За минулу добу в Україні зареєстрували 1 464 випадки зараження COVID-19 та 21 летальний випадок. За словами Степанова, за добу померло 19 пацієнтів. Отже, інші 2 смерті трапились давніше. Натомість впродовж дня виписали 342 людини.
Від учора в Україні провели 14 062 тестування на коронавірус. З них 10 700 досліджень методом ПЛР, а ще 3362 – методом ІФА.
Найбільше нових хворих зареєстровано у Чернівецькій області (+165), Івано-Франківській області (+164), Львівській області (+128) та в місті Києві (+104).
Коронавірус у Збройних силах України: за минулу добу серед військових ЗСУ виявили 3 нових хворих на COVID-19. Наразі в лавах Збройних сил України від коронавірусу лікуються 427 людей. Всього за час епідемії одужали 762 інфікованих. Втім, на жаль, 6 хворих померли. Нині на ізоляції та самоізоляції перебувають 737 військових.
COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус діагностували ще у 69 медиків. Внаслідок цього загальна кількість хворих медпрацівників зросла до 9 753. Натомість одужали близько 8 тисяч. МОЗ давно не повідомляв, скільки медиків померли під час перебігу коронавірусу. Втім відомо, що їх щонайменше 60.
Які області не готові до послаблення карантину
Згідно з показниками МОЗ, станом на 17 серпня 11 регіонів України не відповідають показникам для послаблення карантину:
місто Київ;
Волинська область;
Житомирська область;
Закарпатська область;
Івано-Франківська область;
Львівська область;
Одеська область;
Рівненська область;
Тернопільська область;
Харківська область;
Чернівецька область.
В Україні критично зросла кількість госпіталізованих з коронавірусом
За словами очільника МОЗ Максима Степанова, тижнева кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 за три місяці зросла втричі. Якщо на середину травня кількість госпіталізованих з COVID-19 становила 742 особи за тиждень, то за минулий тиждень кількість госпіталізованих становить майже 2000. Міністр зазначив, що госпіталізації потребують ті люди, які мають важкий або середньої тяжкості перебіг хвороби, і вони часто потребують реанімації.
Київ потрапив до жовтої зони карантину
Заповненість ліжок у медзакладах Києва, що приймають хворих з COVID-19, зросла до 52,2%. Столиця готує до прийому нових хворих лікарні другої хвилі. 17 серпня Київ опинився жовтій зоні карантину, у місті посилили карантинні обмеження і заборони для мешканців.
Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ Новини про коронавірус у світі 17 серпня
Згідно з даними РНБО, від початку 2020 року у світі зареєстрували понад 21,7 мільйона випадків зараження SARS-CoV-2. Водночас понад 13, 6 мільйонів пацієнтів одужали, але більш ніж 775 тисяч хворих померли від ускладнень COVID-19 або супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
США – 5 404 115;
Бразилія – 3 340 197;
Індія – 2 647 663;
Росія – 925 558;
Південна Африка – 587 345.
У Південній Кореї зафіксували масовий спалах COVID-19 через діяльність церкви
У Південній Кореї масовий спалах коронавірусу пов'язують з діяльністю протестантської церкви Саранг. У 312 вірян підтвердили наявність захворювання. Тепер у країні розшукують ще сотні послідовників, щоб помістити їх на ізоляцію та зробити тест – лише 3,4 тисячі з 4 перебувають на карантині. Через цей випадок у країні посилили карантинні обмеження.
Деталі
У Південній Кореї зафіксували масовий спалах COVID-19 через діяльність церкви Туреччина посилює карантин через збільшення кількості випадків COVID-19
Через зростання захворюваності на коронавірус, в провінціях Сіїрт, Газіантеп, Шанліурфа, Елазиг, Ван, Кайсері, Ялова, Бартін посилюють карантинні обмеження:
У всіх цих провінціях людям від 65 років обмежили час користування громадським транспортом і відвідування торгових центрів і ринків. Ще їм заборонили ходити на пікніки та відвідувати релігійні та масові заходи, зокрема: заручини, весілля тощо.
В окремих провінціях заборонили розміщувати вітрини чи окремі товари з торгових точок на тротуарах, оскільки це може заважати дотриманню соціальної дистанції.
В зонах відпочинку соцільну дистанцію збільшили до 4 метрів.
У провінції Сіїрт обмеження щодо участі в масових заходах діє і для дітей віком до 15 років.
У провінції Газіантеп до кінця місяця заборонили будь-які акції протесту.
У провінції Елазиг весілля можна проводити лише впродовж 3 годин.
В Італії також посилили карантин
В Італії зростає захворюваність на коронавірус, через що від 17 серпня в країні заборонили відвідувати дискотеки та клуби. У деяких районах доведеться носити маски на відкритому повітрі навіть уночі. Ці обмеження триватимуть до початку вересня.
У Мадриді тисячі людей вийшли на мітинг проти маскового режиму
Приблизно 2500 мітингарів вийшли на вулиці Мадрида, аби протестувати проти масок та інших заходів боротьби з коронавірусом. Окрім того, вони відмовляються дотримуватися дистанції в 1,5 метра. Мітингарі вважають пандемію вигадкою, а правила боротьби з ним – не виправданими. Примітно, що захворюваність в країні лише зростає. За останні 14 днів у країні виявили близько 50 тисяч інфікованих.
Масштабний протест в Мадриді проти карантину: дивіться відео AP Дослідження коронавірусу
Знайшли нове вразливе місце COVID-19
Фахівці Школи молекулярної інженерії імені Прітцкера (PME) виявили нову вразливість коронавірусу, завдяки чому
працюють над створенням препарату проти COVID-19. Дослідники встановили, що найбільшою вразливістю у SARS-CoV-2 є протеаза Mpro. Вони пропонують застосовувати проти неї препарат ебселен. Ебселен має противірусну, протизапальну й антиоксидантну дії та використовується для лікування багатьох захворювань. Вчені стверджують, що цей препарат здатний знижувати активність протеази Mpro.