Количество больных COVID-19 в Украине превысило 94 тысячи
За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 1 616 граждан Украины. Между тем с начала года в стране обнаружили 94 434 случая инфицирования SARS-CoV-2.
О распространении коронавирусной инфекции в стране сообщает система мониторинга инфекции аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.
Стоит знать Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
По состоянию на 18 августа в Украине обнаружили 94 434 больных коронавирусом. Между тем 48 925 инфицированных уже выздоровели, но 2 116 пациентов умерли во время течения инфекции. А 43 395 человек до сих пор продолжают свое лечение.
За минувшие сутки в стране зафиксировали 1 616 случаев заражения COVID-19. Больше всего новых больных зарегистрировали в Харьковской (+204), Черновицкой (+172), Львовской (+181), Ивано-Франковской (+169) и Ровненской (+112) областях.
К сожалению, за вчерашний день в стране умерли еще 27 пациентов COVID-19. Но есть и хорошие новости, так как за сутки выписали 761 человека.
Коронавирус в областях Украины 18 августа
- Винницкая область – 3 272 (+38);
- Волынская область – 4 792 (+85);
- Днепропетровская область – 1 772 (+22);
- Донецкая область – 1 100 (+6);
- Житомирская область – 2 794 (+18);
- Закарпатская область – 6 435 (+106);
- Запорожская область – 1 154 (+36);
- Ивано-Франковская область – 6 959 (+169);
- Кировоградская область – 746 (+3);
- г. Киев – 10 730 (+88);
- Киевская область – 4 620 (+66);
- Львовская область – 12 260 (+181);
- Луганская область – 185 (+1);
- Николаевская область – 832 (+13);
- Одесская область – 5 158 (+96);
- Полтавская область – 565 (+8);
- Ровненская область – 7 828 (+112);
- Сумская область – 966 (+75);
- Тернопольская область – 3 902 (+85);
- Харьковская область – 6 360 (+204);
- Херсонская область – 304 (+3);
- Хмельницкая область – 1 628 (+10);
- Черновицкая область – 7 954 (+172);
- Черкасская область – 1 167 (+2);
- Черниговская область – 1 250 (+17).