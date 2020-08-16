В Украине обнаружили 91 356 больных коронавирусом. В мире зарегистрировали рекордное количество новых случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии. Львовская область не готова к ослаблению карантина. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 августа.

С начала пандемии в Украине обнаружили 91 356 инфицированных коронавирусом. 1 637 из них поставили диагноз за прошедшие сутки.

Днем ранее Новости о коронавирусе 15 августа: новая вспышка и антирекорды в Украине, производство вакцины

Больше всего новых больных зарегистрировали в Харьковской (+228), Черновицкой (+183), Ивано-Франковской (+158) областях, а также в Киеве (+146) и на Львовщине (+127).

Со вчерашнего дня в стране провели 21 363 тестов на коронавирус, из них 15 768 исследований методом ПЦР, а также 5595 – методом ИФА.

К сожалению, еще 24 пациента с коронавирусом умерли. В целом, с начала 2020 года в стране умерли 2 068 инфицированных COVID-19.

Зато 47 822 больных уже выздоровели. 392 из них выписали за последние сутки.

Коронавирус в областях Украины 16 августа

Винницкая область – 3213 (+38);

Волынская область – 4664 (+54);

Днепропетровская область – 1725 (+26);

Донецкая область – 1088 (+15);

Житомирская область – 2430 (+53);

Закарпатская область – 6246 (+76);

Запорожская область – 1085 (+33);

Ивано-Франковская область – 6626 (+158);

Кировоградская область – 742 (+3);

г. Киев – 10538 (+146);

Киевская область – 4530 (+35);

Львовская область – 11951 (+127);

Луганская область – 178 (0);

Николаевская область – 808 (+11);

Одесская область – 4964 (+93);

Полтавская область – 548 (+4);

Ровненская область – 7538 (+105);

Сумская область – 854 (+39);

Тернопольская область – 3732 (+97);

Харьковская область – 6065 (+228);

Херсонская область – 299 (+5);

Хмельницкая область – 1581 (+42);

Черновицкая область – 7617 (+183);

Черкасская область – 1148 (+34);

Черниговская область – 1206 (+32).

Жертвы COVID-19 в Украине

Львовская область – 328 (+4);

Черновицкая область – 237 (+2);

Закарпатская область – 237 (+3);

Ивано-Франковская область – 167;

Киев – 153 (+2);

Харьковская область – 159;

Ровненская область – 108 (+1);

Волынская область – 101 (+3);

Одесская область – 80 (+1);

Киевская область – 79;

Винницкая область – 66 (+1);

Житомирская область – 51 (+2);

Тернопольская область – 47 (+2);

Кировоградская область – 39;

Черкасская область – 37;

Днепропетровская область – 39;

Хмельницкая область – 31;

Запорожская область – 23;

Черниговская область – 19;

Николаевская область – 18;

Полтавская область – 15;

Донецкая область – 13;

Сумская область – 13 (+3);

Херсонская область – 5;

Луганская область – 1.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за последние сутки среди военных ВСУ обнаружили 33 новых больных COVID-19. Сейчас в рядах Вооруженных сил Украины от коронавируса лечатся 429 человек. Всего за время эпидемии выздоровели 767 инфицированных. Впрочем, к сожалению, 6 больных умерли. Сейчас на изоляции и самоизоляции находятся 733 военных.

за последние сутки среди военных ВСУ обнаружили 33 новых больных COVID-19. Сейчас в рядах Вооруженных сил Украины от коронавируса лечатся 429 человек. Всего за время эпидемии выздоровели 767 инфицированных. Впрочем, к сожалению, 6 больных умерли. Сейчас на изоляции и самоизоляции находятся 733 военных. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 55 медиков. Вследствие этого общее количество заболевших медработников выросло до 9 984. Зато выздоровели более 7 067 инфицированных. Минздрав давно не сообщал, сколько медиков умерли во время течения коронавируса. Впрочем известно, что их по меньшей мере 60.

Только Львовская область не готова к ослаблению карантина

По состоянию на 16 августа, согласно показаниям Минздрава, только Львовская область не готова перейти к ослаблению карантинных ограничений. Загруженность коек в больницах региона составляет 51%.



Львовская область не готова к ослаблению карантина / инфографика Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 16 августа

Согласно данным сайта Worldometers, с начала 2020 года в мире зарегистрировали 21 640 763 случаев заражения SARS-CoV-2. В то же время 14 350 104 пациентов выздоровели, но 769 470 больных умерли от осложнений COVID-19 или сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 531 065; Бразилия – 3 317 832; Индия – 2 594 112; Россия – 922 853; Южная Африка – 583 653.

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ВОЗ зарегистрировали рекордное количество новых больных COVID-19

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 15 августа был зарегистрирован наибольший суточный прирост больных коронавирусом с начала пандемии. Согласно данным организации, по состоянию на вечер 15 августа по всему миру зафиксировали 294 тысячи новых случаев заражения SARS-CoV-2. Это на 2 тысячи больше, чем в день предыдущего антирекорда, который зарегистрировали 31 июля. Эксперты подчеркнули, что статистика не показывает реальное количество больных, ведь во многих странах до сих пор не делают тесты на COVID-19.

Антирекорд во Франции

За минувшие сутки во Франции обнаружили 3310 больных коронавирусом. Это самый большой показатель с начала 2020 года. Кроме того, было выявлено 17 новых очагов распространения инфекции. Согласно оценке Агентства общественного здоровья, в 23 департаментах страны ситуация является рисковой, умеренно-рисковой – в 20, и особенно рисковой – в трех: Буш-дю-Рон на юге страны и заморских территориях Майотта и Гвиана. Напомним, что недавно Францию занесли в красную зону.

Исследования и разработки, касающиеся COVID-19

Постоянная икота может быть проявлением коронавируса

Икота, которая длится более чем два дня – веская причина обратиться к врачу. 62-летний американец именно поэтому и обратился за медицинской помощью. Ему сделали рентген грудной клетки и обнаружили в легких "симптом матового стекла". КТ грудной клетки подтвердил результаты рентгенографии грудной клетки, а тест на коронавирус показал положительный результат. Когда инфицированный впервые обратился в больницу, то у него не было ни лихорадки, ни проблем с дыханием, ни боли в груди.

В Турции создали робота для борьбы с COVID-19

В Турции благодаря 3D-принтеру создали робота, который измеряет температуру тела людей на входе в конкретное здание. Если температура посетителя слишком высока, то он блокирует вход. А если же температура человека в пределах нормы, то робот выдает маску и средство для дезинфекции.



Турецкий робот для борьбы с COVID-19 / Фото: Hurriet