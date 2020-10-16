34% українців, які чули інформацію, що COVID-19 – це нібито біологічна зброя, яку розробили в лабораторіях в Китаї або США, вважають цю інформацію правдивою.

Про це йдеться у результатах дослідження соціологічної компанії InMind, пише "Інтерфакс-Україна".

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Результати опитування

Так, 81% респондентів з початку 2020 року зустрічали твердження, що коронавірус – це біологічна зброя , розроблена в лабораторіях в Китаї і / або США.

, розроблена в лабораторіях в Китаї і / або США. 69% вважають, що коронавірус нічим не відрізняється від грипу.

55% людей думають, ніби влада "кинула" населення і спеціально приховує правду, занижує дані про кількість випадків захворювання.

48% осіб переконані, що коронавірус це стан, який відбувається через введення технології 5G інтернету.

45% респондентів заявили, ніби вірус "розкрутили"ЗМІ , а насправді він не несе реальної загрози.

38% опитаних сказали, що коронавірус придумали, щоб організувати "Всесвітній електронний концтабір".

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Що відомо про відповіді респондентів, які чули ті чи інші твердження про біологічну зброю

34% опитаних відповіли, що вважають правдою, що коронавірус – це біологічна зброя, розроблена в лабораторіях в Китаї і / або США.

34% вважають правдою, що коронавірус нічим не відрізняється від грипу.

37% вважають правдою, що влада"кинула" населення і спеціально приховує правду, занижує дані про кількість випадків захворювання.

22% вважають правдою, що коронавірус це стан, який відбувається через введення технології 5G інтернету.

33% вважають правдою, що вірус "розкрутили" ЗМІ, а насправді він не несе реальної загрози.

24% вважають правдою, що коронавірус придумали, щоб організувати "Всесвітній електронний концтабір".

Що відомо про дослідження

Загальнонаціональне дослідження провела соціологічна компанія InMind на замовлення міжнародної організації Internews, що реалізує "Медійну програму в Україн", за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Опитування проводилося в липні-серпні 2020 року. Дослідження провели з 4000 людьми: по 300 інтерв'ю в 12 областях: Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська та Херсонська області. Репрезентативна частина посилання – 1 630 інтерв'ю.

Всі інтерв'ю проводилися в містах з населенням понад 50 тисяч осіб. Похибка вибірки з ймовірністю 0,95% не перевищує 2,5%.