесская область – 20557 (+600)

Черновицкая область – 18562 (+248)

Тернопольская область – 18 283 (+313)

Ивано-Франковская область – 17 447 (+233)

Ровненская область – 16 691 (+263)

Киевская область – 13688 (+269)

Закарпатская область – 12 285 (+173)

Днепропетровская область – 12068 (+363)

Хмельницкая область – 11942 (+381)

Волынская область – 11 574 (+207)

Житомирская область – 10 838 (+204)

Сумская область – 9730 (+221)

Винницкая область – 8782 (+138)

Донецкая область – 7896 (+267)

Черкасская область – 7541 (+227)

Черниговская область – 7367 (+203)

Полтавская область – 7216 (+336)

Запорожская область – 7093 (+309)

Николаевская область – 6428 (+172)

Херсонская область – 2844 (+105)

Луганская область – 2841 (+155)

Кировоградская область – 1786 (+89)

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 740 (+9)

Киев – 642 (+15)

Харьковская область – 472 (+10)

Черновицкая область – 419 (+2)

Ивано-Франковская область – 399 (+4)

Закарпатская область – 343 (+4)

Одесская область – 311 (+11)

Киевская область – 303 (+8)

Днепропетровская область – 285 (+18)

Тернопольская область – 234 (+2)

Волынская область – 233 (+5)

Ровненская область – 206 (+2)

Хмельницкая область – 191 (+2)

Житомирская область – 183 (+4)

Винницкая область – 153 (+1)

Сумская область – 142 (+1)

Полтавская область – 134 (+2)

Николаевская область – 121

Запорожская область – 97 (+2)

Черниговская область – 87

Донецкая область – 84 (+4)

Черкасская область – 76 (+3)

Кировоградская область – 75 (+1)

Херсонская область – 60 (+2)

Луганская область – 53 (+4)

Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили в 354 медработников, с начала пандемии заболели 20 528 медиков.

за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили в 354 медработников, с начала пандемии заболели 20 528 медиков. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: на протяжении прошлых суток коронавирус диагностировали еще 129 военным. Сейчас в ВСУ болеют 1 190 военных. Выздоровели 3 479 военнослужащих, умерли – 14 инфицированных.

Главные новости о коронавирусе в Украине

К ослаблению карантина снова не готова ни одна из областей Украины

Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 декабря. По состоянию на 22 октября к ослаблению ограничений снова не готов ни один украинский регион, из-за превышеного показателя заболеваемости – он составляет 205,2 при норме 40.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Хмельницкой – 336,6 случаев на 100 тысяч Сумской – 332,4, Тернопольской – 319,0, и Харьковской – 309,0 областях.

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Киев дольше всего будет бороться с коронавирусом

Причины этого очевидны – это самый большой город в Украине, где самая высокая заболеваемость COVID-19. Свой прогноз относительно того, какой регион дольше всего будет бороться с пандемией коронавируса, озвучил председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан.

В 40% больных COVID-19 ошибочный ПЦР-тест

Тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) способно подтвердить наличие коронавируса у носителя только в 60% случаев. Это связано с тем, в том месте, где брали биоматериалы для анализа не было патогена.

Именно поэтому, Министерство здравоохранения уже начало диагностировать коронавирус путем клинико-лабораторных исследований. В частности, глава ведомства Максим Степанов отметил, что госпитализацию и дальнейший процесс лечения начинают при наличии клинических признаков заболевания.

Через год Украина получит вакцину против COVID-19 собственного производства

Один из разработчиков препарата президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Федоров заявил, что Украина получит свою вакцину от коронавируса собственного производства через год. На сегодня в компании еще ищут партнеров для того, чтобы начать производство.

Украина уже 6 месяцев работает над разработкой собственной вакцины против коронавируса. Федоров отметил, что вакциной будет ампула с препаратом.

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Новости о коронавирусе в мире 22 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились 41 282 476 человек, из них 28 147 197 выздоровели, но, к сожалению, 1 132 150 заболевших скончались.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 8 338 387;

Индия – 7 706 946;

Бразилия – 5 298 772;

Россия – 1 453 923;

Аргентина – 1 037 325.

В Италии отменили знаменитые ярмарки в Трентино

Из-за эпидемии коронавируса в 2020 году в Италии не состоятся одни из самых популярных рождественских мероприятий – масштабные рождественские ярмарки в альпийском регионе Трентино-Альто-Адидже. Дело в том, что местные власти отменили их из-за карантинных ограничений.

По состоянию на утро 22 октября в Италии с начала пандемии на коронавирус заболели 449 648 человек.

В Бразилии умер участник испытания вакцины от коронавируса

В Бразилии от осложнений COVID-19 умер 28-летний врач, который принимал участие в испытании вакцины против коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Медик получил дозу вакцины в конце июля, а в сентябре заболел COVID-19, после чего его состояние ухудшилось. Впрочем якобы умерший получал не вакцину от COVID-19, а плацебо. Официально эту информацию не комментируют.