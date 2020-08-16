Новости о коронавирусе 16 августа: Антирекорд в мире, Львовщина не готова ослабить карантин
В Украине обнаружили 91 356 больных коронавирусом. В мире зарегистрировали рекордное количество новых случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии. Львовская область не готова к ослаблению карантина. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 августа.
С начала пандемии в Украине обнаружили 91 356 инфицированных коронавирусом. 1 637 из них поставили диагноз за прошедшие сутки.
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Больше всего новых больных зарегистрировали в Харьковской (+228), Черновицкой (+183), Ивано-Франковской (+158) областях, а также в Киеве (+146) и на Львовщине (+127).
Со вчерашнего дня в стране провели 21 363 тестов на коронавирус, из них 15 768 исследований методом ПЦР, а также 5595 – методом ИФА.
К сожалению, еще 24 пациента с коронавирусом умерли. В целом, с начала 2020 года в стране умерли 2 068 инфицированных COVID-19.
Зато 47 822 больных уже выздоровели. 392 из них выписали за последние сутки.
Коронавирус в областях Украины 16 августа
- Винницкая область – 3213 (+38);
- Волынская область – 4664 (+54);
- Днепропетровская область – 1725 (+26);
- Донецкая область – 1088 (+15);
- Житомирская область – 2430 (+53);
- Закарпатская область – 6246 (+76);
- Запорожская область – 1085 (+33);
- Ивано-Франковская область – 6626 (+158);
- Кировоградская область – 742 (+3);
- г. Киев – 10538 (+146);
- Киевская область – 4530 (+35);
- Львовская область – 11951 (+127);
- Луганская область – 178 (0);
- Николаевская область – 808 (+11);
- Одесская область – 4964 (+93);
- Полтавская область – 548 (+4);
- Ровненская область – 7538 (+105);
- Сумская область – 854 (+39);
- Тернопольская область – 3732 (+97);
- Харьковская область – 6065 (+228);
- Херсонская область – 299 (+5);
- Хмельницкая область – 1581 (+42);
- Черновицкая область – 7617 (+183);
- Черкасская область – 1148 (+34);
- Черниговская область – 1206 (+32).
Жертвы COVID-19 в Украине
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за последние сутки среди военных ВСУ обнаружили 33 новых больных COVID-19. Сейчас в рядах Вооруженных сил Украины от коронавируса лечатся 429 человек. Всего за время эпидемии выздоровели 767 инфицированных. Впрочем, к сожалению, 6 больных умерли. Сейчас на изоляции и самоизоляции находятся 733 военных.
- COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 55 медиков. Вследствие этого общее количество заболевших медработников выросло до 9 984. Зато выздоровели более 7 067 инфицированных. Минздрав давно не сообщал, сколько медиков умерли во время течения коронавируса. Впрочем известно, что их по меньшей мере 60.
Только Львовская область не готова к ослаблению карантина
По состоянию на 16 августа, согласно показаниям Минздрава, только Львовская область не готова перейти к ослаблению карантинных ограничений. Загруженность коек в больницах региона составляет 51%.
Львовская область не готова к ослаблению карантина / инфографика Минздрава
Новости о коронавирусе в мире 16 августа
Согласно данным сайта Worldometers, с начала 2020 года в мире зарегистрировали 21 640 763 случаев заражения SARS-CoV-2. В то же время 14 350 104 пациентов выздоровели, но 769 470 больных умерли от осложнений COVID-19 или сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 5 531 065;
- Бразилия – 3 317 832;
- Индия – 2 594 112;
- Россия – 922 853;
- Южная Африка – 583 653.
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ВОЗ зарегистрировали рекордное количество новых больных COVID-19
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 15 августа был зарегистрирован наибольший суточный прирост больных коронавирусом с начала пандемии. Согласно данным организации, по состоянию на вечер 15 августа по всему миру зафиксировали 294 тысячи новых случаев заражения SARS-CoV-2. Это на 2 тысячи больше, чем в день предыдущего антирекорда, который зарегистрировали 31 июля. Эксперты подчеркнули, что статистика не показывает реальное количество больных, ведь во многих странах до сих пор не делают тесты на COVID-19.
Антирекорд во Франции
За минувшие сутки во Франции обнаружили 3310 больных коронавирусом. Это самый большой показатель с начала 2020 года. Кроме того, было выявлено 17 новых очагов распространения инфекции. Согласно оценке Агентства общественного здоровья, в 23 департаментах страны ситуация является рисковой, умеренно-рисковой – в 20, и особенно рисковой – в трех: Буш-дю-Рон на юге страны и заморских территориях Майотта и Гвиана. Напомним, что недавно Францию занесли в красную зону.
Исследования и разработки, касающиеся COVID-19
Постоянная икота может быть проявлением коронавируса
Икота, которая длится более чем два дня – веская причина обратиться к врачу. 62-летний американец именно поэтому и обратился за медицинской помощью. Ему сделали рентген грудной клетки и обнаружили в легких "симптом матового стекла". КТ грудной клетки подтвердил результаты рентгенографии грудной клетки, а тест на коронавирус показал положительный результат. Когда инфицированный впервые обратился в больницу, то у него не было ни лихорадки, ни проблем с дыханием, ни боли в груди.
В Турции создали робота для борьбы с COVID-19
В Турции благодаря 3D-принтеру создали робота, который измеряет температуру тела людей на входе в конкретное здание. Если температура посетителя слишком высока, то он блокирует вход. А если же температура человека в пределах нормы, то робот выдает маску и средство для дезинфекции.
Турецкий робот для борьбы с COVID-19 / Фото: Hurriet