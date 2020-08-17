В Україні зареєстрували 92 820 хворих на коронавірус. Київ і ще 10 областей не готові послабити карантин. В Україні зросла кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. У Туреччині та Італії посилили карантин. У Південній Кореї зафіксували масовий спалах COVID-19 через діяльність церкви. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 17 серпня

За минулу добу в Україні зареєстрували 1 464 випадки зараження COVID-19 та 21 летальний випадок. За словами Степанова, за добу померло 19 пацієнтів. Отже, інші 2 смерті трапились давніше. Натомість впродовж дня виписали 342 людини.

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Від учора в Україні провели 14 062 тестування на коронавірус. З них 10 700 досліджень методом ПЛР, а ще 3362 – методом ІФА.

Найбільше нових хворих зареєстровано у Чернівецькій області (+165), Івано-Франківській області (+164), Львівській області (+128) та в місті Києві (+104).

Від початку 2020 року коронавірус виявили у 92 820 мешканців України, 42 567 з яких ще продовжують своє лікування. 48 164 інфікованих вже одужали. Втім, 2 089 громадян померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Поширення коронавірусу в областях

Львівська область – 12 079 (+128);

Київ – 10 642 (+104);

Рівненська область – 7 716 (+178);

Чернівецька область – 7 782 (+165);

Закарпатська область – 6 329 (+83);

Івано-Франківська область – 6 790 (+164);

Волинська область – 4 707 (+63);

Київська область – 4 554 (+24);

Харківська область – 6 156 (+91);

Одеська область – 5 062 (+0);

Тернопільська область – 3 817 (+85);

Вінницька область – 3 234 (+21);

Житомирська область – 2 479 (+49);

Дніпропетровська область – 1 750 (+25);

Хмельницька область – 1 618 (+37);

Черкаська область – 1 165 (+17);

Донецька область – 1 094 (+6);

Чернігівська область – 1 233 (+27);

Запорізька область – 1 118 (+33);

Кіровоградська область – 743 (+1);

Миколаївська область – 819 (+11);

Сумська область – 891 (+37);

Полтавська область – 557 (+9);

Херсонська область – 301 (+2);

Луганська область – 184 (+6).

Скільки людей померло внаслідок COVID-19

Львівська область – 334 (+6);

Чернівецька область – 237;

Закарпатська область – 238 (+1);

Івано-Франківська область 171 (+4);

Київ – 154 (+1);

Харківська область – 161 (+2);

Рівненська область – 110 (+2);

Волинська область – 104 (+3);

Одеська область – 80;

Київська область – 79;

Вінницька область – 67 (+1);

Житомирська область – 51;

Тернопільська область – 47;

Кіровоградська область – 39;

Черкаська область – 37;

Дніпропетровська область – 39;

Хмельницька область – 31;

Запорізька область – 23;

Чернігівська область – 19;

Миколаївська область – 18;

Полтавська область – 15;

Донецька область – 13;

Сумська область – 13 (+3);

Херсонська область – 6 (+1);

Луганська область – 1.