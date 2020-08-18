Новости о коронавирусе 18 августа: требования Минздрава к школам, новый штамм вируса в мире
В Украине количество инфицированных превысило 94 тысячи – суточный прирост все еще высокий. Минздрав объяснил, как будут работать школы в красной зоне. В мире количество больных более 22 миллионов человек. Ученые установили штамм вируса, который преобладает в США и объяснили его опасность. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 августа.
Новости о коронавирусе в Украине 18 августа
По состоянию на 18 августа в Украине обнаружили 94 434 больных COVID-19. Из них 48 925 инфицированных уже выздоровели, но 2 116 пациентов умерли вследствие осложнений или сопутствующих заболеваний. Сейчас в Украине 43 395 активных больных, то есть тех, которые продолжают свое лечение.
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За минувшие сутки в стране зафиксировали 1 616 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Больше всего новых больных зарегистрировали в Харьковской (+204), Черновицкой (+172), Львовской (+181), Ивано-Франковской (+169) и Ровненской (+112) областях.
К сожалению, со вчера в стране умерли еще 27 пациентов с COVID-19. Но есть и хорошие новости, ведь за сутки выписали 761 человека.
Распространение коронавируса в областях:
- Винницкая область – 3272 (+38);
- Волынская область – 4792 (+85)
- Днепропетровская область – 1772 (+22)
- Донецкая область – 1100 (+6);
- Житомирская область – 2794 (+18)
- Закарпатская область – 6435 (+106)
- Запорожская область – 1154 (+36)
- Ивано-Франковская область – 6959 (+169)
- Кировоградская область – 746 (+3)
- г. Киев – 10730 (+88)
- Киевская область – 4620 (+66)
- Львовская область – 12260 (+181)
- Луганская область – 185 (+1)
- Николаевская область – 832 (+13)
- Одесская область – 5158 (+96)
- Полтавская область – 565 (+8);
- Ровненская область – 7828 (+112)
- Сумская область – 966 (+75)
- Тернопольская область – 3902 (+85)
- Харьковская область – 6360 (+204)
- Херсонская область – 304 (+3)
- Хмельницкая область – 1628 (+10);
- Черновицкая область – 7954 (+172)
- Черкасская область – 1167 (+2)
- Черниговская область – 1250 (+17).
Смертность от коронавируса в Украине
Летальность по стране составляет 2,2%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,5%), Черкасской (3,2%) и Закарпатской (3,7%) областях.
Сколько людей умерло в результате COVID-19: список по областям:
- Львовская область – 337 (+3)
- Черновицкая область – 240 (+3)
- Закарпатская область – 239 (+1)
- Ивано-Франковская область 174 (+3)
- Киев – 155 (+1)
- Харьковская область – 162 (+1)
- Ровненская область – 110;
- Волынская область – 106 (+2)
- Одесская область – 81 (+1);
- Киевская область – 80 (+1);
- Винницкая область – 70 (+3)
- Житомирская область – 52 (+1);
- Тернопольская область – 47;
- Кировоградская область – 41 (+2)
- Черкасская область – 37;
- Днепропетровская область – 40 (+1);
- Хмельницкая область – 31;
- Запорожская область – 23;
- Черниговская область – 21 (+2)
- Николаевская область – 18;
- Полтавская область – 15;
- Донецкая область – 13;
- Сумская область – 15 (+2)
- Херсонская область – 6;
- Луганская область – 1.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки в рядах ВСУ диагностировали 35 новых случаев COVID-19. Всего в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 449 человек. В то же время выздоровели от коронавирусной болезни 785 военных. К сожалению, зафиксировали шесть летальных исходов. На изоляции находятся 702 военных.
- COVID-19 среди украинских медиков: со вчера COVID-19 подтвердили у 65 медработников. С начала пандемии в Украине заразились коронавирусной инфекцией 9 818 медицинских работников, в то же время выздоровели из них – 7 261. Актуальной информации о том, сколько медиков на сегодня умерли от коронавируса, пока нет. Впрочем известно, что их не менее 60.
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Главные новости о COVID-19 в Украине
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 18 августа в общей сложности 13 регионов и Киев не соответствуют показателям для ослабления карантина.
Не готовы к ослаблениям:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровненская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область.
К слову, в Украине регионы с 1 августа поделили на зоны: красную; желтую; оранжевую; зеленую.
Адаптивный карантин с 1 августа / Инфографика 24 канала
В Минздраве объяснили, как обучать школьников в красной зоне
Главный санврач Украины Виктор Ляшко отметил, что школы в "красной" зоне будут работать по отдельным правилам, в частности обучение там будет проводиться дистанционно.
Ляшко напомнил, что учителя должны заходить в учреждения образования и преподавать предмет в маске. Однако, вероятно, впоследствии в Минздраве изменят эти нормы, и учителям разрешат проводить урок без масок, но только в "зеленых" зонах, в "оранжевой" зоне – все останется, как было.
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Новости о коронавирусе в мире 18 августа
Согласно данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса в мире зарегистрировали 22 079 923 случая заражения SARS-CoV-2. Еще один миллион инфицированных коронавирусом обнаружили за последние 4 дня. В то же время 14 814 000 пациентов выздоровели. Впрочем, 778 102 больных умерли от осложнений.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 5 613 183;
- Бразилия – 3 363 235;
- Индия – 2 706 450;
- Россия – 932 493;
- Южная Африка – 589 886.
Исследования и последние данные о COVID-19
Коронавирус мутировал и стал более заразным: что известно о новом штамме
Новый штамм коронавируса COVID-19 получил название D614G. Вспышки фиксируют во всех частях мира. Именно этот штамм вируса стал доминантным в Европе и США, а недавно его начали фиксировать в Китае и Юго-Восточной Азии.
В Малайзии нашли кластер из 45 случаев инфицирования новым коронавирусом. Вспышка началась с человека, который вернулся из Индии и нарушил условия самоизоляции. За то, что инфицированный нарушил карантин, его приговорили к 5 месяцам тюремного заключения и штрафу.
Почему коронавирус мутирует?Коронавирус – это РНК-содержащий вирус. То есть, это совокупность генетического материала внутри белковой оболочки. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки.
В каком порядке появляются симптомы COVID-19
Хотя симптомы коронавируса и гриппа одинаковы, все же есть одно отличие – порядок их появления. По мнению исследователей, таким образом можно эффективно идентифицировать больных. Согласно симптоматике, путь коронавируса идентичен гриппу. Но исследователи заметили, что порядок появления симптомов обоих заболеваний разный.
К примеру, во время течения гриппа лихорадка появляется после того, как появились болевые ощущения в мышцах, горле и головная боль. А вот во время коронавируса лихорадка является первым симптомом. Специалисты подчеркнули, что не все симптомы обязательно должны появляться последовательно. Они вполне могут появляться и вместе.
Сравнительная таблица симптомов Порядок симптомов COVID-19 и гриппа