Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевищила 94 тисячі
За минулу добу коронавірус діагностували у 1 616 громадян України. Натомість від початку року в країні виявили 94 434 випадки інфікування SARS-CoV-2.
Про поширення коронавірусної інфекції в країні повідомляє система моніторингу інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал.
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Станом на 18 серпня в Україні виявили 94 434 хворих на коронавірус. Натомість 48 925 інфікованих вже одужали, але 2 116 пацієнтів померли під час перебігу інфекції. Натомість 43 395 людей досі продовжують своє лікування.
За минулу добу в країні зафіксували 1 616 випадків зараження COVID-19. Найбільше нових хворих зареєстрували у Харківській (+204), Чернівецькій (+172), Львівській (+181), Івано-франківській (+169) та Рівненській (+112) областях.
На жаль, від учора в країні померли ще 27 пацієнтів COVID-19. Але є й хороші новини, адже за добу виписали 761 людину.
Коронавірус в областях України 18 серпня
- Вінницька область – 3272 (+38);
- Волинська область – 4792 (+85);
- Дніпропетровська область – 1772 (+22);
- Донецька область – 1100 (+6);
- Житомирська область – 2794 (+18);
- Закарпатська область – 6435 (+106);
- Запорізька область – 1154 (+36);
- Івано-Франківська область – 6959 (+169);
- Кіровоградська область – 746 (+3);
- м. Київ – 10730 (+88);
- Київська область – 4620 (+66);
- Львівська область – 12260 (+181);
- Луганська область – 185 (+1);
- Миколаївська область – 832 (+13);
- Одеська область – 5158 (+96);
- Полтавська область – 565 (+8);
- Рівненська область – 7828 (+112);
- Сумська область – 966 (+75);
- Тернопільська область – 3902 (+85);
- Харківська область – 6360 (+204);
- Херсонська область – 304 (+3);
- Хмельницька область – 1628 (+10);
- Чернівецька область – 7954 (+172);
- Черкаська область – 1167 (+2);
- Чернігівська область – 1250 (+17).