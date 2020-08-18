За минулу добу коронавірус діагностували у 1 616 громадян України. Натомість від початку року в країні виявили 94 434 випадки інфікування SARS-CoV-2.

Про поширення коронавірусної інфекції в країні повідомляє система моніторингу інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал.

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Станом на 18 серпня в Україні виявили 94 434 хворих на коронавірус. Натомість 48 925 інфікованих вже одужали, але 2 116 пацієнтів померли під час перебігу інфекції. Натомість 43 395 людей досі продовжують своє лікування.

За минулу добу в країні зафіксували 1 616 випадків зараження COVID-19. Найбільше нових хворих зареєстрували у Харківській (+204), Чернівецькій (+172), Львівській (+181), Івано-франківській (+169) та Рівненській (+112) областях.

На жаль, від учора в країні померли ще 27 пацієнтів COVID-19. Але є й хороші новини, адже за добу виписали 761 людину.

Коронавірус в областях України 18 серпня

Вінницька область – 3272 (+38);

Волинська область – 4792 (+85);

Дніпропетровська область – 1772 (+22);

Донецька область – 1100 (+6);

Житомирська область – 2794 (+18);

Закарпатська область – 6435 (+106);

Запорізька область – 1154 (+36);

Івано-Франківська область – 6959 (+169);

Кіровоградська область – 746 (+3);

м. Київ – 10730 (+88);

Київська область – 4620 (+66);

Львівська область – 12260 (+181);

Луганська область – 185 (+1);

Миколаївська область – 832 (+13);

Одеська область – 5158 (+96);

Полтавська область – 565 (+8);

Рівненська область – 7828 (+112);

Сумська область – 966 (+75);

Тернопільська область – 3902 (+85);

Харківська область – 6360 (+204);

Херсонська область – 304 (+3);

Хмельницька область – 1628 (+10);

Чернівецька область – 7954 (+172);

Черкаська область – 1167 (+2);

Чернігівська область – 1250 (+17).

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з окупованих АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



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