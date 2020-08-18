Пандемия коронавируса изменила привычное состояние вещей, поэтому многих родителей волнует вопрос, нужно ли их детям проходить медицинскую комиссию перед школой. Нужно ли проходить медосмотр для школы и нужно ли делать прививки – читайте в материале.

Здоровье ребенка нужно проверять не реже одного раза в год. 2020 год – не исключение, и обязанность прохождения профилактического медицинского осмотра ребенка перед школой никто не отменял. Впрочем, кое-что таки изменилось, сообщает 24 канал.

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В условиях пандемии коронавируса Минздрав рекомендует минимизировать походы в медицинские учреждения. Поэтому многим родителям интересно, как можно пройти ряд врачей, следуя рекомендациям Минздрава и не попасть в толпу других родителей с детьми. В Министерстве здравоохранения позаботились об этом вопросе.

Нюансы прохождения медосмотра в 2020 году

Согласно приказу МОН и Минздрава, каждый год школьники должны проходить медосмотр. Это касается не только учеников, но и тех детей, которые только идут в первый класс.

Из-за пандемии коронавируса порядок прохождения медосмотра изменили. Если раньше школьники должны были получить справку формы 086/о, пройдя осмотр у узких специалистов, то теперь достаточно лишь записаться на консультацию к семейному врачу.

Итак, у каждого ребенка должна быть подписана декларация с семейным врачом или педиатром, который должен осматривать его минимум раз в год и направлять на медосмотр.

Перед учебным годом в 2020 году у семейного врача есть возможность самостоятельно решать, направлять ли ребенка к узким специалистам – окулисту, кардиологу, стоматологу, эндокринологу и тому подобное. То есть врач сначала осмотрит ребенка, а уже при необходимости направит либо не направит его на консультацию к другому врачу или на дополнительные обследования. Это значительно снижает риск возникновения скопления людей в поликлиниках. Справка 086/о выдаваться будет, но в несколько измененном виде.

Условия прохождения медосмотра:

Медицинский осмотр ребенка проводят в присутствии родителей или других законных представителей в медицинском учреждении.

Медосмотр проводят по записи к семейному врачу, с которым подписана декларация о предоставлении первичной медицинской помощи. В случае временного отсутствия семейного врача – с любым врачом медицинского учреждения.

После прохождения ежегодного профилактического осмотра ученик получает справку формы 086/о.

Ученикам, у которых отсутствуют обязательные профилактические прививки согласно украинскому календарю прививок, могут отказать в выдаче справки формы 086/о.

Необходимые прививки ребенок может получить в медицинском учреждении по месту наблюдения.



Семейный врач будет определять, необходим ли ребенку осмотр других специалистов / Фото: First Guide

Как пройти медосмотр, если регион попал в красную или оранжевую зону карантина

Если регион, в котором вы проживаете, занесли в оранжевую или красную зоны, то сроки проверки здоровья можно подвинуть. По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, медицинский осмотр можно будет против через месяц-полтора, когда ситуация в регионе стабилизируется. Это непосредственно решают родители ребенка с семейным врачом.

Более того, медицинский осмотр необязательно делать непосредственно перед школой. Его следует делать ежегодно и можно это сделать в любой календарный период. К примеру, ребенка можно приводить к врачу до или после дня рождения. Это снижает вероятность застать очередь и встретить толпу людей.

Нужно ли ученикам перед школой провериться на COVID-19

Сейчас такой рекомендации нет. Впрочем, вполне вероятно что Минздрав пересмотрит это решение. По словам Ляшко, рекомендации для школьников, которые сейчас утверждены, еще будут пересматриваться и меняться. В частности, на следующей неделе в Украине состоится глобальная конференция Всемирной организации здравоохранения и UNICEF, где будет рассматриваться вопрос, стоит ли тестировать на коронавирус учеников и учителей.

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Нужна ли в школу карта прививок

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что в этом году карта прививок ребенка в школу не является обязательной. По его словам, если ребенка вакцинировали согласно календарю прививок, то карта для школы необязательна. Вместе с тем, в образовательном учреждении родителей могут попросить предоставить справку о календаре прививок.

Карта прививок – это официальный медицинский документ формы № 063/о, содержащий перечень проведенных прививок. Карту заполняют на каждого новорожденного и на каждого ребенка, который впервые поступает под наблюдение медучреждения.



Как выглядит карта прививок ребенка

Какие прививки должны быть у ребенка

Вакцинации, утвержденные в украинском календаре прививок, бесплатные для детей до 18 лет. В календаре утверждено, в какой период жизни и от чего необходимо вакцинировать ребенка. В случае пропуска прививки, ее можно наверстать.

От туберкулеза;

Против гепатита B;

Против кори, паротита и краснухи;

От дифтерии и столбняка;

Против коклюша;

Против полиомиелита;

От гемофильной инфекции.

Если график прививок нарушен, обратитесь к семейному врачу ребенка. Он поможет составить новый график и закончить все пропущенные прививки в ближайшие сроки. Для того, чтобы минимизировать риск контакта ребенка с возбудителем инфекции, пропущенные вакцинации могут назначить на один день. Это нормальная практика, которой не стоит бояться. В таком случае вы минимизируете количество походов в больницу и уменьшаете психологическую нагрузку на ребенка.

Заметьте, что отсрочка вакцинации только создает дополнительную опасность. Пандемия не должна быть помехой защиты ваших детей. Снижение уровня вакцинации среди детей повышает риски вспышек других заболеваний, более опасных чем COVID-19.



Календарь профилактических прививок / Инфографика 24 канала