На Буковині замовник весілля заразився коронавірусом та помер. Тому керівництво Чернівецької ОДА закликало людей дотримуватись карантину.

Головна санітарна лікарка регіону Наталія Гопко під час наради з духовенством закликала священників стримувати вірян від велелюдних зібрань. Про це інформують на сторінці Чернівецької ОДА у фейсбуці.

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Голова адміністрації Сергій Осачук попросив духовенства попереджати буковинців про небезпеку.

Віряни дослуховуються до вас. Слово, яке промовляєте ви, важить більше, ніж прочитане у засобах масової інформації чи почуте деінде. Прошу вашого сприяння, будьте просвітниками для тих, хто через недостатню проінформованість можуть припуститися помилки,

– зазначив Осачук.

Яка статистика коронавірусу в Україні