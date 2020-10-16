Від початку 2020 року в Україні зафіксували 287 231 хворого на коронавірус. Понад 4 тисячі українців можуть взяти участь у випробуванні вакцини проти COVID-19. 34% українців вважають коронавірус біологічною зброєю. ВООЗ визнала неефективними Ремдесивір і ще 3 препарати, якими лікують інфекцію. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 16 жовтня

В Україні за добу виявили 5 992 випадки зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зареєстрували у Харківській (544), Одеській (502) та Дніпропетровській (423) областях, а також у Києві (455). Найменше випадків – у Кіровоградській та Херсонській областях — 28 та 69 відповідно.

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За добу госпіталізували 866 людей, загалом у лікарнях 22 240 пацієнтів із коронавірусним захворюванням.

Загалом в Україні виявили 287 231 випадок коронавірусу. Від початку пандемії померло 5 408 людей. Кількість пацієнтів, які одужали, становить вже 121 919.

Статистика поширення коронавірус в областях України

Київ – 29 412 (+455);

Харківська область – 27 457 (+544);

Львівська область – 24 171 (+365);

Одеська область – 18 013 (+502);

Чернівецька область – 17 203 (+199);

Тернопільська область – 16 916 (+216);

Івано-Франківська область – 16 163 (+208);

Рівненська область – 15 398 (+212);

Київська область – 12 207 (+229);

Закарпатська область – 11 461 (+156);

Волинська область – 10 515 (+195);

Дніпропетровська область – 10 257 (+423);

Хмельницька область – 10 098 (+414);

Житомирська область – 9286 (+156);

Сумська область – 8252 (+269);

Вінницька область – 8070 (+129);

Донецька область – 6658 (+167);

Черкаська область – 6387 (+230);

Чернігівська область – 6379 (+200);

Запорізька область – 6162 (+150);

Полтавська область – 5469 (+243);

Миколаївська область – 5336 (+129);

Херсонська область – 2264 (+69);

Луганська область – 2264 (+104);

Кіровоградська область – 1468 (28);

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 672 (+12);

Київ – 557 (+22);

Харківська область – 434 (+4);

Чернівецька область – 400 (+4);

Івано-Франківська область – 375 (+4);

Закарпатська область – 328 (+2);

Одеська область – 279 (+14);

Київська область – 261 (+4);

Дніпропетровська область – 221 (+6);

Волинська область – 218 (+5);

Тернопільська область – 215 (+4);

Рівненська область – 196 (+3);

Хмельницька область – 175 (+1);

Житомирська область – 163 (+2);

Вінницька область – 140 (+2);

Сумська область – 114 (+10);

Миколаївська область – 110;

Запорізька область – 95;

Полтавська область – 92 (+3);

Чернігівська область – 87;

Черкаська область – 68;

Кіровоградська область – 67;

Донецька область – 66;

Херсонська область – 43 (+1);

Луганська область – 32 (+3).

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COVID-19 серед українських медиків : від учора коронавірусну хворобу виявили у 238 медичних працівників. Відомо, що від початку пандемії коронавірус діагностували 18 845 медикам, щонайменше 132 з яких – померли.

від учора коронавірусну хворобу виявили у 238 медичних працівників. Відомо, що від початку пандемії коронавірус діагностували 18 845 медикам, щонайменше 132 з яких – померли. Коронавірус у Збройних силах України : за минулу добу у ЗСУ підтвердили ще 85 хворих на коронавірус. Нині у Збройних силах від хвороби лікуються 944 людини. Всього хворобу подолали 1 326 військових. Однак, 11 інфікованих померли. Загалом на ізоляції (у тому числі й на самоізоляції) перебувають 457 людей.

Полтава та Івано-Франківськ у червоній зоні, але жорстких обмежень не дотримуватимуться

Кабмін 15 жовтня оновив карантинне зонування України. До червоної зони з найжорсткішими обмеженнями потрапили аж 8 регіонів. Але Полтава та Івано-Франківськ відмовились від впровадження жорсткого карантину.

У Полтаві, яка потрапила до червоної зони, не будуть зупиняти громадський транспорт та закривати кафе. Місцева влада заявила, що посилить обмеження, якщо епідситуація погіршиться. В Івано-Франківську вирішили не зупиняти роботу дитсадків та транспорту. Крім того, розважальні центри можуть працювати у звичному режимі, а обмежень в роботі бізнесу немає. Мер Івано-Франківська додав, що роботу шкіл наразі обмежуватимуть, але чекають на пропозиції від освітян.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

Понад 4 тисячі українців випробують вакцину проти коронавірусу

Директорка Державного експертного центру МОЗ України Тетяна Думенко повідомила, що МОЗ отримало пропозицію від європейського виробника вакцини проти COVID-19 залучити до 3 фази досліджень українців. Якщо розробники нададуть матеріали в достатньому обсязі і підтвердять безпеку препарату, то 4,2 тисячі українських добровольців зможуть взяти участь у цьому проєкті. Після наказу Міністерства охорони здоров'я вся інформація про клінічне дослідження стає доступною. Добровольці зможуть звернутися до реєстру клінічних досліджень, де буде повна інформація про всі дослідження.

У цьому дослідженні розглядаються клінічні центри з відповідальними дослідниками таких міст: кілька центрів у Києві, кілька центрів у Вінниці, Львові, Івано-Франківську. Для підтвердження COVID-19 не обов'язково мати позитивний ПЛР-тест, – Степанов ПЛР-тестування не здатне давати стовідсотковий результат. Відтак українцям для підтвердження інфікування коронавірусом не обов'язково мати позитивний результат тесту. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що достатньо конкретних клінічних ознак хвороби для надання відповідної медичної допомоги. Таке рішення було прийнято зважаючи на світову статистику. Вона показує, що ПЛР-тести не є стовідсотково точними. Зокрема, близько 30% результатів є негативними при підтвердженому діагнозі COVID-19. За словами міністра, це пов'язано з особливостями тестування і фізіологічними особливостями людини. Необхідності розгортати шпиталі поки немає, – МОЗ Як повідомив Максим Степанов, МОЗ вже 2-3 тижні розглядає можливість розгортання госпіталів у разі погіршення ситуації з госпіталізацією хворих коронавірусом. Втім, поки що цього робити нема потреби.

Скільки шкіл та садочків Києва закрили на карантин

Вісім шкіл (три школи у Печерському, три – в Оболонському та по одній у Дарницькому і Подільському районах) закриті на карантин через виявлення коронавірусу у вчителів. Нині на дистанційному навчанні перебуває 598 класи у 182 школах Києва. Загалом від початку навчального року COVID-19 виявили у 579 школярів та 449 вчителів. Натомість у дитячих садочках, в яких зафіксували коронавірус, тимчасово закрили 83 групи у 75 установах. Повністю закриті на карантин 3 садочки у столиці. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні становить понад 55%.

34% українців вважають коронавірус біологічною зброєю

34% українців, які чули інформацію, що COVID-19 – це нібито біологічна зброя, яку розробили в лабораторіях в Китаї або США, вважають цю інформацію правдивою. Опитування проводилося в липні-серпні 2020 року. Дослідження провели з 4000 людьми: по 300 інтерв'ю в 12 областях: Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська та Херсонська області. Репрезентативна частина посилання – 1 630 інтерв'ю.

Свіже опитування Що думають українці про коронавірус

Новини про коронавірус у світі 16 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі виявили 38 980 890 випадків інфікування коронавірусом. 26 925 272 хворих вже подолали захворювання.

Але, на жаль, по усьому світу внаслідок недуги померли 1 099 236 людей.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 980 934; Індія – 7 370 468; Бразилія – 5 169 386; Росія – 1 361 317; Колумбія – 949 063.

ВООЗ визнала неефективними Ремдесивір і ще 3 препарати, якими лікують коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я провела масштабне дослідження препаратів, які широко застосовують для лікування коронавірусної хвороби. Результати свідчать, що чотири препарати Ремдесівір, Гідроксихлорохін, Лопінавір (в комбінації з Ритонавіром) і інтерферон -β1a "мали незначний" або й зовсім відсутність впливу на перебіг хвороби у госпіталізованих і не підвищували шанси на життя.