На Буковині від коронавірусу помер замовник весілля
На Буковині замовник весілля заразився коронавірусом та помер. Тому керівництво Чернівецької ОДА закликало людей дотримуватись карантину.
Головна санітарна лікарка регіону Наталія Гопко під час наради з духовенством закликала священників стримувати вірян від велелюдних зібрань. Про це інформують на сторінці Чернівецької ОДА у фейсбуці.
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Голова адміністрації Сергій Осачук попросив духовенства попереджати буковинців про небезпеку.
Віряни дослуховуються до вас. Слово, яке промовляєте ви, важить більше, ніж прочитане у засобах масової інформації чи почуте деінде. Прошу вашого сприяння, будьте просвітниками для тих, хто через недостатню проінформованість можуть припуститися помилки,
– зазначив Осачук.
Яка статистика коронавірусу в Україні
- 17 серпня нову коронавірусну інфекцію діагностували у 1616 українців.
- Від початку пандемії в країні захворіли 94 434 людей. Однак близько половини, 48 925 хворих, вже одужали.
- Від ускладнення COVID-19 померли 2116 пацієнтів.
- За останню добу найбільший приріст хворих зафіксували у Харківській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.