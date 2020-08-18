На Буковине от коронавируса умер заказчик свадьбы
На Буковине заказчик свадьбы заразился коронавирусом и умер. Поэтому руководство Черновицкой ОГА призвало людей соблюдать карантин.
Главный санитарный врач региона Наталья Гопко во время совещания с духовенством призвала священников сдерживать верующих от многолюдных собраний. Об этом информируют на странице Черновицкой ОГА в фейсбуке.
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Глава администрации Сергей Осачук попросил духовенство предупреждать буковинцев об опасности.
Верующие прислушиваются к вам. Слово, которое произносите вы, весит больше, чем прочитанное в средствах массовой информации или услышанное где-то. Прошу вашего содействия, будьте просветителями для тех, кто из-за недостаточной информированности может допустить ошибку,
– отметил Осадчук.
Какая статистика коронавируса в Украине
- 17 августа новую коронавирусную инфекцию диагностировали у 1 616 украинцев.
- С начала пандемии в стране заболели 94 434 человека. Однако около половины, 48 925 больных, уже выздоровели.
- От осложнения COVID-19 умерли 2 116 пациентов.
- За последние сутки наибольший прирост больных зафиксировали в Харьковской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской и Ровненской областях.