За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 1 616 граждан Украины. Между тем с начала года в стране обнаружили 94 434 случая инфицирования SARS-CoV-2.

О распространении коронавирусной инфекции в стране сообщает система мониторинга инфекции аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.

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По состоянию на 18 августа в Украине обнаружили 94 434 больных коронавирусом. Между тем 48 925 инфицированных уже выздоровели, но 2 116 пациентов умерли во время течения инфекции. А 43 395 человек до сих пор продолжают свое лечение.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 1 616 случаев заражения COVID-19. Больше всего новых больных зарегистрировали в Харьковской (+204), Черновицкой (+172), Львовской (+181), Ивано-Франковской (+169) и Ровненской (+112) областях.

К сожалению, за вчерашний день в стране умерли еще 27 пациентов COVID-19. Но есть и хорошие новости, так как за сутки выписали 761 человека.

Коронавирус в областях Украины 18 августа

Винницкая область – 3 272 (+38);

Волынская область – 4 792 (+85);

Днепропетровская область – 1 772 (+22);

Донецкая область – 1 100 (+6);

Житомирская область – 2 794 (+18);

Закарпатская область – 6 435 (+106);

Запорожская область – 1 154 (+36);

Ивано-Франковская область – 6 959 (+169);

Кировоградская область – 746 (+3);

г. Киев – 10 730 (+88);

Киевская область – 4 620 (+66);

Львовская область – 12 260 (+181);

Луганская область – 185 (+1);

Николаевская область – 832 (+13);

Одесская область – 5 158 (+96);

Полтавская область – 565 (+8);

Ровненская область – 7 828 (+112);

Сумская область – 966 (+75);

Тернопольская область – 3 902 (+85);

Харьковская область – 6 360 (+204);

Херсонская область – 304 (+3);

Хмельницкая область – 1 628 (+10);

Черновицкая область – 7 954 (+172);

Черкасская область – 1 167 (+2);

Черниговская область – 1 250 (+17).

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные из оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.



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