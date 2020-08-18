На Буковине заказчик свадьбы заразился коронавирусом и умер. Поэтому руководство Черновицкой ОГА призвало людей соблюдать карантин.

Главный санитарный врач региона Наталья Гопко во время совещания с духовенством призвала священников сдерживать верующих от многолюдных собраний. Об этом информируют на странице Черновицкой ОГА в фейсбуке.

Интересно: Больной COVID-19 мужчина устроил погром в Херсонской больнице: причина

Глава администрации Сергей Осачук попросил духовенство предупреждать буковинцев об опасности.

Верующие прислушиваются к вам. Слово, которое произносите вы, весит больше, чем прочитанное в средствах массовой информации или услышанное где-то. Прошу вашего содействия, будьте просветителями для тех, кто из-за недостаточной информированности может допустить ошибку,

– отметил Осадчук.

Какая статистика коронавируса в Украине