В Украине зарегистрировали 92 820 больных коронавирусом. Киев и еще 10 областей не готовы ослабить карантин. В Украине возросло количество госпитализированных пациентов с COVID-19. В Турции и Италии усилили карантин. В Южной Корее зафиксировали массовую вспышку COVID-19 из-за деятельности церкви. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 17 августа

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 1 464 случая заражения COVID-19 и 21 летальный случай. Однако, по словам Степанова, за сутки умерли 19 пациентов. Следовательно, другие 2 смерти случились раньше. Зато в течение дня выписали 342 человека.

Днем ранее Новости о коронавирусе 16 августа: антирекорд в мире, Львовщина не готова ослабить карантин

Со вчерашнего дня в Украине провели 14 062 тестирования на коронавирус. Из них 10 700 исследований методом ПЦР, а еще 3 362 – методом ИФА.

Больше всего новых больных зарегистрированы в Черновицкой области (+165), Ивано-Франковской области (+164), Львовской области (+128) и в городе Киеве (+104).

С начала 2020 года коронавирус обнаружили у 92 820 жителей Украины, 42 567 из которых еще продолжают свое лечение. 48 164 инфицированных уже выздоровели. Впрочем, 2 089 граждан умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Распространение коронавируса в областях

Львовская область – 12 079 (+128);

Киев – 10 642 (+104);

Ровненская область – 7 716 (+178);

Черновицкая область – 7 782 (+165);

Закарпатская область – 6 329 (+83);

Ивано-Франковская область – 6 790 (+164);

Волынская область – 4 707 (+63);

Киевская область – 4 554 (+24);

Харьковская область – 6 156 (+91);

Одесская область – 5 062 (+0);

Тернопольская область – 3 817 (+85);

Винницкая область – 3 234 (+21);

Житомирская область – 2 479 (+49);

Днепропетровская область – 1 750 (+25);

Хмельницкая область – 1 618 (+37);

Черкасская область – 1 165 (+17);

Донецкая область – 1 094 (+6);

Черниговская область – 1 233 (+27);

Запорожская область – 1 118 (+33);

Кировоградская область – 743 (+1);

Николаевская область – 819 (+11);

Сумская область – 891 (+37);

Полтавская область – 557 (+9);

Херсонская область – 301 (+2);

Луганская область – 184 (+6).

Сколько человек умерли в результате COVID-19

Львовская область – 334 (+6);

Черновицкая область – 237;

Закарпатская область – 238 (+1);

Ивано-Франковская область – 171 (+4);

Киев – 154 (+1);

Харьковская область – 161 (+2);

Ровненская область – 110 (+2);

Волынская область – 104 (+3);

Одесская область – 80;

Киевская область – 79;

Винницкая область – 67 (+1);

Житомирская область – 51;

Тернопольская область – 47;

Кировоградская область – 39;

Черкасская область – 37;

Днепропетровская область – 39;

Хмельницкая область – 31;

Запорожская область – 23;

Черниговская область – 19;

Николаевская область – 18;

Полтавская область – 15;

Донецкая область – 13;

Сумская область – 13 (+3);

Херсонская область – 6 (+1);

Луганская область – 1.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки среди военных ВСУ обнаружили 3 новых больных COVID-19. Сейчас в рядах Вооруженных сил Украины от коронавируса лечатся 427 человек. В целом за время эпидемии выздоровели 762 инфицированных. Впрочем, к сожалению, 6 больных умерли. Сейчас на изоляции и самоизоляции находятся 737 военных.

за минувшие сутки среди военных ВСУ обнаружили 3 новых больных COVID-19. Сейчас в рядах Вооруженных сил Украины от коронавируса лечатся 427 человек. В целом за время эпидемии выздоровели 762 инфицированных. Впрочем, к сожалению, 6 больных умерли. Сейчас на изоляции и самоизоляции находятся 737 военных. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 69 медиков. Вследствие этого общее количество заболевших медработников выросло до 9 753. Между тем уже поправились около 8 тысяч. Минздрав давно не сообщал, сколько медиков умерло во время течения коронавируса. Впрочем известно, что их по меньшей мере 60.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Согласно требованиям Минздрава, по состоянию на 17 августа 11 регионов Украины не соответствуют показателям для ослабления карантина:

город Киев;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровненская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черновицкая область.

В Украине критически возросло количество госпитализированных с коронавирусом

По словам главы Минздрава Максима Степанова, недельное количество госпитализированных пациентов с COVID-19 за три месяца выросло втрое. Если на середину мая количество госпитализированных с COVID-19 составляло 742 человека в неделю, то за прошедшую неделю количество госпитализированных составляет почти 2000. Министр отметил, что в госпитализации нуждаются те люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение болезни, и им часто необходима реанимация.

Киев попал в желтую зону карантина

Заполненность коек в медучреждениях Киева, принимающих больных с COVID-19, выросла до 52,2%. Столица готовит к приему новых больных больницы второй волны. 17 августа Киев оказался в желтой зоне карантина, в городе ужесточили карантинные ограничения и запреты для жителей.



Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / инфографика Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 17 августа

Согласно данным СНБО, с начала 2020 года в мире зарегистрировали свыше 21,7 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. В то же время более 13,6 миллиона пациентов выздоровели, но более 775 тысяч больных умерли от осложнений COVID-19 или сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 404 115;

Бразилия – 3 340 197;

Индия – 2 647 663;

Россия – 925 558;

Южная Африка – 587 345.

В Южной Корее зафиксировали массовую вспышку COVID-19 из-за деятельности церкви

В Южной Корее массовую вспышку коронавируса связывают с деятельностью протестантской церкви Саранг. У 312 верующих подтвердили наличие заболевания. Теперь в стране разыскивают еще сотни последователей, чтобы поместить их на изоляцию и сделать тест – только 3,4 тысячи из 4 находятся на карантине. Из-за этого случая в стране ужесточили карантинные ограничения.

Детали В Южной Корее зафиксировали массовую вспышку COVID-19 из-за деятельности церкви

Турция усиливает карантин из-за увеличения количества случаев COVID-19

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в провинциях Сиирт, Газиантеп, Шанлыурфа, Элазиг, Ван, Кайсери, Ялова, Бартин ужесточают карантинные ограничения:

Во всех этих провинциях людям от 65 лет ограничили время пользования общественным транспортом и посещения торговых центров и рынков. Еще им запретили ходить на пикники и посещать религиозные и массовые мероприятия, в частности: помолвка, свадьба и тому подобное.

В отдельных провинциях запретили размещать витрины или отдельные товары из торговых точек на тротуарах, поскольку это может мешать соблюдению социальной дистанции.

В зонах отдыха социльную дистанцию увеличили до 4 метров.

В провинции Сиирт ограничение по участию в массовых мероприятиях действует и для детей в возрасте до 15 лет.

В провинции Газиантеп до конца месяца запретили любые акции протеста.

В провинции Элазиг свадьбу можно проводить только в течение 3 часов.

В Италии тоже усилили карантин

В Италии растет заболеваемость коронавирусом, из-за чего 17 августа в стране запретили посещать дискотеки и клубы. В некоторых районах придется носить маски на открытом воздухе даже ночью. Эти ограничения продлятся до начала сентября.

В Мадриде тысячи людей вышли на митинг против масочного режима

Примерно 2500 митингующих вышли на улицы Мадрида, чтобы протестовать против масок и других мер борьбы с коронавирусом. Кроме того, они отказываются соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Митингующие считают пандемию выдумкой, а правила борьбы с вирусом – неоправданными. Примечательно, что заболеваемость в стране только растет. За последние 14 дней в стране обнаружили около 50 тысяч инфицированных.

Масштабный протест в Мадриде против карантина: смотрите видео AP

Исследования коронавируса

Нашли новое уязвимое место COVID-19

Специалисты Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) обнаружили новую уязвимость коронавируса, благодаря чему работают над созданием препарата против COVID-19. Исследователи установили, что наибольшей уязвимостью SARS-CoV-2 является протеаза Mpro. Они предлагают применять против нее препарат эбселен. Эбселен обладает противовирусным, противовоспалительным и антиоксидантным действием и используется для лечения многих заболеваний. Ученые утверждают, что этот препарат способен снижать активность протеазы Mpro.