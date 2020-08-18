Пандемія коронавірусу змінила звичний стан речей, тож багатьох батьків хвилює питання, чи потрібно їхнім дітям проходити медичну комісію перед школою. Чи потрібно проходити медогляд для школи й чи потрібно робити щеплення – читайте у матеріалі.

Здоров'я дитини потрібно перевіряти щонайменше раз на рік. 2020 рік – не виняток, і обов'язок проходження профілактичного медичного огляду дитини перед школою ніхто не скасовував. Втім, дещо таки змінилося, повідомляє 24 канал.

До теми МОЗ визначило порядок проведення профілактичних щеплень в умовах пандемії COVID-19

В умовах пандемії коронавірусу МОЗ рекомендує мінімізувати походи до медичних установ. Тож багатьом батькам цікаво, як можна пройти низку лікарів, дотримуючись рекомендацій МОЗ та не натрапити на натовп інших батьків з дітьми. У Міністерстві охорони здоров'я подбали про це питання.

Нюанси проходження медогляду у 2020 році

Згідно з наказом МОН та МОЗ, кожного року школярі повинні проходити медогляд. Це стосується не лише учнів, а й тих дітей, які лише йдуть у перший клас.

Через пандемію коронавірусу порядок проходження медогляду змінили. Якщо раніше школярі повинні були отримати довідку форми 086/о, пройшовши огляд у вузьких спеціалістів, то тепер достатньо лише записатися на консультацію до сімейного лікаря.

Отже, у кожної дитини має бути підписана декларація із сімейним лікарем або педіатром, який повинен оглядати її щонайменше раз на рік і скеровувати на медогляд.

Перед навчальним роком у 2020 році сімейний лікар має змогу самостійно вирішувати, чи направляти дитину до вузьких спеціалістів – окуліста, кардіолога, стоматолога, ендокринолога тощо. Тобто лікар спочатку огляне дитину, а вже за потреби скерує або не скерує її на консультацію до іншого лікаря або на додаткові обстеження. Це значно знижує ризик виникнення скупчення людей у поліклініках. Довідка 086/о видаватись буде, але у дещо зміненому вигляді.

Умови проходження медогляду:

Медичний огляд дитини проводять в присутності батьків або інших законних представників у медичному закладі.

Медогляд проводить за записом до сімейного лікаря, з яким підписана декларація про надання первинної медичної допомоги. У разі тимчасової відсутності сімейного лікаря – з будь-яким лікарем медичного закладу.

Після проходження щорічного профілактичного огляду учень отримує довідку форми 086/о.

Учням, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення згідно з українським календарем щеплень, можуть відмовити у видачі довідки форми 086/о.

Необхідні щеплення дитина може отримати в медичному закладі за місцем спостереження.



Сімейний лікар визначатиме, чи необхідний дитині огляд інших спеціалістів / Фото: First Guide

Як пройти медогляд, якщо регіон потрапив у червону або помаранчеву зону карантину

Якщо регіон, у якому ви проживаєте, занесли до помаранчевої або червоної зони, то терміни перевірки здоров'я можна посунути. За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, медичний огляд можна буде проти через місяць-півтора, коли ситуація в регіоні стабілізується. Це безпосередньо вирішують батьки дитини з сімейним лікарем.

Ба більше, медичний огляд необов'язково робити безпосередньо перед школою. Його варто робити щороку і можна це зробити у будь-який календарний період. До прикладу, дитину можна приводити до лікаря до або після дня народження. Це знижує ймовірність застати чергу та натрапити на натовп людей.

Чи потрібно учням перед школою перевіритись на COVID-19

Наразі такої рекомендації немає. Втім, цілком ймовірно що МОЗ перегляне це рішення. За словами Ляшка, рекомендації для школярів, які нині затверджені, ще будуть переглядатися і змінюватися. Зокрема, наступного тижня в Україні відбудеться глобальна конференція Всесвітньої організації охорони здоров’я і UNICEF, де розглядатимуть питання, чи варто тестувати на коронавірус учнів та вчителів.

До теми Чи варто водити дитину до лікаря в період пандемії COVID-19

Чи потрібна до школи карта щеплень

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що цього року карта щеплень дитини до школи не є обов'язковою. За його словами, якщо дитину вакцинували відповідно до календаря щеплень, то карта для школи необов'язкова. Разом з тим, в освітньому закладі батьків можуть попросити надати довідку про календар щеплень.

Карта щеплень – це офіційний медичний документ форми № 063/о, який містить перелік проведених щеплень. Карту заповнюють на кожного новонародженого і на кожну дитину, яка вперше надходить під нагляд медзакладу.



Як виглядає карта щеплень дитини

Які щеплення повинна мати дитина

Вакцинації, затверджені в українському календарі щеплень, безкоштовні для дітей віком до 18 років. У календарі затверджено, у який період життя та від чого необхідно вакцинувати дитину. У випадку пропуску щеплення, його можна надолужити.

Від туберкульозу;

Проти гепатиту B;

Проти кору, паротиту та краснухи;

Від дифтерії та правця;

Проти кашлюку;

Проти поліомієліту;

Від гемофільної інфекції.

Якщо графік щеплень порушено, зверніться до сімейного лікаря дитини. Він допоможе скласти новий графік та закінчити всі пропущені щеплення в найближчий термін. Для того, аби мінімізувати ризик контакту дитину зі збудником інфекції, пропущені вакцинації можуть назначити на один день. Це нормальна практика, якої не варто боятися. У такому випадку ви мінімізуєте кількість походів до лікарні і зменшуєте психологічне навантаження на дитину.

Зауважте, що відтермінування вакцинації лише створює додаткову небезпеку. Пандемія не повинна стояти на заваді захисту ваших дітей. Зниження рівня вакцинації серед дітей підвищує ризики спалахів інших захворювань, небезпечніших за COVID-19.



Календар профілактичних щеплень / Інфографіка 24 каналу