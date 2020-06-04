Стоит ли водить ребенка к врачу в период пандемии COVID-19
Многие родители сомневаются, водить ли детей в больницу в период пандемии коронавируса. Беспокоиться о безопасности ребенка – это вполне нормально, но не стоит сомневаться относительно врачебных осмотров и вакцинации своих детей, если такая необходимость существует.
Врачи и эксперты обеспокоены, что страх родителей перед коронавирусом мешает защите их детей от других болезней в долгосрочной перспективе, рассказала врач-педиатр Ирина Иванюк.
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Понятно, что многие семьи выбирают оставаться дома, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Впрочем, есть ситуации, когда визит к врачу необходим.
По словам врача Ирины Иванюк, педиатры особенно тщательно относятся к планированию обследований и посещений больного ребенка в разное время дня. Многие клиники разбивают штат персонала, поэтому некоторые медработники занимаются только обследованиями, а другие консультируют больных пациентов.
Для дополнительного снижения риска распространения инфекции, врачи ограничивают количество родителей, которые могут посещать кабинет осмотра и требуют от каждого посетителя носить маску. Кроме тщательного планирования часов и мест посещения, в учреждении придерживаются строгой санитарии.
Что следует знать:
- Не пропустите вакцинацию. ВОЗ, МОЗ Украины и Американская академия педиатрии подчеркивают, что следует соблюдать график профилактических прививок даже в период пандемии.
- Знайте, какие шаги безопасности осуществляют ваши медицинские работники. Медработники внесли немало изменений в практику, чтобы попытаться ограничить распространение COVID-19.
- Некоторые встречи можно осуществить с помощью телемедицины. Если ваш ребенок не болеет и консультация с врачом не должна включать прививки, спросите врача о возможности "виртуального визита". Не все обследования можно сделать в рамках онлайн-консультаций, но некоторые вопросы можно решить таким образом.
- Продумывайте все на несколько шагов вперед. Ведь пока человечество борется с COVID-19, другие и не менее важные заболевания могут вернуться снова. К примеру, из-за отказа от прививок в Черновицкой области в области уже вспыхнул коклюш.