В Україні кількість інфікованих перевищила 94 тисячі – добовий приріст все ще високий. МОЗ пояснило, як працюватимуть школи в червоній зоні. У світі кількість хворих понад 22 мільйони людей. Вчені встановили штам вірусу, який переважає в США та пояснили його небезпеку. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 18 серпня

Станом на 18 серпня в Україні виявили 94 434 хворих на COVID-19. З них 48 925 інфікованих вже одужали, але 2 116 пацієнтів померли внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань. Наразі в Україні 43 395 активних хворих, тобто тих, що продовжують своє лікування.

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За минулу добу в країні зафіксували 1 616 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Найбільше нових хворих зареєстрували у Харківській (+204), Чернівецькій (+172), Львівській (+181), Івано-франківській (+169) та Рівненській (+112) областях.

На жаль, від учора в країні померли ще 27 пацієнтів COVID-19. Але є й хороші новини, адже за добу виписали 761 людину.

Поширення коронавірусу в областях:

Вінницька область – 3272 (+38);

Волинська область – 4792 (+85);

Дніпропетровська область – 1772 (+22);

Донецька область – 1100 (+6);

Житомирська область – 2794 (+18);

Закарпатська область – 6435 (+106);

Запорізька область – 1154 (+36);

Івано-Франківська область – 6959 (+169);

Кіровоградська область – 746 (+3);

м. Київ – 10730 (+88);

Київська область – 4620 (+66);

Львівська область – 12260 (+181);

Луганська область – 185 (+1);

Миколаївська область – 832 (+13);

Одеська область – 5158 (+96);

Полтавська область – 565 (+8);

Рівненська область – 7828 (+112);

Сумська область – 966 (+75);

Тернопільська область – 3902 (+85);

Харківська область – 6360 (+204);

Херсонська область – 304 (+3);

Хмельницька область – 1628 (+10);

Чернівецька область – 7954 (+172);

Черкаська область – 1167 (+2);

Чернігівська область – 1250 (+17).

Смертність від коронавірусу в Україні

Летальність по країні складає 2,2%. Найвищий показник зафіксували в Кіровоградській (5,5%), Черкаській (3,2%), та Закарпатській (3,7%) областях.

Скільки людей померло внаслідок COVID-19: список по областях:

Львівська область – 337 (+3);

Чернівецька область – 240 (+3);

Закарпатська область – 239 (+1);

Івано-Франківська область 174 (+3);

Київ – 155 (+1);

Харківська область – 162 (+1);

Рівненська область – 110;

Волинська область – 106 (+2);

Одеська область – 81 (+1);

Київська область – 80 (+1);

Вінницька область – 70 (+3);

Житомирська область – 52 (+1);

Тернопільська область – 47;

Кіровоградська область – 41 (+2);

Черкаська область – 37;

Дніпропетровська область – 40 (+1);

Хмельницька область – 31;

Запорізька область – 23;

Чернігівська область – 21 (+2);

Миколаївська область – 18;

Полтавська область – 15;

Донецька область – 13;

Сумська область – 15 (+2);

Херсонська область – 6;

Луганська область – 1.

Коронавірус у Збройних силах України : за минулу добу у лавах ЗСУ діагностували 35 нових випадків COVID-19. Загалом в Збройних силах України на коронавірус хворіють 449 людей. Натомість видужали від коронавірусної хвороби 785 військових. На жаль, зафіксували шість летальних випадків. На ізоляції перебувають 702 військових.

за минулу добу у лавах ЗСУ діагностували 35 нових випадків COVID-19. Загалом в Збройних силах України на коронавірус хворіють 449 людей. Натомість видужали від коронавірусної хвороби 785 військових. На жаль, зафіксували шість летальних випадків. На ізоляції перебувають 702 військових. COVID-19 серед українських медиків : від учора COVID-19 підтвердили у 65 медпрацівників.Від початку пандемії в Україні інфікувалися коронавірусною інфекцією 9 818 медичних працівників, натомість одужали з них – 7 261. Актуальної інформації щодо того, скільки медиків станом на сьогодні померли від коронавірусу, наразі немає. Втім відомо, що їх щонайменше 60.

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Головні новини про COVID-19 в Україні

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 18 серпня загалом 13 регіонів і місто Київ не відповідають показникам для послаблення карантину.

Не готові до послаблень:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область.

До слова, в Україні регіони з 1 серпня поділили на зони: червону; жовту; помаранчеву; зелену.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу

У МОЗ пояснили, як навчатимуть школярів у червоній зоні

Головний санлікар України Віктор Ляшко зазначив, що школи в "червоній" зоні працюватимуть за окремими правилами, зокрема навчання там проводитиметься дистанційно.

Ляшко нагадав, що вчителі повинні заходити до закладу освіти та викладати предмет у маски. Проте, ймовірно, згодом у МОЗ змінять ці норми, і вчителям дозволять проводити урок без масок, але лише у "зелених" зонах, у "помаранчевій" зоні – все залишиться, як і було.

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Новини про коронавірус у світі 18 серпня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку поширення коронавірусу у світі зареєстрували 22 079 923 випадки зараження SARS-CoV-2. Ще один мільйон інфікованих коронавірусом виявили за останні 4 дні. Водночас 14 814 000 пацієнтів одужали. Втім, 778 102 хворих померли від ускладнень.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 613 183;

Бразилія – 3 363 235;

Індія – 2 706 450;

Росія – 932 493;

Південна Африка – 589 886.

Дослідження та останні дані про COVID-19

Коронавірус мутував та став більш заразним: що відомо про новий штам

Новий штам коронавірусу COVID-19 отримав назву D614G. Спалахи фіксують у всіх частинах світу. Саме цей штам вірусу став домінантним у Європі та США, а нещодавно його почали фіксувати у Китаї та Південно-Східній Азії.

У Малайзії знайшли кластер з 45 випадків інфікування новим коронавірусом. Спалах розпочався з людини, яка повернулася з Індії й порушила умови самоізоляції. За те, що інфікований порушив карантин, його засудили до 5 місяців тюремного ув'язнення і штрафу.

Чому коронавірус мутує? Коронавірус – це РНК-вірус. Тобто, це сукупність генетичного матеріалу всередині білкової оболонки. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.

У якому порядку з'являються симптоми COVID-19

Хоч симптоми коронавірусу та грипу однакові, все ж є одна відмінність – порядок їх появи. На думку дослідників. таким чином можна ефективніше ідентифікувати хворих. Згідно з симптоматикою, шлях коронавірусу ідентичний грипу. Але дослідники помітили, що порядок появи симптомів обох захворювань різний.

До прикладу, під час перебігу грипу лихоманка з'являється після того, як з'явилися больові відчуття у м'язах, горлі та головний біль. А ось під час коронавірусу лихоманка є першим симптомом. Фахівці підкреслили, що не всі симптоми обов'язково повинні з'являтися послідовно. Вони цілком можуть з'являтися і разом.

Порівняльна таблиця симптомів Порядок симптомів COVID та грипу



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу