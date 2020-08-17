Новости о коронавирусе 17 августа: возросло число госпитализированных, карантин в Турции
В Украине зарегистрировали 92 820 больных коронавирусом. Киев и еще 10 областей не готовы ослабить карантин. В Украине возросло количество госпитализированных пациентов с COVID-19. В Турции и Италии усилили карантин. В Южной Корее зафиксировали массовую вспышку COVID-19 из-за деятельности церкви. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 августа.
Новости о коронавирусе в Украине 17 августа
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 1 464 случая заражения COVID-19 и 21 летальный случай. Однако, по словам Степанова, за сутки умерли 19 пациентов. Следовательно, другие 2 смерти случились раньше. Зато в течение дня выписали 342 человека.
Днем ранее Новости о коронавирусе 16 августа: антирекорд в мире, Львовщина не готова ослабить карантин
Со вчерашнего дня в Украине провели 14 062 тестирования на коронавирус. Из них 10 700 исследований методом ПЦР, а еще 3 362 – методом ИФА.
Больше всего новых больных зарегистрированы в Черновицкой области (+165), Ивано-Франковской области (+164), Львовской области (+128) и в городе Киеве (+104).
Распространение коронавируса в областях
- Львовская область – 12 079 (+128);
- Киев – 10 642 (+104);
- Ровненская область – 7 716 (+178);
- Черновицкая область – 7 782 (+165);
- Закарпатская область – 6 329 (+83);
- Ивано-Франковская область – 6 790 (+164);
- Волынская область – 4 707 (+63);
- Киевская область – 4 554 (+24);
- Харьковская область – 6 156 (+91);
- Одесская область – 5 062 (+0);
- Тернопольская область – 3 817 (+85);
- Винницкая область – 3 234 (+21);
- Житомирская область – 2 479 (+49);
- Днепропетровская область – 1 750 (+25);
- Хмельницкая область – 1 618 (+37);
- Черкасская область – 1 165 (+17);
- Донецкая область – 1 094 (+6);
- Черниговская область – 1 233 (+27);
- Запорожская область – 1 118 (+33);
- Кировоградская область – 743 (+1);
- Николаевская область – 819 (+11);
- Сумская область – 891 (+37);
- Полтавская область – 557 (+9);
- Херсонская область – 301 (+2);
- Луганская область – 184 (+6).
Сколько человек умерли в результате COVID-19
- Львовская область – 334 (+6);
- Черновицкая область – 237;
- Закарпатская область – 238 (+1);
- Ивано-Франковская область – 171 (+4);
- Киев – 154 (+1);
- Харьковская область – 161 (+2);
- Ровненская область – 110 (+2);
- Волынская область – 104 (+3);
- Одесская область – 80;
- Киевская область – 79;
- Винницкая область – 67 (+1);
- Житомирская область – 51;
- Тернопольская область – 47;
- Кировоградская область – 39;
- Черкасская область – 37;
- Днепропетровская область – 39;
- Хмельницкая область – 31;
- Запорожская область – 23;
- Черниговская область – 19;
- Николаевская область – 18;
- Полтавская область – 15;
- Донецкая область – 13;
- Сумская область – 13 (+3);
- Херсонская область – 6 (+1);
- Луганская область – 1.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки среди военных ВСУ обнаружили 3 новых больных COVID-19. Сейчас в рядах Вооруженных сил Украины от коронавируса лечатся 427 человек. В целом за время эпидемии выздоровели 762 инфицированных. Впрочем, к сожалению, 6 больных умерли. Сейчас на изоляции и самоизоляции находятся 737 военных.
- COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 69 медиков. Вследствие этого общее количество заболевших медработников выросло до 9 753. Между тем уже поправились около 8 тысяч. Минздрав давно не сообщал, сколько медиков умерло во время течения коронавируса. Впрочем известно, что их по меньшей мере 60.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
Согласно требованиям Минздрава, по состоянию на 17 августа 11 регионов Украины не соответствуют показателям для ослабления карантина:
- город Киев;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровненская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область.
В Украине критически возросло количество госпитализированных с коронавирусом
По словам главы Минздрава Максима Степанова, недельное количество госпитализированных пациентов с COVID-19 за три месяца выросло втрое. Если на середину мая количество госпитализированных с COVID-19 составляло 742 человека в неделю, то за прошедшую неделю количество госпитализированных составляет почти 2000. Министр отметил, что в госпитализации нуждаются те люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение болезни, и им часто необходима реанимация.
Киев попал в желтую зону карантина
Заполненность коек в медучреждениях Киева, принимающих больных с COVID-19, выросла до 52,2%. Столица готовит к приему новых больных больницы второй волны. 17 августа Киев оказался в желтой зоне карантина, в городе ужесточили карантинные ограничения и запреты для жителей.
Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / инфографика Минздрава
Новости о коронавирусе в мире 17 августа
Согласно данным СНБО, с начала 2020 года в мире зарегистрировали свыше 21,7 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. В то же время более 13,6 миллиона пациентов выздоровели, но более 775 тысяч больных умерли от осложнений COVID-19 или сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 5 404 115;
- Бразилия – 3 340 197;
- Индия – 2 647 663;
- Россия – 925 558;
- Южная Африка – 587 345.
В Южной Корее зафиксировали массовую вспышку COVID-19 из-за деятельности церкви
В Южной Корее массовую вспышку коронавируса связывают с деятельностью протестантской церкви Саранг. У 312 верующих подтвердили наличие заболевания. Теперь в стране разыскивают еще сотни последователей, чтобы поместить их на изоляцию и сделать тест – только 3,4 тысячи из 4 находятся на карантине. Из-за этого случая в стране ужесточили карантинные ограничения.
Детали В Южной Корее зафиксировали массовую вспышку COVID-19 из-за деятельности церкви
Турция усиливает карантин из-за увеличения количества случаев COVID-19
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в провинциях Сиирт, Газиантеп, Шанлыурфа, Элазиг, Ван, Кайсери, Ялова, Бартин ужесточают карантинные ограничения:
- Во всех этих провинциях людям от 65 лет ограничили время пользования общественным транспортом и посещения торговых центров и рынков. Еще им запретили ходить на пикники и посещать религиозные и массовые мероприятия, в частности: помолвка, свадьба и тому подобное.
- В отдельных провинциях запретили размещать витрины или отдельные товары из торговых точек на тротуарах, поскольку это может мешать соблюдению социальной дистанции.
- В зонах отдыха социльную дистанцию увеличили до 4 метров.
- В провинции Сиирт ограничение по участию в массовых мероприятиях действует и для детей в возрасте до 15 лет.
- В провинции Газиантеп до конца месяца запретили любые акции протеста.
- В провинции Элазиг свадьбу можно проводить только в течение 3 часов.
В Италии тоже усилили карантин
В Италии растет заболеваемость коронавирусом, из-за чего 17 августа в стране запретили посещать дискотеки и клубы. В некоторых районах придется носить маски на открытом воздухе даже ночью. Эти ограничения продлятся до начала сентября.
В Мадриде тысячи людей вышли на митинг против масочного режима
Примерно 2500 митингующих вышли на улицы Мадрида, чтобы протестовать против масок и других мер борьбы с коронавирусом. Кроме того, они отказываются соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Митингующие считают пандемию выдумкой, а правила борьбы с вирусом – неоправданными. Примечательно, что заболеваемость в стране только растет. За последние 14 дней в стране обнаружили около 50 тысяч инфицированных.
Масштабный протест в Мадриде против карантина: смотрите видео AP
Исследования коронавируса
Нашли новое уязвимое место COVID-19
Специалисты Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) обнаружили новую уязвимость коронавируса, благодаря чему работают над созданием препарата против COVID-19. Исследователи установили, что наибольшей уязвимостью SARS-CoV-2 является протеаза Mpro. Они предлагают применять против нее препарат эбселен. Эбселен обладает противовирусным, противовоспалительным и антиоксидантным действием и используется для лечения многих заболеваний. Ученые утверждают, что этот препарат способен снижать активность протеазы Mpro.