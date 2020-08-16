В Україні виявили 91 356 хворих на коронавірус. У світі зареєстрували рекордну кількість нових випадків інфікування COVID-19 від початку пандемії. Львівська область не готова до послаблення карантину. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 серпня.

Від початку пандемії в Україні виявили 91 356 інфікованих коронавірусом. 1 637 з них поставили діагноз минулої доби.

Днем раніше Новини про коронавірус 15 серпня: новий спалах та антирекорди в Україні, виробництво вакцини

Найбільше нових хворих зареєстрували у Харківській (+228), Чернівецькій (+183), Івано-Франківській (+158) областях, а також у Києві (+146) та на Львівщині (+127).

Від учора в країні провели 21 363 тестів на коронавірус, з них 15 768 досліджень – методом ПЛР, а також 5595 – методом ІФА

На жаль, ще 24 пацієнти з коронавірусом померли. Загалом, від початку 2020 року в країні померли 2 068 інфікованих COVID-19.

Натомість 47 822 хворих вже одужали. 392 з них виписали за останню добу.

Коронавірус в областях України 16 серпня

Вінницька область – 3213 (+38);

Волинська область – 4664 (+54);

Дніпропетровська область – 1725 (+26);

Донецька область – 1088 (+15);

Житомирська область – 2430 (+53);

Закарпатська область – 6246 (+76);

Запорізька область – 1085 (+33);

Івано-Франківська область – 6626 (+158);

Кіровоградська область – 742 (+3);

м. Київ – 10538 (+146);

Київська область – 4530 (+35);

Львівська область – 11951 (+127);

Луганська область – 178 (0);

Миколаївська область – 808 (+11);

Одеська область – 4964 (+93);

Полтавська область – 548 (+4);

Рівненська область – 7538 (+105);

Сумська область – 854 (+39);

Тернопільська область – 3732 (+97);

Харківська область – 6065 (+228);

Херсонська область – 299 (+5);

Хмельницька область – 1581 (+42);

Чернівецька область – 7617 (+183);

Черкаська область – 1148 (+34);

Чернігівська область – 1206 (+32).

Жертви COVID-19 в Україні

Львівська область – 328 (+4);

Чернівецька область – 237 (+2);

Закарпатська область – 237 (+3);

Івано-Франківська область 167;

Київ – 153 (+2);

Харківська область – 159;

Рівненська область – 108 (+1);

Волинська область – 101 (+3);

Одеська область – 80 (+1);

Київська область – 79;

Вінницька область – 66 (+1);

Житомирська область – 51 (+2);

Тернопільська область – 47 (+2);

Кіровоградська область – 39;

Черкаська область – 37;

Дніпропетровська область – 39;

Хмельницька область – 31;

Запорізька область – 23;

Чернігівська область – 19;

Миколаївська область – 18;

Полтавська область – 15;

Донецька область – 13;

Сумська область – 13 (+3);

Херсонська область – 5;

Луганська область – 1.

Коронавірус у Збройних силах України: за останню добі серед військових ЗСУ виявили 33 нових хворих на COVID-19. Наразі в лавах Збройних сил України від коронавірусу лікуються 429 людей. Всього за час епідемії одужали 767 інфікованих. Втім, на жаль, 6 хворих померли. Нині на ізоляції та самоізоляції перебувають 733 військових.

за останню добі серед військових ЗСУ виявили 33 нових хворих на COVID-19. Наразі в лавах Збройних сил України від коронавірусу лікуються 429 людей. Всього за час епідемії одужали 767 інфікованих. Втім, на жаль, 6 хворих померли. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус діагностували ще у 55 медиків. Внаслідок цього загальна кількість хворих медпрацівників зросла до 9 984. Натомість одужали понад 7 067 інфікованих. МОЗ давно не повідомляв, скільки медиків померли під час перебігу коронавірусу. Втім відомо, що їх щонайменше 60.

Лише Львівська область не готова до послаблення карантину

Станом на 16 серпня, згідно з показаннями МОЗ лише Львівська область не готова перейти до послаблення карантинних обмежень. Завантаженість ліжок у лікарнях регіону становить 51%.



Львівська область не готова до послаблення карантину / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 16 серпня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку 2020 року у світі зареєстрували 21 640 763 випадків інфікування SARS-CoV-2. Водночас 14 350 104 пацієнтів одужали, але 769 470 хворих померли від ускладнень COVID-19 або супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 531 065; Бразилія – 3 317 832; Індія – 2 594 112; Росія – 922 853; Південна Африка – 583 653.

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ВООЗ зареєстрували рекордну кількість нових хворих на COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що 15 серпня було зареєстровано найбільший добовий приріст хворих на коронавірус від початку пандемії. Згідно з даними організації, станом на вечір 15 серпня по всьому світу зафіксували 294 тисячі нових випадків інфікування SARS-CoV-2. Це на 2 тисячі більше, ніж у день попереднього антирекорду, який зареєстрували 31 липня. Експерти підкреслили, що статистика не показує реальну кількість хворих, адже в багатьох країнах досі не роблять тести на COVID-19.

Антирекорд у Франції

За минулу добу у Франції виявили 3310 хворих на коронавірус. Це найбільший показник від початку 2020 року. Окрім того, було виявлено 17 нових осередків поширення інфекції. Згідно з оцінкою Агентства громадського здоров'я, у 23 департаментах країни ситуація є ризиковою, помірно-ризиковою – у 20, та особливо ризиковою – у трьох: Буш-дю-Рон на півдні країни та заморських територіях Майотта та Гвіана. Нагадаємо, що нещодавно Францію занесли до червоної зони.

Дослідження та розробки, що стосуються COVID-19

Постійна гикавка може бути проявом коронавірусу

Гикавка, яка триває більш ніж два дні – вагома причина звернутися до лікаря. 62-річний американець саме тому і звернувся за медичною допомогою. Йому зробили рентген грудної клітини і виявили в легенях "симптом матового скла". КТ грудної клітки підтвердив результати рентгенографії грудної клітки, а тест на коронавірус показав позитивний результат. Коли інфікований вперше звернувся до лікарні, то у нього не було ні лихоманки, ні проблем з диханням, ні болю в грудях.

У Туреччині створили робота для боротьби з COVID-19

У Туреччині завдяки 3D-принтеру створили робота, який вимірює температуру тіла людей на вході до конкретної будівлі. Якщо температура відвідувача занадто висока, то він блокує вхід. А якщо ж температура людини в межах норми, то робот видає маску і засіб для дезінфекції.



Турецький робот для боротьби з COVID-19 / Фото: Hurriet